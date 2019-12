Amazon, Google a spol. dluží na daních 100 miliard dolarů, ukázala analýza

Společnost Fair Tax Mark ověřuje zda podniky platí všechny daně, které platit mají. Tentokrát se zaměřila na takzvanou siliconskou šestku, kterou tvoří technologičtí giganti Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple a Microsoft.



Fair Tax Mark přezkoumávala částky, které společnosti ve svých finančních výkazech vyčlenily na zaplacení daní a porovnávala je s částkami, které skutečně k vládě Spojených států doputovaly. Za posledních deset let byl rozdíl mezi těmito dvěma položkami 100,2 miliard dolarů (2,3 bilionu korun).

Jak je to vůbec možné? Analytici z Fair Tax Mark uvádí, že placení daní u tak velkých společností vláda většinou kontroluje prostřednictvím výkazů, které píše daná společnost. Jenže Spojené státy v reálu takovou částku neobdrží. Navíc některé zisky míří do daňových rájů nebo do zemí s nízkými daněmi, zejména na Bermudy, do Irska, Lucemburska a do Nizozemí.

Nejhůř si podle reportu vede Amazon, který za deset let zaplatil na daních 3,4 miliardy dolarů (78,8 miliard korun), přestože měl čistý zisk v hodnotě 26,8 miliard dolarů (620 miliard korun). To by znamenalo, že zaplatil pouze 12,7 procent ze zisku, ačkoli daňová sazba do roku 2017 byla ve Spojených státech 35 procent a poté 21 procent.

Amazon obvinění popírá a uvádí, že během let 2010 až 2018 platil průměrně daně v hodnotě 24 procent z příjmů. „Není racionální porovnávat Amazon s technologickými firmami, jejichž čisté zisky se blíží 50 procentům toho, co investovali,“ uvedl pro CNBC tiskový mluvčí Amazonu.

Společnost dále argumentuje tím, že ziskové marže Amazonu jsou nízké, protože firma vydělané peníze dále investuje například do infrastruktury. Proto jsou údajně částky, které odvádí na daních, tak malé.

Nejnižší procento daně z příjmu právnických osob zaplatil Facebook. Zatímco měl čisté zisky 75,5 miliard dolarů (1,7 bilionu korun), zaplatil na daních 7,7 miliard dolarů (178 miliard korun), tedy asi 10,2 procenta. Odvedená daň Googlu a Netflixu činila 15,8 procent, Apple odvedl 17,1 procent a Microsoft 16,8 procent.

Minimální sazba daně pro celý svět

Všechny firmy nařčení popírají. Podle Googlu Fair Tax Mark „nebere ohled na dnešní komplikovaný mezinárodní daňový systém a zkresluje tak skutečnosti zaznamenané v našich finančních výkazech.“

Google a Facebook navíc uvedly, že plně podporují nový návrh Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zavést globální minimální sazbu daně z příjmu právnických osob. Díky ní by nadnárodní společnosti nemohly uniknout zdanění své mateřské země, i když by svoje aktiva přesunuly do daňových rájů.

Cílem OECD je vytvořit nový stabilní mezinárodní systém pro daň z příjmu právnických osob, protože „současná pravidla pocházejí z 20. let 20. století a nedokážou zajistit spravedlivé daňové povinnosti a práva v globalizovaném světě.“