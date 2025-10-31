Technologičtí giganti dál pumpují miliardy do AI. Investoři neskrývají obavy

Společnost Meta Platforms naráží na kapacitní omezení, protože se snaží trénovat nové modely umělé inteligence a zároveň zdokonalovat své stávající produkty. Microsoft zase zaznamenává takovou poptávku zákazníků po svých službách založených na datových centrech, že plánuje v příštích dvou letech zdvojnásobit jejich kapacitu. Amazon se snaží co nejrychleji zvýšit kapacitu cloudu, napsal portál The Wall Street Journal.
„Již několik čtvrtletí máme nedostatek výpočetního výkonu. Myslela jsem, že to doženeme. Ale nedoženeme. Poptávka roste,“ uvedla Amy Hoodová, finanční ředitelka společnosti Microsoft. „Když vidíme tyto signály poptávky a víme, že zaostáváme, musíme investovat,“ řekla.
Zůstat opodál
Smíšené signály od investorů pramení z nejistoty ohledně toho, kam nakonec tyto nadměrné výdaje povedou. Společnosti a řada zastánců v oblasti AI tvrdí, že takové investice jsou nezbytné k tomu, aby systémy strojového učení dosáhly obecné umělé inteligence (AGI), tedy stavu, ve kterém budou chytřejší než lidé.
„Kdokoli dosáhne AGI jako první, bude mít neuvěřitelnou konkurenční výhodu nad všemi ostatními, a právě obava, že o něco přijdou, žene vpřed všechny hráče,“ řekl Youssef Squali, vedoucí internetový analytik společnosti Truist Securities. Je to podle něj správná strategie. „Větším rizikem je podinvestovat a zůstat v konkurenční nevýhodě,“ dodal.
Skeptici však pochybují o tom, zda investice miliard do velkých jazykových modelů, nejpopulárnějších systémů umělé inteligence kdy povedou k tomuto cíli. Poukazují také na malý počet platících uživatelů stávající technologie a na nutnost dlouholetého školení, než ji budou moci efektivně využívat pracovníci po celém světě. Investoři jasně dali najevo, že v některých scénářích budou trpěliví, v jiných nikoli.
Když funguje poptávka...
Společnost Google, jejíž kapitálové výdaje za celý rok vzrostou z 85 miliard dolarů (1,79 bilionu korun) na 91 miliard dolarů až 93 miliard dolarů (1,92 bilionu korun až 1,96 bilionu korun), už prohlásila, že investice se vyplácejí. „V tomto čtvrtletí již z umělé inteligence generujeme miliardy. Ale obecně máme přísný rámec a přístup, podle kterého tyto dlouhodobé investice hodnotíme,“ řekla Anat Ashkenazi, finanční ředitelka společnosti Google.
Microsoft informoval, že alespoň v první polovině příštího roku nebude mít dostatečnou kapacitu k tomu, aby firma mohla v potřebném rozsahu provozovat jak své současné podnikání, tak výzkum v oblasti umělé inteligence.
AGI
Obecnou umělou inteligencí, takzvanou AGI (Artificial General Intelligence), se nazývá umělá inteligence, jejíž chování se podobá člověku.
Dokáže velmi efektivně řešit libovolný úkol a neustále se samostatně zdokonalovat a rozvíjet své schopnosti.
Amazon informoval investory, že se snaží co nejrychleji zavést nové datové kapacity, protože na těchto investicích může okamžitě vydělat.
„Budeme i nadále velmi agresivně investovat do kapacit, protože vidíme poptávku,“ řekl generální ředitel Amazonu Andy Jassy. „Jakmile přidáme nové kapacity, okamžitě je zpeněžíme.“
„Myslím si, že agresivní budování kapacit je správná strategie. Takto jsme připraveni na nejoptimističtější scénář,“ komentoval trend generální ředitel Meta Mark Zuckerberg. V nejhorším případě by jeho společnost jen na určitou dobu zpomalila budování nové infrastruktury.
Společnost Apple ve své zprávě o hospodaření uvedla, že také zvyšuje investice do umělé inteligence. Její celkové výdaje jsou však stále ve srovnání s částkami vynakládanými ostatními technologickými giganty mizivé.
„Pokud se společnost mýlí v tom, kolik peněz dá na dosažení AGI, jednoduše změní směr,“ řekl investorům ve středu Zuckerberg.