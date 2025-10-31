Technologičtí giganti dál pumpují miliardy do AI. Investoři neskrývají obavy

Eliška Sýkorová
  20:00
Největší společnosti ze Silicon Valley plánují letos investovat 400 miliard dolarů (8,7 bilionu korun) do vývoje umělé inteligence. Všechny shodně tvrdí, že tím to zdaleka nekončí. Meta, Alphabet, Microsoft i Amazon v uplynulých 48 hodinách informovaly investory, že v roce 2026 zvýší výdaje. Někteří investoři však vyjádřili obavy ohledně jejich plánů. Ptají se, kam takové výdaje povedou.
Mark Zuckerberg zkouší brýle Meta Ray-Ban Display během akce Meta Connect.

Mark Zuckerberg zkouší brýle Meta Ray-Ban Display během akce Meta Connect. | foto: NASAReuters

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...
Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...
Projekt datového centra společnosti Related Digital v Saline Township ve státě...
Kampus datového centra společnosti Related Digital v Cheyenne ve státě Wyoming,...
19 fotografií

Společnost Meta Platforms naráží na kapacitní omezení, protože se snaží trénovat nové modely umělé inteligence a zároveň zdokonalovat své stávající produkty. Microsoft zase zaznamenává takovou poptávku zákazníků po svých službách založených na datových centrech, že plánuje v příštích dvou letech zdvojnásobit jejich kapacitu. Amazon se snaží co nejrychleji zvýšit kapacitu cloudu, napsal portál The Wall Street Journal.

Existuje důvod, proč Američané platí víc za elektřinu. A datová centra to nejsou

„Již několik čtvrtletí máme nedostatek výpočetního výkonu. Myslela jsem, že to doženeme. Ale nedoženeme. Poptávka roste,“ uvedla Amy Hoodová, finanční ředitelka společnosti Microsoft. „Když vidíme tyto signály poptávky a víme, že zaostáváme, musíme investovat,“ řekla.

Zůstat opodál

Smíšené signály od investorů pramení z nejistoty ohledně toho, kam nakonec tyto nadměrné výdaje povedou. Společnosti a řada zastánců v oblasti AI tvrdí, že takové investice jsou nezbytné k tomu, aby systémy strojového učení dosáhly obecné umělé inteligence (AGI), tedy stavu, ve kterém budou chytřejší než lidé.

„Kdokoli dosáhne AGI jako první, bude mít neuvěřitelnou konkurenční výhodu nad všemi ostatními, a právě obava, že o něco přijdou, žene vpřed všechny hráče,“ řekl Youssef Squali, vedoucí internetový analytik společnosti Truist Securities. Je to podle něj správná strategie. „Větším rizikem je podinvestovat a zůstat v konkurenční nevýhodě,“ dodal.

Datovým centrům v USA chybí elektřina. Stavějí si vlastní elektrárny

Skeptici však pochybují o tom, zda investice miliard do velkých jazykových modelů, nejpopulárnějších systémů umělé inteligence kdy povedou k tomuto cíli. Poukazují také na malý počet platících uživatelů stávající technologie a na nutnost dlouholetého školení, než ji budou moci efektivně využívat pracovníci po celém světě. Investoři jasně dali najevo, že v některých scénářích budou trpěliví, v jiných nikoli.

Když funguje poptávka...

Společnost Google, jejíž kapitálové výdaje za celý rok vzrostou z 85 miliard dolarů (1,79 bilionu korun) na 91 miliard dolarů až 93 miliard dolarů (1,92 bilionu korun až 1,96 bilionu korun), už prohlásila, že investice se vyplácejí. „V tomto čtvrtletí již z umělé inteligence generujeme miliardy. Ale obecně máme přísný rámec a přístup, podle kterého tyto dlouhodobé investice hodnotíme,“ řekla Anat Ashkenazi, finanční ředitelka společnosti Google.

Microsoft informoval, že alespoň v první polovině příštího roku nebude mít dostatečnou kapacitu k tomu, aby firma mohla v potřebném rozsahu provozovat jak své současné podnikání, tak výzkum v oblasti umělé inteligence.

AGI

Obecnou umělou inteligencí, takzvanou AGI (Artificial General Intelligence), se nazývá umělá inteligence, jejíž chování se podobá člověku.

Dokáže velmi efektivně řešit libovolný úkol a neustále se samostatně zdokonalovat a rozvíjet své schopnosti.

Amazon informoval investory, že se snaží co nejrychleji zavést nové datové kapacity, protože na těchto investicích může okamžitě vydělat.

„Budeme i nadále velmi agresivně investovat do kapacit, protože vidíme poptávku,“ řekl generální ředitel Amazonu Andy Jassy. „Jakmile přidáme nové kapacity, okamžitě je zpeněžíme.“

„Myslím si, že agresivní budování kapacit je správná strategie. Takto jsme připraveni na nejoptimističtější scénář,“ komentoval trend generální ředitel Meta Mark Zuckerberg. V nejhorším případě by jeho společnost jen na určitou dobu zpomalila budování nové infrastruktury.

Ekologická zátěž umělé inteligence roste. Datová centra mají enormní spotřebu vody

Společnost Apple ve své zprávě o hospodaření uvedla, že také zvyšuje investice do umělé inteligence. Její celkové výdaje jsou však stále ve srovnání s částkami vynakládanými ostatními technologickými giganty mizivé.

„Pokud se společnost mýlí v tom, kolik peněz dá na dosažení AGI, jednoduše změní směr,“ řekl investorům ve středu Zuckerberg.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

Technologičtí giganti dál pumpují miliardy do AI. Investoři neskrývají obavy

Největší společnosti ze Silicon Valley plánují letos investovat 400 miliard dolarů (8,7 bilionu korun) do vývoje umělé inteligence. Všechny shodně tvrdí, že tím to zdaleka nekončí. Meta, Alphabet,...

31. října 2025

Populismus, nepotismus, korupce. Analytici kritizují vládní plány o energetice

Nová vláda podle analytiků v energetice sleduje spíše krátkodobé cíle, často však na úkor dlouhodobého rozvoje tuzemské energetiky. Nelíbí se jim zejména plány na zestátnění ČEZ nebo absenci větších...

31. října 2025  19:32

Jsme námořní národ. Kanada podporuje obchod mimo USA, rozšíří přístav v Montrealu

Kanada se snaží omezit obchodní závislost na Spojených státech. Premiér Mark Carney zařadil rozšíření přístavu v Montrealu na východě země mezi pět největších investičních projektů současnosti....

31. října 2025

Kalkulačka pro superdávku. Spočítejte si, zda máte nárok na příspěvek od státu

Dlouho očekávaná kalkulačka pro superdávku je na světě. Koncem října ji vydalo ministerstvo práce, pod nějž tato dávka spadá. Kde si najdete, co se do ní zadává a čím se výpočet liší od dosavadních...

31. října 2025

Zemřel „máslíčkový král“ Toni Meggle. Populárním se stalo i jeho bylinkové máslo

Ve věku 94 let zemřel Toni Meggle, německý podnikatel a majitel mlékárenské značky Meggle. Proslavil se mimo jiné „vynálezem“ jednoporcových balení másel. Ve vedení firmy bude pokračovat jako...

31. října 2025  15:36

Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Ruší zájezdy od 1. ledna

Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Své rozhodnutí odůvodnila mimo jiné vývojem na trhu. Zájezdy s odjezdem do letošního 31. prosince se uskuteční podle plánu. Klientům, kteří měli...

31. října 2025  14:39

Je čas ukončit třicetiletý monopol. O spoje pod Kanálem se hlásí Bransonovy rychlíky

Železniční společnost Eurostar může přijít o monopol na cesty tunelem pod Lamanšským průlivem. Britský Úřad pro železnici a silniční dopravu (ORR) totiž schválil žádost dopravce Virgin Trains o...

31. října 2025  11:40

Směrnice EU o kyberbezpečnosti zpřísní pravidla. Firmám hrozí milionové pokuty

Vysíláme

Od 1. listopadu vstupuje v platnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který do českého prostředí zavádí evropskou směrnici NIS2. Dotkne se tisíců firem od velkých korporací až po malé...

31. října 2025

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

31. října 2025  9:22

Letoun nouzově přistál, po vletu do „vzduchové kapsy“ se zranili cestující

Let americké společnosti JetBlue z Cancúnu v Mexiku do Newarku v New Jersey skončil předčasně v Tampě na Floridě. Důvodem bylo zranění několika cestujících poté, co stroj nečekaně prudce ztratil...

31. října 2025  8:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hosté chtějí v restauracích vyšší kvalitu, platit se jim nechce, ukázal průzkum

Zákazníci v restauracích chtějí vyšší kvalitu jídla, profesionální obsluhu a příjemné prostředí, zároveň ale klesá jejich ochota si za to připlatit, vyplývá z průzkumu, který realizovala agentura...

31. října 2025

Na energiích domácnosti nakonec příští rok ušetří. Kolik přesně, se teprve ukáže

Premium

Návrh regulovaných cen Energetického regulačního úřadu pro rok 2026 zatím nepočítá s odpuštěním poplatku za podporované zdroje. Vzhledem k vývoji neregulované složky ceny by však v konečném součtu...

31. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.