Kosmetika 21. století: roboti, digitální make-up a produkty na míru

Když se L’Oréal nechal loni slyšet, že už nechce být světovou jedničkou v kosmetice, ale vedoucí kosmetickou technologickou firmou, bylo jasné, že se odvětví proměnilo. „Ženy v kosmetice řeší posledních třicet čtyřicet let to samé. Co se ale změnilo, je, že chtějí víc,“ vysvětluje Guive Balooch z techonologického inovátoru L’Oréal. „Chtějí víc personalizované a přesnější produkty a my na to musíme reagovat, doplnil.

Zde jsou hlavních čtyři technologické trendy v kosmetickém průmyslu, jak je shromáždila redakce BBC.



1. Přizpůsobení na míru a umělá inteligence

Podle Baloocha si polovina žen stěžuje, že nemohou najít správný odstín podkladové báze. Ženy s tmavší pletí volají po rozšíření škály odstínů. Zaplnit regály obchodů o tisíce odstínů by ale nebylo praktické. Místo toho dcera L’Oréalu Lancôme přichází s přístrojem na výrobu make-upu na míru Le Teint Particulier, který slibuje najít s použitím umělé inteligence přesný odstín podkladu pro konkrétní pleť.

Služba je dostupná v londýnských obchodních domech Selfridges a Harrods. Poradci Lancôme nejdříve pomocí ručního kolorimetru (typ digitálního skeneru) najdou tón pleti. Výsledky pak proženou počítačem, který pomocí tajného algoritmu vybírá z 20 tisíc různých odstínů. Na základě jeho výpočtu speciální přístroj namixuje make-up na míru.

Podle agentury pro výzkum trhu Mintel poptávka po kosmetice na míru rychle roste. Skoro polovině zákazníků se tato myšlenka líbí, třetina si myslí, že by používání takových produktů mohlo přinést lepší výsledky.

Jenže, 30mililitrová lahvička personalizovaného make-upu Le Teint Particulier stojí v přepočtu 2500 Kč. Vysoká cena by tak rozšíření kosmetiky na míru mohla zabránit.

2. Virtuální „zkušební kabinky“

Čím víc nákupů se přesouvá do on-line prostředí, tím víc firem používá tzv. rozšířenou realitu. Díky zlepšením v rozpoznávání obličejů jsou tyto digitální vymoženosti využitelné i v kosmetice.

Například aplikace Virtual Artist společnosti Sephora umožňuje zákazníkům vyzkoušet si virtuálně na svých chytrých telefonech nebo v obchodech tisíce odstínů rtěnek a očních stínů. Podobné aplikace zkouší i další značky, od Garnier po německou síť drogerií DM.

Někteří recenzenti ovšem upozorňují, že aplikace nejsou rovnocennou alternativou vyzkoušení produktů přímo na těle. Editorka inovací ve Vogue Business Maghan McDowell souhlasí, že nejsou stoprocentní, ale i tak je zákazníci považují za užitečné. „Lidé díky nim hlavně experimentují s novými styly a vzhledem. Ale rovněž přes ně nakupují produkty,“ tvrdí.

3. Chytré pomůcky při péči o pleť

Kdybyste chtěji zhodnoti stav své pleti, svěřili byste se počítači? Třeba chytrému zrcadlu HiMirror od tchajwanské New Kinpo Group? Program vyfotí váš obličej vždy, když se do něj přihlásíte. Skenuje vrásky, červené skvrny, póry, linie a odstíny. Pak tyto faktory vyhodnotí na škále „dobrý - špatný“, a dá uživateli konkrétní rady a doporučení na produkty.

Firma Olay nabízí podobnou mobilní aplikaci Skin Advisor. Její nejnovější aplikace FutureYou Simulation nabízí uživatelům v rozšířené realitě pohled na to, jak bude jejich pleť a obličej vypadat v budoucnu.

Někteří odborníci na péči o pleť varují, že bez širšího kontextu mohou tyto aplikace lidem zbytečně poškodit sebevědomí, pokud je jejich hodnocení negativní. Recenzentka amerického technologického webu Endgadget Cherlynn Low navíc varuje, že někdy může aplikaci splést špatné nasvícení nebo zbytky make-upu na obličeji.

4. Tištěný make-up

Budou lidem někdy make-up nanášet roboti? Možná ano. Na letošním veletrhu spotřebitelské elektroniky v Las Vegas firma Procter and Gamble představila kouzelnou hůlku Opté. Ta naskenuje obličej a precizně nanáší jemné vrstvy make-upu k zakrytí stařeckých skvrn, popraskaných žilek a dalších nedokonalostí pleti.

Zabudovaná maličká kamera snímá 200 obrázků za vteřinu, zatímco mikroprocesor data analyzuje, aby rozlišil světlá místa od tmavých. Mikrotiskárna pak nanáší make-up na kůži.

Výrobce chce produkt uvést na trh v roce 2020. Tvrdí, že díky preciznosti přístroje je potřeba mnohem méně make-upu, a proto by uživatelé na jeho spotřebě měli ušetřit.

Designová agentury Seymour Powell zas pracuje na konceptu, který by umožňoval na obličej natisknout líčení, které si uživatel stáhne z internetu. Díky kombinaci 3D tisku, technologie rozpoznávání obličejů a analýzy obrázku pomocí umělé inteligence by produkt Élever mohl značkám nabídnout možnost prodávat zákaznkům rovnou konkrétní podobu líčení.