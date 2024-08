Nic neroste do nebe. Akcie technologických gigantů oslabily včetně Nvidie

„Nejnovější důvod, proč došlo k výprodeji je, že japonská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu. Šlo sice jen o mírný pokles, ale bankéři uvedli, že jde o první ze série poklesů,“ vysvětlil portfolio manažer investiční společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Výprodeje technologických akcií odstartovaly výsledky automobilky Tesla, které zaostaly za odhady. Její čistý zisk klesl o pětačtyřicet procent. Je to už její druhý výrazný meziroční pokles v řadě.

Nijak zvlášť neoslnila ani společnost Apple. „Její výsledky byly dobré, ale rozhodně ne velkolepé. Technologický gigant překonal zisk i tržby, ale prodeje v Číně se nadále potýkaly s problémy. Tržby za čtvrtletí dosáhly 85,78 miliardy dolarů, což je více než 84,43 miliardy dolarů, které očekávala Wall Street,“ komentuje Josh Gilbert, tržní analytik investiční společnosti eToro.

Výsledky technologických firem se ale různí, za finální výší ztrát tak stojí v podstatě mix špatných i dobrých zpráv z trhu a ekonomiky. „Velmi dobře dopadly výsledky americké hardwarové společnosti AMD. Ty vyvolaly naději, že boom umělé inteligence bude pokračovat, že velké technologické firmy do ní budou dál investovat. Včera ale reportoval Intel, který ukázal ztrátu,“ vysvětluje pro iDNES.cz dále Pfeiler s tím, že stačí i malé zaškobrtnutí u některé z technologických firem a klesnout může celý segment.

Špatné výsledky Intelu, vyvolaly u některých investorů potřebu zbavit se i dalších akcií firem z polovodičového byznysu. Akcie Intelu se propadly až o 20 procent poté, co společnost pozastavila výplatu dividendy a oznámila, že sníží počet svých zaměstnanců o patnáct procent.

Dění dopadá i na burzy v dalších částech světa. Evropské akcie se v pátek propadly na nejnižší úroveň za posledních šest měsíců, informuje agentura Reuters. Technologický index Stoxx Europe 600 odepsal během poledne 3,6 procenta, a ocitl se tak na nejnižší hodnotě od ledna. Širší index Stoxx 600 klesl o 1,3 procenta.

Zasažená výprodeji je také Asie. V průběhu dne se propadly akcie tamních technologických společností, což přispělo k téměř šestiprocentnímu poklesu japonského indexu Nikkei, uvedl Reuters.

Návrat na zem

Podle Tomáše Pfeilera je aktuální korekce spíše návratem k normálu, nikoli předzvěst obřích výplachů na burze. Akcie technologických firem se podle něj zkrátka vyšplhaly až příliš vysoko.

Analytici už dlouho opakují, že vysoká cenění u technologických firem byla zasloužená, protože odpovídala mimořádným výsledkům v segmentu. Udržet se ale na vlně takového růst lze jen těžko. To se projevilo i u zmíněné nejnovější výsledkové sezony, která sice není špatná, ale ne tak oslnivá jako ta předešlá. „Dostaly se příliš vysoko na to, aby si taková ocenění udržely,“ dodává odborník na finanční trhy Pfeiler.

Upozorňuje, že ale ne všichni tento pohled sdílí. Někteří investoři totiž podle něj vnímají jakýkoli pád pod dosavadní cenu jako něco negativní. „Přitom to, kam některé technologické firmy vystoupaly je podle mě už přestřelené. Aby si valuaci udržely, musely by na straně výsledků předvést zázrak, extrémně výrazný nárůst, to se ale neděje. Poslední výsledková čísla jsou velmi dobrá, ale nejsou zázračná. Pokud bude pokračovat to, že výsledky budou v uvozovkách jenom dobré, tak se můžeme stát svědky návratu na zem,“ shrnuje.

Mezi faktory, které budou mít na akciové trhy do budoucna vliv, se řadí americké volby. Dále pak rozhodnutí centrální banky ohledně nastavení úrokových sazeb a v neposlední řadě také výkon ekonomiky. V Americe se totiž zdá, že výkon slábne, což by podle Tomáše Pfeilera dobré nebylo.