Index S&P 500, který zahrnuje 500 největších akcií obchodovaných na americké burze, zakončil čtvrtek poklesem o 1,5 procenta, index Dow Jones Industrial Average klesl o 0,8 procenta a index Nasdaq ztratil více než dvě procenta.
Mezi investory totiž rostou obavy z bubliny v oblasti umělé inteligence. Zjevně je neuklidnily ani výsledky společnosti Nvidia, které ukázaly, že tento gigant v oblasti čipů těží z robustní poptávky po svých čipech pro umělou inteligenci. Ve středu po uzavření burzy a ve čtvrtek brzy ráno dobré zprávy krátkodobě zvedly ceny akcií společnosti. Následně ale klesly o více než tři procenta.
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang obavy, že společnosti zabývající se umělou inteligencí jsou nadhodnocené, odmítá. „Z našeho pohledu vidíme něco úplně jiného,“ řekl během telefonátu s analytiky.
Bublina investory straší především proto, že americký akciový trh dlouhodobě pohání sedmička velkých technologických společností, mezi něž patří vedle Nvidie ještě například Apple, Alphabet či Microsoft. Tyto společnosti v poslední době mohutně rostly díky nadšení kolem umělé inteligence. To ale opadává a investoři se bojí, že tahouni trhu začnou mohutně ztrácet.
„Tyto akcie tvoří asi 33 procent indexu S&P 500. Když je trh na vaší straně, je to skvělé, ale když klesá, jak jsme viděli v posledním týdnu, lidé jsou trochu nervózní. To je to, co nyní vidíme,“ vysvětlila pro BBC investiční poradkyně společnosti Wealthify Colleen McHughová.
Zdravá korekce
Ekonomové si ovšem velké starosti nedělají. Analytici z Oxford Economics pro BBC uvedli, že nedávný pokles v technologickém sektoru signalizuje spíše zdravou korekci než začátek něčeho hrozivějšího. Na začátku týdne varovali, že technologické akcie by v blízké budoucnosti mohly utrpět, protože investoři je začnou prodávat, aby si vzali své zisky. „Je příliš brzy na to, aby se dalo hovořit o konci boomu investic do umělé inteligence,“ poznamenali.
Také Diana Mousinová, zástupkyně hlavního ekonoma společnosti AMP, zůstává v klidu. „Není pochyb o tom, že americký technologický sektor má mnoho charakteristik podobných bublině, ale to neznamená, že ceny skutečně musí prasknout,“ řekla pro Reuters. Bublina by se tak podle ní mohla jen trochu zmenšit.
Vysvětluje také, že nyní už skončila vládní krize ve Spojených státech a Donald Trump ve své politice dělá více ústupků. Kromě toho se americkým akciím v listopadu a prosinci zpravidla daří. „Akcie by tedy měly mít lepší konec roku,“ předpokládá.
Investory znejišťuje také skutečnost, že nevědí, jak na zprávy z americké ekonomiky bude reagovat americká centrální banka. Data ukázala, že americká ekonomika v září vytvořila mnohem více pracovních míst, než se očekávalo, ale zároveň narostla nezaměstnanost. Tato kombinace Fedu nedává jednoznačný obrázek, jak nastavit výši úrokových sazeb na příští měsíc, píše agentura Reuters.
Představitelé Fedu se také vyjádřili opatrně k inflaci. Někteří z nich vyjádřili obavy o stabilitu finančních trhů včetně možnosti prudkého poklesu cen aktiv, když diskutovali o tom, kdy a zda vůbec snížit úrokové sazby.
Pokles se rozlil do světa
Ztráty zaznamenávají vedle USA i další trhy. V pátek se nejširší index akcií v asijsko-pacifickém regionu mimo Japonsko MSCI propadl o 2,2 procenta, a tak se jeho týdenní ztráta zvýšila na 3,5 procenta. To je nejvýraznější pokles od začátku dubna. Japonský Nikkei klesl o 2,2 procenta a za týden zaznamenal pokles o 3,3 procenta.
Obavy z technologické bubliny se přelily i do Evropy. Evropské akcie se v pátek propadly a mají za sebou nejprudší týdenní pokles od konce března. Panevropský index STOXX 600 klesl do pátečních 8:15 středoevropského o procento na 558,19 bodu, což je nejnižší hodnota od začátku října.