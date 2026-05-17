Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tchaj-wan jako jablko sváru mocností. Proč se o ostrov přetahují USA s Čínou

Autor:
  17:00
Ostrov Tchaj-wan se v posledních letech stal symbolem soupeření velmocí. Už administrativa amerického prezidenta Joea Bidena dávala opakovaně najevo, že by v případě čínské invaze Spojené státy pravděpodobně ostrov vojensky bránily. Peking se však netají tím, že Tchaj-wan považuje za své území a odmítá se ho vzdát.
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
63 fotografií

Spojené státy ostrov Tchaj-wan dlouhodobě podporují. Dodávají tam zbraně a politicky dávají najevo, že stojí na jeho straně. Americký prezident Donald Trump loni v listopadu prohlásil, že čínský prezident Si Ťin-pching dobře ví, co by následovalo, pokud by se Čína pokusila Tchaj-wan obsadit silou. Peking přesto v posledních letech výrazně zintenzivnil vojenské manévry v okolí ostrova, upozorňuje agentura Bloomberg.

Proč je Tchaj-wan pro Čínu i USA tak důležitý?

Spojené státy dlouhodobě vnímají Tchaj-wan jako svůj strategický bod v celém Pacifiku. Ostrov leží u důležitých námořních tras a jeho případné ovládnutí Čínou by výrazně posílilo čínský vliv v celém regionu.

Naše schopnost rozdrtit nezávislost Tchaj-wanu je neotřesitelná, vzkázala Čína

Tchaj-wan je zároveň jedním z nejvýznamnějších výrobců polovodičů na světě. Tamní firmy produkují špičkové čipy, které využívají automobilky, výrobci telefonů, počítačů i armády. Případný výpadek výroby by zasáhl světovou ekonomiku včetně řady amerických firem, které jsou na dodávkách z Tchaj-wanu závislé.

Proč je situace kolem tak nejasná a sporná?

Základy současného sporu mezi Čínou a Tchaj-wanem sahají do roku 1949. Poté, co bylo zřejmé, že v čínské občanské válce zvítězí komunisté pod vedením Mao Ce-tunga, uprchl vůdce nacionalistů Čankajšek se svými přívrženci právě na Tchaj-wan. Tam následně vznikla Čínská republika. Na pevnině mezitím komunisté vyhlásili vznik Čínské lidové republiky.

Spojené státy dlouhé roky považovaly Tchaj-wan za legitimního představitele celé Číny. Změna přišla až v 70. letech minulého století, kdy tehdejší americký prezident Richard Nixon navázal bližší vztahy s Pekingem. Washington následně uznal komunistickou vládu jako jedinou legální vládu Číny, otázku suverenity Tchaj-wanu ale záměrně ponechal nevyjasněnou.

Peking dlouhé roky toleroval neoficiální vztahy USA s Tchaj-pejí, a to včetně prodeje zbraní. Zároveň si však ponechal právo použít sílu, pokud by Tchaj-wan vyhlásil formální nezávislost.

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu, pohrozila jeho spojencům

V posledních letech je ale patrné, že podpora nezávislosti Tchaj-wanu na Číně podle tchajwanských průzkumů veřejného mínění roste. Data z loňského června ukazují, že okamžitou nebo budoucí nezávislost ostrova na Číně podporuje přibližně čtvrtina tamních obyvatel, zatímco sjednocení s Čínou chce méně než sedm procent lidí. To se ale Číně nelíbí.

Jak se změnila nálada v regionu?

Vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem se začaly v roce 2016 výrazně zhoršovat. Tehdy se prezidentkou Tchaj-wanu stala Cchaj Jing-wen, která odmítla tvrzení Pekingu, že Tchaj-wan je součástí Číny, a začala posilovat vztahy se Spojenými státy.

Peking reagoval tvrdě. Omezil komunikaci s Tchaj-pejí, zkomplikoval cestování mezi oběma stranami a začal diplomaticky tlačit na státy i firmy, aby Tchaj-wan nepovažovaly za samostatnou zemi.

Ještě výraznější tlak ze strany Číny přišel v roce 2024 po zvolení prezidenta Laj Čching-teho, který je dlouhodobě známý podporou nezávislosti ostrova. Peking proto reagoval až bezprecedentním vojenským tlakem. Čína začala kolem ostrova pořádat rozsáhlá vojenská cvičení.

Jak se k Tchaj-wanu poslední roky staví USA?

Spojené státy zároveň dávají dlouhé roky jasně najevo, že nehodlají ponechat Tchaj-wan Číně napospas. Donald Trump už během svého prvního funkčního období schválil s Tchaj-wanem zbrojní kontrakty za více než 18 miliard dolarů a povolil první prodej amerických stíhaček ostrovu, a to po dlouhých třiceti letech. V podobné politice následně pokračoval i jeho nástupce Joe Biden.

Přišel trest za Tchaj-wan, Čína udeřila na české firmy. Macinka chce vysvětlení

Po opětovném nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA se ale jeho rétorika částečně změnila. Už během předvolební kampaně v roce 2024 například prohlásil, že by si Tchaj-wan měl za americkou ochranu platit.

Nejistotu ve vzájemných vztazích v minulých měsících posílila také situace kolem plánované cesty tchajwanského prezidenta Laj Čching-teho do Latinské Ameriky. Podle médií návštěvu zrušil poté, co Trumpova administrativa nechtěla schválit jeho mezipřistání v New Yorku.

Na druhé straně Trump loni v listopadu uvedl, že Si Ťin-pching ví, jaké by byly následky případné invaze na Tchaj-wan. Krátce poté Washington schválil další balík zbrojních dodávek pro ostrov v hodnotě 11 miliard dolarů. Čína na to zareagovala ostrým protestem, uzavírá Bloomberg.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Tchaj-wan jako jablko sváru mocností. Proč se o ostrov přetahují USA s Čínou

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Ostrov Tchaj-wan se v posledních letech stal symbolem soupeření velmocí. Už administrativa amerického prezidenta Joea Bidena dávala opakovaně najevo, že by v případě čínské invaze Spojené státy...

17. května 2026

Poptávka po dovolených nezmizela, mění se. Kvůli válce lidé řeší ceny i bezpečnost

Letadlo Aegean Airlines přistává na mezinárodním letišti v Larnace na Kypru....

Dražší letenky, nejistota na Blízkém východě a obavy z rušení spojů mění letní cestování. Evropané stále častěji volí kratší pobyty, odkládají rezervace na poslední chvíli a místo vzdálených...

17. května 2026

Opice na Bali pochopily hodnotu iPhonů. Za ukradené předměty chtějí výkupné

Opice podél útesů poblíž chrámu Uluwatu (5. srpna 2013)

V areálu chrámu Uluwatu na indonéském Bali funguje neobvyklý zločinecký gang. Místní makakové kradou turistům cennosti a vracejí je teprve výměnou za ovoce nebo jiné odměny. Podle místních...

17. května 2026

Fotbalové MS se blíží. Brazilec hlásí rekordní poptávku po replikách trofeje

Brazilec věří, že jeho rodná země letos mistrovství ovládne (13. května 2026).

Ostře sledované fotbalové mistrovství světa odstartuje už za několik týdnů. Těší se na něj také osmapadesátiletý brazilský řemeslník Jarbas Meneghini, který se živí výrobou replik trofejí pro mistry...

17. května 2026

Hlásím příchod, ale jsem po plastice. Korejské vojáky lákají kosmetické zákroky

Jihokorejští vojáci (27. února 2023)

Vojenskou připravenost armády Jižní Koreje čím dál více omezují kosmetické zákroky vojáků generace Z. Kliniky plastické chirurgie totiž agresivně cílí na tuto cílovou skupinu pomocí chytré reklamy na...

17. května 2026

Změna životního stylu jako byznys. Jak se vyznat v záplavě rad na sítích, líčí fyziolog

Premium
Radim Šlachta

Důrazné volání po změně životního stylu – ať už kvůli stále populárnější dlouhověkosti, či v souvislosti s šířící se obezitou – vede také k rozvoji byznysu chrlícího nové trendy a rozmanitá...

17. května 2026

Sauvignon ke klobáse, rosé k pizze. Jak vypadá vinné párování v centru Brna

Vinař z Němčiček již několik let propaguje své řemeslo netradičně a jinak....

Zapomeňte na ústřice a kaviár. Vinař Jan Stávek z Němčiček ve videu na sociálních sítích ukazuje, že víno lze vybrat a servírovat k hranolkům, klobáse nebo trdelníku. Pro netradiční ukázku vinného...

17. května 2026

Nike v Číně ztrácí půdu pod nohama. Zákazníci preferují domácí značky

Průčelí domu s obchodem značky Nike Air Jordan na ulici Nan-ťing v Šanghaji...

Ještě kolem roku 2010 se zdálo, že značka Nike patří mezi nejúspěšnější zahraniční firmy působící v Číně a že tamní spotřebitelé na její produkty nedají dopustit. Dnes je ale vše jinak. V posledních...

16. května 2026

Mexické tortilly opět dobývají Polsko. Řetězec Taco Bell se tam vrací po letech

Pobočka Taco Bell v USA. (15. května 2026)

Řetězec Taco Bell se po letech vrátí na polský trh. Svou první restauraci otevře koncem letošního roku. Za rozvoj značky v zemi bude odpovídat skupina AmRest. Značka už v Polsku působila v 90....

16. května 2026

Obchodně a za příplatek. Evropa jedná s Íránem o povolení k plavbě Hormuzem

Lodě, které čekají, až se Hormuz zprůchodní. (5. května 2026)

Některé evropské země vedou s Teheránem jednání o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem, oznámila v sobotu íránská státní televize. Írán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy...

16. května 2026  16:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Konec kávy a snacků zdarma. Delta ruší občerstvení na krátkých letech

Airbus A350-941 společnosti Delta Air Lines na mezinárodním letišti Harryho...

Americký letecký dopravce Delta Air Lines oznámil, že od 19. května přestane na krátkých letech cestujícím v ekonomické třídě nabízet nápoje a drobné občerstvení zdarma. Změna se dotkne letů kratších...

16. května 2026

Rodině půjčila necelá polovina Čechů. Šestina o peníze přišla

ilustrační snímek

Sedmnáct procent půjček příbuzní nevrátí, problémy jsou s každou třetí. Přesto je drtivá většina Čechů ochotná v rodině půjčovat i velké peníze, vyplynulo z průzkumu, který pro finanční dům Uniqa...

16. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.