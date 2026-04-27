Čína uvalila sankce i na české zbrojařské firmy. Tchaj-wan dopady sankcí odmítá

Sankce, které Čína zavedla vůči sedmi evropským firmám a subjektům z obranného průmyslu, nenaruší schopnost Tchaj-wanu získávat zbraně, uvedl podle agentury Reuters tchajwanský ministr obrany Wellington Koo. Omezení se dotýkají i českých společností Excalibur Army a Omnipol, české pobočky americké firmy SpaceKnow a VZLU Aerospace. Peking krok zdůvodňuje mimo jiné jejich spoluprací s Tchaj-wanem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Takovéto akce podle mě, jak jim rozumím, neovlivní naši schopnost pokračovat v zajišťování zboží přes relevantní diverzifikované kanály,“ řekl Wellington Koo. Uvedl, že to není poprvé, co Čína podobné kroky podnikla.

Přišel trest za Tchaj-wan, Čína udeřila na české firmy. Macinka chce vysvětlení

Reuters poznamenal, že zatímco mnoho společností, obzvláště v Evropě, je kvůli obavám z čínské odvety nervózních z jakékoli obranné spolupráce s Tchaj-wanem, tak Tchaj-pej nachází stále větší podporu u některých středoevropských a východoevropských zemích. Tato podpora se pak zvýšila od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, dodala agentura.

Vedle českých subjektů se nová omezení vztahují na belgickou firmu FN Browning Group a její dceřinou společnost Fabrique Nationale Herstal, což jsou výrobci ručních palných zbraní, a na německou společnost Hensoldt AG, která se zaměřuje na radary a leteckou techniku.

Zařazení na seznam znamená, že čínské exportní firmy nesmí zmíněným společnostem dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou.

Spolupráce s Tchaj-wanem může být přínosnější než ta s Čínou, míní prezident

Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Demokraticky zvolená tchajwanská vláda odmítá nároky Pekingu a uvádí, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

