Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc

Autor:
  18:00
Popová hvězda Taylor Swift v úterý na svém Instagramu oznámila zásnuby. Její příspěvek se okamžitě stal virálním hitem a kromě fanoušků přinesl radost i některým sázkařům. Americký deník Business Insider informoval o uživateli, který si skrze platformu Polymarket vsadil, že se umělkyně zasnoubí do konce letošního roku. Přišel si tak v přepočtu na více než 60 tisíc korun.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.

Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025. | foto: Reuters

Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
21 fotografií

Uživatel platformy Polymarket s přezdívkou „romanticpaul“ peníze vsadil i necelý den předtím než známý pár, který tvoří zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce, sdílel příspěvek o svém zasnoubení.

Zpěvačka Taylor Swift a americký fotbalista Travis Kelce oznámili zasnoubení

Polymarket je platforma pro predikční trhy, která umožňuje obchodníkům sázet na výsledky budoucích událostí, jako jsou sportovní soutěže, volby nebo popkultura.

Platforma je vlastně obdobou burzy, kde uživatelé místo akcií firem obchodují s pravděpodobností určité události. Nekupuje se tak klasická sázka, ale spíše finanční kontrakt ve formě kryptoměnových tokenů, které jsou navázány na výsledek konkrétní události.

Cena takového „kontraktu“ v reálném čase ukazuje, jak moc trh věří, že se věc stane. Například pokud se cena tokenu „Ano“ (tedy že se Taylor Swift zasnoubí do konce roku) rovná 0,40 dolaru, znamená to, že 40 % sází, že se tak skutečně stane. Pokud událost skutečně nastane, vyplácí se jeden dolar. Pokud ne, zůstává nula a sázkař logicky ztrácí vloženou částku.

Uživatelé Polymarketu mohli na to, zda se Swift a Kelce zasnoubí v tomto roce, vsázet od 31. prosince loňského roku. Podle veřejně dostupných údajů na webových stránkách začal uživatel romanticpaul poprvé nakupovat akcie „Ano“ 31. července.

Další „nákupní horečka“ ho dostihla v pondělí večer 21:00 SELČ. Celkem ten den zakoupil 1 708 akcií – většina z nich měla cenu pod 0,40 dolaru za kus.

V úterý pouhých patnáct minut před zveřejněním příspěvku o zásnubách nakoupil dalších téměř 1 200 akcií „Ano“, zatímco pozice byla pod 0,50 dolaru za kus. To znamenalo, že v té době trh věřil, že šance na zasnoubení Kelceho a Swiftové byly stále menší než 50 ku 50.

Taylor Swift dostala prsten za miliony. Šaty ze zásnub se hned vyprodaly

Celkem sázkař nakoupil 5 180 akcií a nakonec mu zpráva o zpěvaččině zasnoubení vynesla rovných 3 134 dolarů (asi 65 tisíc korun), informoval Business Insider.

Portál Kansas City Star ve středu s odkazem na sázkovou stránku Bovada napsal, že lidé si nyní v souvislosti se zásnubami jedné z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti mohou vsázet na ledacos. Například zda se pár vezme ještě letos, nebo až příští rok, jestli obřad proběhne na soukromém statku či zda při něm bude Kelce brečet.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc

Popová hvězda Taylor Swift v úterý na svém Instagramu oznámila zásnuby. Její příspěvek se okamžitě stal virálním hitem a kromě fanoušků přinesl radost i některým sázkařům. Americký deník Business...

28. srpna 2025

Odhal velký batoh a dostaneš zaplaceno. Ryanair zvýší odměny důsledným pracovníkům

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair se chystá od listopadu zvýšit finanční odměny zaměstnancům, kteří odhalí cestující s příliš velkými kabinovými zavazadly. Informoval o tom server BBC.

28. srpna 2025  15:59

Čechy trápí vysoké náklady na bydlení, šetří na jídle i energiích, ukázal průzkum

Dvě třetiny Čechů se domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Také více šetří. Ukázal to...

28. srpna 2025  14:14

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

Ocelářství jako národní identita. Češi se bojí o jeho budoucnost kvůli Green Dealu

Průmysl a zejména ocelářství zůstává v očích české veřejnosti symbolem národní identity a také zárukou ekonomické stability. Potvrzuje to aktuální výzkum agentury STEM/MARK, podle kterého 86 procent...

28. srpna 2025  11:10

Nvidia výrazně navýšila tržby i zisk, investoři mají přesto obavy

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 985,13 miliardy Kč. Mírně tak překonal odhady analytiků. Čistý zisk...

28. srpna 2025  11:06

PPF se stahuje z boje o německou televizi ProSieben. Svůj podíl nabídla Italům

Česká skupina PPF ukončuje investici v německé televizní společnosti ProSiebenSat.1. Svých téměř 15,7 procenta základního kapitálu německé firmy nabídla druhému zájemci o tuto televizi, italské...

28. srpna 2025  9:50

Čerpací stanice zlevňují. Benzin i nafta stojí nejméně od poloviny června

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Průměrná cena za litr benzinu klesla za poslední týden o 13 haléřů na 33,79 koruny. O 27 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,38...

28. srpna 2025  9:38

Do Maďarska a Slovenska opět teče ruská ropa z Družby

Ropovodem Družba opět proudí ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ve čtvrtek ráno to uvedly maďarská energetická společnost MOL a slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Přerušení provozu...

28. srpna 2025  9:23

Dovolená v Řecku? Pro mnoho místních nereálné, prázdniny si suplují jinak

Přestože se Řecko řadí mezi nejoblíbenější letní destinace, jeho obyvatelé si delší odpočinek na zdejších plážích často dovolit nemůžou. Země se po bankrotu potýká s vysokými životními náklady a...

28. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Quinoa a bezmasé dny. Školy se na poslední chvíli dozvěděly, jak od září vařit

Premium

Pár dní před začátkem nového školního roku se školní jídelny oficiálně dozvěděly, jak budou moci od září nově vařit obědy. Teprve ve středu vyšla vyhláška o školním stravování, podle níž by školy...

28. srpna 2025

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

27. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.