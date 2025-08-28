Uživatel platformy Polymarket s přezdívkou „romanticpaul“ peníze vsadil i necelý den předtím než známý pár, který tvoří zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce, sdílel příspěvek o svém zasnoubení.
|
Zpěvačka Taylor Swift a americký fotbalista Travis Kelce oznámili zasnoubení
Polymarket je platforma pro predikční trhy, která umožňuje obchodníkům sázet na výsledky budoucích událostí, jako jsou sportovní soutěže, volby nebo popkultura.
Platforma je vlastně obdobou burzy, kde uživatelé místo akcií firem obchodují s pravděpodobností určité události. Nekupuje se tak klasická sázka, ale spíše finanční kontrakt ve formě kryptoměnových tokenů, které jsou navázány na výsledek konkrétní události.
Cena takového „kontraktu“ v reálném čase ukazuje, jak moc trh věří, že se věc stane. Například pokud se cena tokenu „Ano“ (tedy že se Taylor Swift zasnoubí do konce roku) rovná 0,40 dolaru, znamená to, že 40 % sází, že se tak skutečně stane. Pokud událost skutečně nastane, vyplácí se jeden dolar. Pokud ne, zůstává nula a sázkař logicky ztrácí vloženou částku.
Uživatelé Polymarketu mohli na to, zda se Swift a Kelce zasnoubí v tomto roce, vsázet od 31. prosince loňského roku. Podle veřejně dostupných údajů na webových stránkách začal uživatel romanticpaul poprvé nakupovat akcie „Ano“ 31. července.
Další „nákupní horečka“ ho dostihla v pondělí večer 21:00 SELČ. Celkem ten den zakoupil 1 708 akcií – většina z nich měla cenu pod 0,40 dolaru za kus.
V úterý pouhých patnáct minut před zveřejněním příspěvku o zásnubách nakoupil dalších téměř 1 200 akcií „Ano“, zatímco pozice byla pod 0,50 dolaru za kus. To znamenalo, že v té době trh věřil, že šance na zasnoubení Kelceho a Swiftové byly stále menší než 50 ku 50.
|
Taylor Swift dostala prsten za miliony. Šaty ze zásnub se hned vyprodaly
Celkem sázkař nakoupil 5 180 akcií a nakonec mu zpráva o zpěvaččině zasnoubení vynesla rovných 3 134 dolarů (asi 65 tisíc korun), informoval Business Insider.
Portál Kansas City Star ve středu s odkazem na sázkovou stránku Bovada napsal, že lidé si nyní v souvislosti se zásnubami jedné z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti mohou vsázet na ledacos. Například zda se pár vezme ještě letos, nebo až příští rok, jestli obřad proběhne na soukromém statku či zda při něm bude Kelce brečet.