Zde nakupuje Taylor Swift. Skromný londýnský kebab je v obležení fanoušků

Když pětapadesátiletý majitel kebabárny Ahmed Khan obdržel v úterý textovou zprávu na objednávku kebabů za 450 liber, tušil odkud vítr vane. Pokrm si přál jeden z členů zpěvaččina realizačního týmu ve chvíli, kdy se 34letá hvězda připravovala na první z osmi vyprodaných koncertů na londýnském stadionu v nedalekém Wembley. „Chtěli kuřecí kebab, mezi objednávkami bylo také několik vegetariánských variant,“ říká majitel, který provozuje tento fast food již deset let. Zprávu přinesl portál BBC.

Majitele obchodu nepřekvapuje, že jedna z největších světových popových hvězd je fanouškem jeho kebabů, protože právě zde podle něj připravují nejkvalitnější a nejchutnější jídlo. „Po celé zemi je možná spousta kebabáren, které vypadají jako ten naše, ale Taylor chodí do té mé, protože je nejlepší,“ říká Khan. Podle jeho slov zpěvačka miluje česnekovou omáčku, kterou si zde připravují sami.

Podle majitele obchodu volba právě jeho podniku nebyla hrou náhody, zpěvačka jeho produkty dobře zná. Swiftová sem podle jeho slov začala pravidelně chodit již před sedmi lety, když chodila s britským hercem Joem Alwynem, který nedaleko odtud žije. V obchodě dokonce natáčela videoklip ke své písni End Game. Fotografie hvězdy na stěně obchodu se staly magnetem pro fanoušky, kteří ji následují po celém světě.

„Taylor už u nás byla mnohokrát. Chodila sem se svým bývalým přítelem. Někdy si sem zaskočili, jindy si objednali jídlo s sebou,“ říká Khan. Letos je to však jiné, protože obchod doslova oblehli fanoušci z Ameriky, Kanady, Číny, Japonska, Malajsie, Tuniska, kteří se nemohou dočkat jejího prvního koncertu na stadionu, který se zde odehraje 21. června. „Včera jsme tu měli fanoušky dokonce z Bruneje,“ prozrazuje.

