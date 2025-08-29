Firma překvapila zaměstnance. Dostali volno, aby oslavili zásnuby Taylor Swift

Autor: ,
  11:28
Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti Taylor Swift nehýbe jen ekonomikami světa, ale už i pracovní dobou v jedné účetní firmě v americkém Kansasu. Zaměstnanci společnosti H&R Block dostali volno na celé odpoledne, aby „oslavili lásku“. Zpěvačka v úterý oznámila zásnuby s profesionálním americkým fotbalistou Travisem Kelcem.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.

Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025. | foto: Reuters

Taylor Swift a její partner Travis Kelce
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
20 fotografií

Pro Kansasany je to osobní záležitost a důvod k velké radosti. Jejich fotbalový hrdina se zasnoubil s nejznámější zpěvačkou světa. I to mohl být důvod k volnu zaměstnanců účetní firmy.

Společnost v úterý zveřejnila na Instagramu e-mail od své personální ředitelky Tiffany Monroeové. V něm Monroeová zaměstnancům sdělila, že „Kansas City, a upřímně řečeno, celá země, je v rozruchu kvůli zprávám o zasnoubení jedné celebrity“. Kelce hraje jako tight end fotbalového týmu Kansas City Chiefs.

Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc

„Buďme upřímní: mezi kontrolováním sociálních sítí, debatováním o potenciálních svatebních playlistech a hlavně – vysvětlováním přátelům, co znamená společné podání daňového přiznání, vím, že dnes odpoledne (v úterý) je soustředění vzácné,“ napsala Monroeová v e-mailu, který odeslala v úterý v 15:07 tamního času.

„Takže tady je návrh: pokud máte chuť, odejděte dříve. Jděte domů. Oslavte lásku. Spekulujte o šatech. Diskutujte o tom, zda se svatební hostina bude konat v KC (Kansas City) nebo na zámku v Evropě,“ dodala. „Zítra, až se internet uklidní, se k práci můžete vrátit.“

Monroevá ve čtvrtek v prohlášení pro Business Insider uvedla, že poskytnutí volna bylo „zábavným a neformálním způsobem“, jak se pracovníci mohli zapojit do „události, která si skutečně získala srdce obyvatel Kansas City a fanoušků po celé zemi“.

Zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Kelce v úterý oznámili své zasnoubení. Na Instagramu zveřejnili pět fotografií ze zahrady s květinami a popiskem, že se budou brát. Pár tvoří dva roky.

„Vaše učitelka angličtiny a váš učitel tělocviku se budou brát,“ napsal slavný pár a připojil fotografii, jak 35letý Kelce žádá stejně starou Swift o ruku.

Zpěvačka Taylor Swift a americký fotbalista Travis Kelce oznámili zasnoubení

Za necelých 20 minut jejich příspěvek nasbíral více než 1,8 milionu lajků, všimla si agentura Reuters. Zpravodajský server The Guardian napsal, že když fanoušci krátce po oznámení napsali do vyhledávače Google zpěvaččino jméno, rozletěla se po obrazovce sprška oslavných konfet.

Dvojici popřál hodně štěstí také americký prezident Donald Trump. Ten přitom v minulosti prohlásil, že „Swift nenávidí“, poté, co v poslední předvolební kampani podpořila jeho protivnici Kamalu Harrisovou.

Swift s Kelcem spolu začali chodit v roce 2023. V červenci toho roku Kelce viděl zpěvačku vystupovat na stadionu Arrowhead, kde hraje jeho tým, v rámci jejího turné Eras.

Taylor Swift jako významná vzpruha pro unijní ekonomiku? Podle expertů ne

V září ji pozval na jeden ze svých zápasů a jejich vztah se začal rozvíjet. Oficiálně ho potvrdili v říjnu 2023, kdy přišli ruku v ruce na večírek po pořadu Saturday Night Live.

Kelce se objevuje na zpěvaččiných koncertech a ona zase pravidelně navštěvuje jeho zápasy.

Popová hvězda začala svou pěveckou kariéru v 16 letech jako country písničkářka a postupem času se zařadila mezi nejúspěšnější zpěvačky. Její celkové jmění podle magazínu Forbes dosahuje 1,6 miliardy dolarů (asi 33,7 miliardy korun).

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Firma překvapila zaměstnance. Dostali volno, aby oslavili zásnuby Taylor Swift

Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti Taylor Swift nehýbe jen ekonomikami světa, ale už i pracovní dobou v jedné účetní firmě v americkém Kansasu. Zaměstnanci společnosti H&R Block dostali...

29. srpna 2025  11:28

USA zrušily celní výjimku pro zásilky menší hodnoty. Platila téměř 100 let

Spojené státy po asi sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která dosud platila na zásilky v hodnotě do 800 dolarů (16 900 korun). Změna začala platit v pátek. Clo se tak nyní...

29. srpna 2025  9:43

Statistici zlepšili odhad ekonomiky. Meziročně stoupla o 2,6 procenta

Tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 2,6 procenta a proti předchozím třem měsícům o půl procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Růstu pomohly útraty domácností.

29. srpna 2025  9:34

Zbrojovka Colt za 22 miliard kupuje pardubického výrobce nitrocelulózy

Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) uzavřela smlouvu o koupi 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. Zbylých 49 procent získá Colt CZ za již...

29. srpna 2025  8:51,  aktualizováno  9:15

Zbavte nás papírování, zlevněte energie. Firmy řekly, co má nová vláda zařídit

Premium

Tuzemští byznysmeni si přejí, aby nová vláda, která vzejde z podzimních voleb, zajistila hlavně stabilitu, méně papírování a levnější energie. Vyplývá to ze zjištění redaktorů iDNES.cz, kteří se...

29. srpna 2025

Další termín. Středočeská část dálnice D3 se má stavět v roce 2028

O ostrý start stavebních prací v roce 2028 a na přelomu let 2030 a 31 by řidiči mohli projet z Prahy do Rakouska po dokončené dálnici D3. Nových 57 kilometrů středočeské dálnice by jim přitom mělo...

29. srpna 2025

Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku

Letadlo české společnosti Smartwings bylo dnes odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z...

28. srpna 2025  20:24

Tvůrce Labubu si mne ruce. V žebříčku nejbohatších lidí poskočil o tři sta míst

Čínskému podnikateli Wangu Ningovi se daří. Díky obrovskému zájmu o virální panenku Labubu mu letos rapidně vzrostlo jmění. Akcie výrobce hraček Pop Mart stouply o více než 250 procent, majetek jeho...

28. srpna 2025

Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc

Popová hvězda Taylor Swift v úterý na svém Instagramu oznámila zásnuby. Její příspěvek se okamžitě stal virálním hitem a kromě fanoušků přinesl radost i některým sázkařům. Americký deník Business...

28. srpna 2025

Odhal velký batoh a dostaneš zaplaceno. Ryanair zvýší odměny důsledným pracovníkům

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair se chystá od listopadu zvýšit finanční odměny zaměstnancům, kteří odhalí cestující s příliš velkými kabinovými zavazadly. Informoval o tom server BBC.

28. srpna 2025  15:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čechy trápí vysoké náklady na bydlení, šetří na jídle i energiích, ukázal průzkum

Dvě třetiny Čechů se domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Také více šetří. Ukázal to...

28. srpna 2025  14:14

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.