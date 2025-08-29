Pro Kansasany je to osobní záležitost a důvod k velké radosti. Jejich fotbalový hrdina se zasnoubil s nejznámější zpěvačkou světa. I to mohl být důvod k volnu zaměstnanců účetní firmy.
Společnost v úterý zveřejnila na Instagramu e-mail od své personální ředitelky Tiffany Monroeové. V něm Monroeová zaměstnancům sdělila, že „Kansas City, a upřímně řečeno, celá země, je v rozruchu kvůli zprávám o zasnoubení jedné celebrity“. Kelce hraje jako tight end fotbalového týmu Kansas City Chiefs.
Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc
„Buďme upřímní: mezi kontrolováním sociálních sítí, debatováním o potenciálních svatebních playlistech a hlavně – vysvětlováním přátelům, co znamená společné podání daňového přiznání, vím, že dnes odpoledne (v úterý) je soustředění vzácné,“ napsala Monroeová v e-mailu, který odeslala v úterý v 15:07 tamního času.
„Takže tady je návrh: pokud máte chuť, odejděte dříve. Jděte domů. Oslavte lásku. Spekulujte o šatech. Diskutujte o tom, zda se svatební hostina bude konat v KC (Kansas City) nebo na zámku v Evropě,“ dodala. „Zítra, až se internet uklidní, se k práci můžete vrátit.“
Monroevá ve čtvrtek v prohlášení pro Business Insider uvedla, že poskytnutí volna bylo „zábavným a neformálním způsobem“, jak se pracovníci mohli zapojit do „události, která si skutečně získala srdce obyvatel Kansas City a fanoušků po celé zemi“.
Zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Kelce v úterý oznámili své zasnoubení. Na Instagramu zveřejnili pět fotografií ze zahrady s květinami a popiskem, že se budou brát. Pár tvoří dva roky.
„Vaše učitelka angličtiny a váš učitel tělocviku se budou brát,“ napsal slavný pár a připojil fotografii, jak 35letý Kelce žádá stejně starou Swift o ruku.
Zpěvačka Taylor Swift a americký fotbalista Travis Kelce oznámili zasnoubení
Za necelých 20 minut jejich příspěvek nasbíral více než 1,8 milionu lajků, všimla si agentura Reuters. Zpravodajský server The Guardian napsal, že když fanoušci krátce po oznámení napsali do vyhledávače Google zpěvaččino jméno, rozletěla se po obrazovce sprška oslavných konfet.
Dvojici popřál hodně štěstí také americký prezident Donald Trump. Ten přitom v minulosti prohlásil, že „Swift nenávidí“, poté, co v poslední předvolební kampani podpořila jeho protivnici Kamalu Harrisovou.
Swift s Kelcem spolu začali chodit v roce 2023. V červenci toho roku Kelce viděl zpěvačku vystupovat na stadionu Arrowhead, kde hraje jeho tým, v rámci jejího turné Eras.
Taylor Swift jako významná vzpruha pro unijní ekonomiku? Podle expertů ne
V září ji pozval na jeden ze svých zápasů a jejich vztah se začal rozvíjet. Oficiálně ho potvrdili v říjnu 2023, kdy přišli ruku v ruce na večírek po pořadu Saturday Night Live.
Kelce se objevuje na zpěvaččiných koncertech a ona zase pravidelně navštěvuje jeho zápasy.
Popová hvězda začala svou pěveckou kariéru v 16 letech jako country písničkářka a postupem času se zařadila mezi nejúspěšnější zpěvačky. Její celkové jmění podle magazínu Forbes dosahuje 1,6 miliardy dolarů (asi 33,7 miliardy korun).