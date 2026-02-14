Taylor Swift se ohradila vůči výrobci ložního prádla, používá stejné jméno

Zpěvačka Taylor Swift požádala americký Úřad pro patenty a ochranné známky, aby zastavil pokus společnosti Cathay Home, která vyrábí ložní prádlo, zaregistrovat ochrannou známku ve znění Swift Home. Název podle právních zástupců americké popové hvězdy může vyvolat mylný dojem, že má zpěvačka s produkty něco společného.
Taylor Swift na cenách Grammy (2024)

Taylor Swift na cenách Grammy (2024) | foto: ČTK

Otisk internetových stránek značky s kontroverzní modelovou řadou (13. února...
Popová bohyně Taylor Swift pózuje jako showgirl na svém novém albu. (15. srpna...
Taylor Swift na udílení cen Grammy (Los Angeles, 4. února 2024)
Taylor Swift na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)
12 fotografií

Právní tým americké zpěvačky ve vyjádření agentuře Reuters sdělil, že slovo Swift napsané kurzívou se podobá podpisu zpěvačky. Spotřebitele podle nich může uvést v omyl a vést je k domněnce, že Taylor Swift jejich produkty podporuje.

Cathay Home prodává své zboží prostřednictvím maloobchodníků, zákazníci je mohou najít například v obchodech Target. O registraci ochranné známky požádala společnost Cathay Home na konci loňského roku.

Podpis zpěvačky Taylor Swift (vlevo) a logo Swift Home společnosti Cathay Home (vpravo) | foto: United States Patent and Trademark Office

Právní tým zpěvačky americkému Úřadu pro patenty a ochranné známky v dokumentech napsal, že Swift má ochranné známky, které chrání použití jejího jména a podpisu na různých produktech, včetně oblečení a ložního prádla. Ochranných známek ve Spojených státech a jiných zemích má šestatřicetiletá zpěvačka podle BBC více než tři stovky. Kromě jejího jména a podpisu se ochranné známky vztahují i na její iniciály, názvy alb a některé texty písní.

Taylor Swift vydává nové album i na kazetě. Cílí na superfanoušky

Právník Josh Gerben, který se specializuje na ochranné známky, pro agenturu Reuters uvedl, že popová hvězda v minulosti podala relativně málo námitek proti registraci ochranné známky, což je u celebrity jejího formátu neobvyklé. Aktuálním spouštěčem podle něj mohla být právě podobnost podpisu.

„Obvykle bychom u někoho, kdo tolik investoval do duševního vlastnictví jako Taylor, viděli u Úřadu pro patenty a ochranné známky větší aktivitu,“ zmínil Gerben. Agentura Reuters kontaktovala také společnost Cathay Home, která se zatím k věci nevyjádřila. Na internetových stránkách prodejce se již řada pod kontroverzním názvem v současnosti prodává.

