Právní tým americké zpěvačky ve vyjádření agentuře Reuters sdělil, že slovo Swift napsané kurzívou se podobá podpisu zpěvačky. Spotřebitele podle nich může uvést v omyl a vést je k domněnce, že Taylor Swift jejich produkty podporuje.
Cathay Home prodává své zboží prostřednictvím maloobchodníků, zákazníci je mohou najít například v obchodech Target. O registraci ochranné známky požádala společnost Cathay Home na konci loňského roku.
Právní tým zpěvačky americkému Úřadu pro patenty a ochranné známky v dokumentech napsal, že Swift má ochranné známky, které chrání použití jejího jména a podpisu na různých produktech, včetně oblečení a ložního prádla. Ochranných známek ve Spojených státech a jiných zemích má šestatřicetiletá zpěvačka podle BBC více než tři stovky. Kromě jejího jména a podpisu se ochranné známky vztahují i na její iniciály, názvy alb a některé texty písní.
|
Taylor Swift vydává nové album i na kazetě. Cílí na superfanoušky
Právník Josh Gerben, který se specializuje na ochranné známky, pro agenturu Reuters uvedl, že popová hvězda v minulosti podala relativně málo námitek proti registraci ochranné známky, což je u celebrity jejího formátu neobvyklé. Aktuálním spouštěčem podle něj mohla být právě podobnost podpisu.
„Obvykle bychom u někoho, kdo tolik investoval do duševního vlastnictví jako Taylor, viděli u Úřadu pro patenty a ochranné známky větší aktivitu,“ zmínil Gerben. Agentura Reuters kontaktovala také společnost Cathay Home, která se zatím k věci nevyjádřila. Na internetových stránkách prodejce se již řada pod kontroverzním názvem v současnosti prodává.