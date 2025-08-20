Kazetový magnetofon patřil v 80. letech minulého století mezi nejběžnější způsoby přehrávání hudby. Překonal do té doby oblíbené vinylové desky a z trůnu ho sesadil až příchod CD. Dnes se zvukové formáty přesunuly do streamovacích aplikací, jako je Spotify nebo Apple Music, a fyzicky si hudbu kupuje už jen hrstka lidí.
Přesto se v roce 2023 se ve Spojených státech podle společnosti Luminate prodalo stále téměř 440 tisíc kazet. Proti „osmdesátkám“, kdy se jich prodalo téměř půl miliardy, je to sice málo, ale v porovnání s rokem 2015 a tehdejším 80 tisícům jde o výrazný nárůst, píše CNN.
„Kazety sice nezažívají takovou renesanci, jako vinyly nebo CD, ale určitě se vracejí na scénu, protože fanoušci touží po intimním zážitku s nádechem nostalgie,“ řekl CNN majitel e-shopu s kazetami Tapehead City Charlie Kaplan. „Lidé prostě mají rádi věci, které si mohou uchovat. Obzvlášť v dnešní době, kdy je všechno online.“
Tomuto trendu vládnou takzvaní „superfanoušci“. Podle údajů společnosti Luminate je tvoří osmnáct procent veškerých posluchačů hudby v USA. „Superfanoušci“ svého oblíbeného umělce streamují, chodí na jeho koncerty a kupují si fyzicky jeho hudbu a merch. Za tyto nákupy utratí v průměru 39 dolarů (přes 800 korun) měsíčně, což asi dvojnásobek toho, co vynaloží běžný fanoušek.
Do skupiny těchto věrných posluchačů patří především generace Z (1997-2012), čemuž odpovídá i fakt, že nejprodávanější kazety letošního roku jsou od čtyřicítky nejposlouchanějších umělců současnosti. Patří mezi ně například Taylor Swift, Charli XCX, Sabrina Carpenter nebo Chappell Roan.
„Většina lidí, kteří si v dnešní době koupí kazetu, jsou právě buď z generace Z, nebo Y (1981–1996),“ říká majitelka internetového obchodu oživujícího staré technologie Kori Fuerstová. „Všichni z této skupiny hledají příležitost, jak odložit telefon a poslouchat hudbu jinak než streamováním.“
Neznamená to ale, že by se hudební nadšenci Spotify a Apple Music úplně vzdali. Fyzická média jsou vnímána spíš jako doplňkový sortiment. „S kazetou není snadné přeskakovat mezi skladbami a v polovině musíte kazetu přehodit. Může to být ovšem příjemný oddech,“ tvrdí Fuerstová.
Swift ale prodejem svého nového alba na kazetě nezpůsobila nic revolučního. Když v roce 2023 znovu vydala své album 1989 (Taylor’s Version, prodalo se ho podle Billboardu jen na kazetách 17,5 tisíc kusů. O nic hůř si nevedlo ani Speak Now (Taylor’s Version) ze stejného roku s 11,5 tisíci kopiemi.
„Nepřekvapuje mě, že Swift, jakožto jedna z největších světových hvězd, bude mít svou hudbu i na kazetě,“ řekl prodejce nosičů Kaplan. „Od otevření svého obchodu před deseti lety zaznamenávám trvalý nárůst tohoto trendu a můžu říct, že na páskách vychází čím dál víc hudby. Už to není jen nostalgie, ale samostatné odvětví,“ uzavírá.