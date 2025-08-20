Taylor Swift vydává nové album i na kazetě. Cílí na superfanoušky

Autor:
  18:00
Zpěvačka Taylor Swift oznámila v polovině srpna své nové album s názvem The Life of a Showgirl. Vyjít má na začátku října a kromě streamovacích aplikací bude k dispozici i na vinylu, CD a – možná trochu nečekaně – i na klasických kazetách.
Popová bohyně Taylor Swift pózuje jako showgirl na svém novém albu. (15. srpna...

Popová bohyně Taylor Swift pózuje jako showgirl na svém novém albu. (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Taylor Swift představuje své nové album „The Life of a Showgirl“ během...
Popová bohyně Taylor Swift pózuje jako showgirl na svém novém albu. (15. srpna...
Taylor Swift na udílení cen Grammy (Los Angeles, 4. února 2024)
Sabrina Carpenterová
39 fotografií

Kazetový magnetofon patřil v 80. letech minulého století mezi nejběžnější způsoby přehrávání hudby. Překonal do té doby oblíbené vinylové desky a z trůnu ho sesadil až příchod CD. Dnes se zvukové formáty přesunuly do streamovacích aplikací, jako je Spotify nebo Apple Music, a fyzicky si hudbu kupuje už jen hrstka lidí.

Přesto se v roce 2023 se ve Spojených státech podle společnosti Luminate prodalo stále téměř 440 tisíc kazet. Proti „osmdesátkám“, kdy se jich prodalo téměř půl miliardy, je to sice málo, ale v porovnání s rokem 2015 a tehdejším 80 tisícům jde o výrazný nárůst, píše CNN.

„Kazety sice nezažívají takovou renesanci, jako vinyly nebo CD, ale určitě se vracejí na scénu, protože fanoušci touží po intimním zážitku s nádechem nostalgie,“ řekl CNN majitel e-shopu s kazetami Tapehead City Charlie Kaplan. „Lidé prostě mají rádi věci, které si mohou uchovat. Obzvlášť v dnešní době, kdy je všechno online.“

Oranžová dvanáctka. Taylor Swift oznámila nové album The Life of a Showgirl

Tomuto trendu vládnou takzvaní „superfanoušci“. Podle údajů společnosti Luminate je tvoří osmnáct procent veškerých posluchačů hudby v USA. „Superfanoušci“ svého oblíbeného umělce streamují, chodí na jeho koncerty a kupují si fyzicky jeho hudbu a merch. Za tyto nákupy utratí v průměru 39 dolarů (přes 800 korun) měsíčně, což asi dvojnásobek toho, co vynaloží běžný fanoušek.

Do skupiny těchto věrných posluchačů patří především generace Z (1997-2012), čemuž odpovídá i fakt, že nejprodávanější kazety letošního roku jsou od čtyřicítky nejposlouchanějších umělců současnosti. Patří mezi ně například Taylor Swift, Charli XCX, Sabrina Carpenter nebo Chappell Roan.

„Většina lidí, kteří si v dnešní době koupí kazetu, jsou právě buď z generace Z, nebo Y (1981–1996),“ říká majitelka internetového obchodu oživujícího staré technologie Kori Fuerstová. „Všichni z této skupiny hledají příležitost, jak odložit telefon a poslouchat hudbu jinak než streamováním.“

Neznamená to ale, že by se hudební nadšenci Spotify a Apple Music úplně vzdali. Fyzická média jsou vnímána spíš jako doplňkový sortiment. „S kazetou není snadné přeskakovat mezi skladbami a v polovině musíte kazetu přehodit. Může to být ovšem příjemný oddech,“ tvrdí Fuerstová.

Swift ale prodejem svého nového alba na kazetě nezpůsobila nic revolučního. Když v roce 2023 znovu vydala své album 1989 (Taylor’s Version, prodalo se ho podle Billboardu jen na kazetách 17,5 tisíc kusů. O nic hůř si nevedlo ani Speak Now (Taylor’s Version) ze stejného roku s 11,5 tisíci kopiemi.

„Nepřekvapuje mě, že Swift, jakožto jedna z největších světových hvězd, bude mít svou hudbu i na kazetě,“ řekl prodejce nosičů Kaplan. „Od otevření svého obchodu před deseti lety zaznamenávám trvalý nárůst tohoto trendu a můžu říct, že na páskách vychází čím dál víc hudby. Už to není jen nostalgie, ale samostatné odvětví,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Jihokorejská odnož kavárenského řetězce Starbucks se musela vypořádat s neobvyklým problémem. Hosté si totiž z kaváren začali dělat kanceláře a nosili si do nich i stolní počítače nebo tiskárny....

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...

Firmy začínají slučovat personální a IT oddělení. Kvůli umělé inteligenci

Ještě před nedávnem by o sloučení personálního a IT oddělení neuvažovala asi žádná velká firma. V souvislosti s rozmachem umělé inteligence se ale tato změna, která by pro podniky mohla mimo jiné...

Taylor Swift vydává nové album i na kazetě. Cílí na superfanoušky

Zpěvačka Taylor Swift oznámila v polovině srpna své nové album s názvem The Life of a Showgirl. Vyjít má na začátku října a kromě streamovacích aplikací bude k dispozici i na vinylu, CD a – možná...

20. srpna 2025

Firma MSM North America z CSG postaví v USA továrnu za více než 13 miliard Kč

Společnost MSM North America, která patří do zbrojařského a strojírenského holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, získala od americké armády zakázku na výstavbu továrny na...

20. srpna 2025  16:35

Alžběta vládne dál. Do oběhu vstoupila poslední série jednolibrovek s královnou

V Británii vstoupila do oběhu poslední série mincí v hodnotě jedné libry s portrétem zesnulé královny Alžběty II. Celkem je těchto mincí více než 23 milionů a jsou datované roky 2021 a 2022, uvedl...

20. srpna 2025  15:58

Největší chyba jsou odposlechy a sledování, říká rozvodový právník firem

Nerozvádějí se jen manželé, ale často také firmy. V korporátech jde o moc, vliv a peníze, při těchto „rozvodech“ se proto sahá po nejtvrdších právních a psychologických nástrojích. Jakub Hollmann –...

20. srpna 2025  14:45

U Břeclavi vznikne největší samostatné bateriové úložiště v Česku, staví ho MND

Společnost MND v tomto roce u Břeclavi dokončí výstavbu svého největšího bateriového úložiště v Česku. Kapacitu bude mít 31 megawatthodin a svojí činností má přispívat ke stabilitě sítě. Firma...

20. srpna 2025  13:23

Skočte si do vlaku, to stihnete. Nádraží řeší zavřená WC kuriózním způsobem

Německé dráhy jsou už delší dobu terčem kritiky kvůli nespolehlivosti a častým zpožděním. Tentokrát se na stránky deníku Bild dostal o něco kurióznější problém. A sice to, jak řeší problém s...

20. srpna 2025  11:45

V prvním pololetí rostla spotřeba elektřiny i plynu, nejvíce u domácností

Spotřeba elektřiny v Česku v prvním pololetí meziročně stoupla o 2,6 procenta, u zemního plynu dosáhl nárůst 13,2 procenta. U obou komodit svou spotřebu nejvíce zvýšily domácnosti, uvedl v tiskové...

20. srpna 2025

Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí

Internet zaplavuje nový druh videoobsahu, pro který se v angličtině vžilo označení „AI slop“, tedy něco jako AI opad. Jsou to rychle generovaná videa vytvořená umělou inteligencí. Jsou levná, masově...

20. srpna 2025

Na propagaci Česka musejí podle Kulhánka přispívat i firmy. Mají z ní profit

Premium

Na lákání turistů do Česka vydává stát desítky milionů ročně. Z nich nemají prospěch jen obce, ale také například hotely, restaurace a další provozovatelé napojení na cestovní ruch. „Musí proto...

20. srpna 2025

Bílý dům se dere do Intelu, za Bidenovy miliardové granty žádá podíl 10 procent

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce získat podíl ve výrobci čipů Intel výměnou za finanční podporu, kterou si firma zajistila za Bidenovy administrativy. Uvedl to v úterý americký ministr...

19. srpna 2025  21:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Láska k vínům a smysl pro ocenění jemné chutě jsou jejich kultuře vlastní. Francouzská restaurace v severní Anglii se však rozhodla, že se novým krokem pokusí uspokojit i hosty, kteří alkoholu...

19. srpna 2025  20:26

Jednu si půjč, jinou vrať. V Americe zažívají boom letištní knihovny

K nemalé radosti literárně nadšených cestovatelů zavádí stále více amerických letišť veřejné knihovny na způsob českých khihobudek. Cestující si v nich do letadla může vzít svazek a po příletu ho...

19. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.