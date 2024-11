Evropští výrobci aerotaxi hlásí problémy. S financemi může pomoci Čína

Důvodem zmařené premiéry jsou obrovské finanční problémy, které německou firmu stahují dolů. I proto již začala vyjednávat s čínskou společností Geely, která by už brzy mohla ve Volocopteru převzít většinový podíl za investici ve výši 95 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 2,2 miliardy korun, píše britský portál BBC.

Pokud by se tato dohoda skutečně realizovala, pravděpodobně by to znamenalo, že by se veškerá výroba dvoumístných elektrických letadel přesunula do Číny. Evropa by tedy do velké míry přišla o další významnou technologickou společnost.

V problémech i Lilium

Volocopter ale není jedinou firmou, která bojuje s nedostatkem financí. Také startup Lilium před časem přišel s dalším unikátním letounem. Jeho stroj dokázal vzlétnout kolmo vzhůru bez potřeby rozjezdu po dráze. Startup zaujal odbornou i laickou veřejnost a brzy se těšil ze značného přílivu nových objednávek.

V zahraničních médiích se psalo dokonce o tom, že měl získat objednávku na 780 takových letounů. „Do konce roku 2024 budeme mít ve výrobě hned tři letadla,“ sliboval ještě během letošního července poměrně sebevědomě provozní ředitel firmy Sebatian Borel. I díky těmto objednávkám se startupu Lilium skutečně podařilo úspěšně zkonstruovat první prototyp. Následně se ale finanční situace začala dramaticky zhoršovat. Společnosti se nepodařilo získat podporu od německé rozvojové banky KfW, což vedlo k zahájení insolvenčního řízení.

I kvůli němu je budoucnost tohoto projektu velmi nejistá a akcie firmy byly staženy i z burzy Nasdaq. Práce na konstrukci letadel však ještě úplně neskončily. Společnost spolupracuje s řadou odborníků, se kterými řeší možnou restrukturalizaci.

Naděje na obzoru

S podobnými potížemi ale bojují i další evropské firmy. Řadí se k nim i britská společnost Vertical Aerospace, která proslula svým letounem VX4. Ačkoliv se jí podařilo úspěšně absolvovat několik zkušebních letů, některé neskončily příliš úspěšně.

Společnost rovněž přišla o klíčového partnera Rolls-Royce. I proto se snaží vést jednání o dalších investicích. O finanční injekci do britské firmy Vertical Aerospace uvažuje také americký investor Jason Mudrick. Zatím ale není jisté, jestli se pro tuto investici skutečně rozhodne. Hovoří se ale o tom, že by se výsledná investice měla pohybovat okolo 75 milionů dolarů (asi 1,7 miliardy korun).

I přes strasti posledních týdnů však ambice společnosti zůstávají značné. Do konce aktuálního desetiletí chce firma koncovým odběratelům dodat 150 letadel. Od počátku nového desetiletí firma rovněž čeká, že bude konstruovat asi 200 letadel ročně, uzavírá BBC.