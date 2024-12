Nové taxi ve Vídni už jen elektro, říká vyhláška. Neproveditelné, namítají odpůrci

Podle aktuálních statistik má z celkového počtu 8 200 registrovaných taxi vozidel ve Vídni jen 220 z nich plně elektrický pohon. Vídeňské taxi flotile dominují hlavně hybridy, kterých je celkem 5 200. Ty jsou sice proti naftovým či benzinovým motorům tišší i ekologičtější, podle vídeňských politiků ale za klasickými elektromobily v oblasti ekologie zaostávají, píše portál Der Standard.

I přes štědré vídeňské dotace většina taxikářů ve Vídni momentálně preferuje hybridní vozy, které tvoří asi dvě třetiny tamního vozového parku. Vídeň přitom nabízí dotaci až ve výši 10 tisíc eur (250 tisíc korun) na jedno elektrické vozidlo. Dalších 1 000 eur (25 tisíc korun) mohou taxikáři využít v rámci programu, který připravilo rakouské ministerstvo životního prostředí.

Taxikářům vadí i nedostatečná infrastruktura

Ani tyto pobídky ale vídeňské taxikáře v minulosti příliš nepřesvědčily, že by měli k plně elektrickým modelům přejít. I proto ve Vídni sílí hlasy, které s novým opatřením nesouhlasí. Mezi ně se řadí i vídeňská hospodářská komora, opoziční lidovci (ÖVP) a dokonce i část strany SPÖ, která je součástí vídeňské koalice.

„Přechod na elektromobilitu je důležitý. Při současné infrastruktuře to ale není proveditelné. Nabíjecích míst ne málo a postrádáme i transparentnost cen. Rychlonabíječky navíc musí taxikáři sdílet s ostatními řidič,“ uvedla pro Der Standard Katarina Pokorny, zástupkyně Sociálnědemokratického hospodářského svazu pro dopravu.

Někteří nařízení obcházejí

Někteří vídeňští taxikáři se snaží nařízení obejít tím, že nyní ještě před koncem roku 2024 narychlo pořizují nové spalovací a hybridní vozy. Taxikáři se rozhodnou vozy registrovat jen na jeden jediný den a následně je znovu odhlásí. To jim ale umožní používat tato auta i v roce 2025, tedy v době, kdy bude nová regulace již plně v běhu.

„Taxikáře naprosto chápu. Ve Vídni máme momentálně jen 2 800 nabíjecích míst. Z toho pouze asi 1 000 je veřejně přístupných. Co se týká rychlonabíječek, těch je ve Vídni dokonce jen 250. Jde o nedotažený experiment, který negativně pocítí právě podnikatelé a živnostníci,“ podotýká Marko Fischer jako předseda Sociálnědemokratického hospodářského svazu pro dopravu.

Právě on proto již před několika týdny přišel se svým vlastním plánem. Od roku 2025 by se registrovala pouze auta s emisemi do 120 gramů oxidu uhličitého na kilometr, přičemž následně by se limit každoročně snižoval. Výhradně bezemisní vozidla by byla povinná až v roce 2030, což by taxikářům poskytlo více času na adaptaci.

Tento plán se ale vídeňským politikům nezamlouvá. Vídeňský radní Peter Hanke za příklad uvádí Londýn ve Velké Británii, kde přechod na elektrická taxi probíhá úspěšně již několik let, uzavírá Der Standard.