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Čína zveřejnila exportní sankční seznam na společnosti z EU. Je mezi nimi i Tatra

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  12:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Čína zařadila českou společnost Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily, na seznam 14 evropských firem, na které nově uvalila exportní omezení. Dotčeným podnikům přestane dodávat zboží dvojího užití. Peking krok označil za odvetu za nejnovější sankce Evropské unie proti Rusku.Reakci společnosti Tatra Trucks zjišťuje ČTK.

Mezi dalšími 14 evropskými subjekty, na které se Peking zaměřil, jsou například italský výrobce elektromotorů Lafert Group, německý zbrojní koncern Rheinmetall nebo nizozemská loděnice a technologická společnost IHC, která se specializuje na stavbu plavidel pro těžbu, bagrování a námořní infrastrukturu.

Státy EU podpořily 21. balík ruských sankcí. Řecko si vyjednalo výjimku

Čína opatření označila za odvetu za 21. balíček sankcí proti Rusku, který ve čtvrtek schválila Evropská unie. Jeho součástí je zařazení 14 podniků z pevninské Číny a Hongkongu na evropský sankční seznam.

Podle Evropské unie se tyto čínské společnosti podílely na podpoře ruského obranného průmyslu. Peking obvinění odmítá a uvedl, že nová exportní omezení přijímá v zájmu zachování národní bezpečnosti a národních zájmů a jako reakci na podle něj nepřátelské kroky Evropské unie.

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