Fraška v Tasmánii. Země koupila dva nové trajekty, ale nemá pro ně kotviště

První z objednaných trajektů, Spirit of Tasmania IV, je krátce před svým kompletním dokončením. Ve Finsku ale v současné době začíná tvrdá zima a výrobce tasmánskou vládu už před několika týdny upozornil, aby si zkonstruovaný trajekt co možná nejrychleji odebrala. Kvůli velmi nízkým teplotám totiž na lodi hrozí škody. Tasmánie ale nemá nový trajekt kde ukotvit, píše server ABC.

Ostrovní vláda se před lety rozhodla, že podpoří svou ekonomiku a celkový turistický tuch, na kterém je země do velké míry závislá. I proto došlo k objednávce dvou nových trajektů s asi o 40 procent vyšší kapacitou, než kterou mají dvě lodě, jež mezi Tasmánii a pevninskou Austrálií momentálně operují.

Větší trajekty mají přispět k výrazně vyšší přepravě turistů i zboží, což by zároveň mělo pozitivně dopadnout také na celkový rozvoj obchodu. Díky většímu počtu zahraničních turistů by se v Tasmánii měla zvýšit poptávka po ubytování, stravování i dalších službách, což by pozitivně pocítila celá tamní ekonomika. Nové lodě navíc mají být velmi moderní a cestujícím přinesou i potřebný komfort.

Obrovský propadák tasmánské vlády

Namísto obrovského úspěchu se ale projekt momentálně potýká s obrovskou kritikou ze strany odborné a laické veřejnosti. Tasmánská vláda totiž pro nové trajekty nestihla vybudovat nová kotviště. Tamní politici se tedy dostatečně nepřipravili na to, že nové lodě jsou oproti dvěma současným výrazně větší a mají i hlubší ponor. Proto není možné, aby bezpečně zakotvily v současném přístavu.

Podle původních plánů se počítalo s tím, že výstavba nového tasmánského kotviště v Devenportu kompletně proběhne do konce letošního srpna. Termín se ale nepodařilo dodržet a nyní se odhaduje, že novou infrastrukturu by se mělo podařit připravit až v říjnu roku 2026, tedy za zhruba dva celé roky. Některé odhady dokonce hovoří až o únoru roku 2027.

Tasmánská vláda kvůli tomu momentálně čelí obrovské kritice i od své opozice a podnikatelského sektoru, který se na dodatečný příliv turistů dlouhodobě připravoval. S trochou nadsázky se dá říct, že celá země se posledních šest let připravovala na to, až během letošního podzimu začne do země mířit zhruba o 40 procent zahraniční klientely více než dřív.

„Je to ještě horší, než jsme se původně domnívali. Ekonomické dopady pocítí místní firmy i daňoví poplatníci. Současná vláda nás poškodila,“ okomentoval zmar Michael Bailey, který stojí v čele Tasmánské obchodní a průmyslové komory.

Jelikož ve Finsku zhruba od půlky listopadu hrozí velké mrazy, musela tasmánská vláda rozhodnout o dočasném přesunu nového trajektu Spirit of Tasmania IV do Skotska. „Abychom zajistili potřebnou bezpečnost plavidla, rozhodli jsme se loď dočasně přemístit do přístavů Leith ve Skotsku, kde jsou mnohem vhodnější podmínky,“ uvedl Bernard Dwyer, generální ředitel společnosti Spirit of Tasmania.

Tam by loď mohla vydržet až do výstavby potřebné tasmánské infrastruktury. Politici ale momentálně ještě uvažují nad tím, že by nový trajekt dočasně pronajali jiným operátorům. Tím by se zemi podařilo pokrýt alespoň část vzniklých nákladů.

Tasmánie se brzy dočká i druhého nového trajektu, který ponese název Spirit of Tasmania V. Momentálně se počítá s tím, že finské loděnice stihnou plavidlo připravit k odebrání už během prvního čtvrtletí příštího roku. Ani pro toto plavidlo ale nebude mít Tasmánie potřebné kotviště a je tedy pravděpodobné, že trajekt postihne podobný osud jako Spirit of Tasmania IV.