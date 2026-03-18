Průlivem v posledních dnech proplouvají jen jednotky tankerů denně. Jde především o lodě směřující do Asie, tedy do zemí, s nimiž má Írán dlouhodobě relativně dobré obchodní vztahy, uvedla agentura Bloomberg.
Analytici upozorňují, že Írán začal fakticky určovat, které lodě mohou Hormuzský průliv využít. Zelenou přitom získávají téměř výhradně plavidla ze spřátelených zemí. „Poslední dny ukazují, že využití Hormuzského průlivu je momentálně závislé na souhlasu íránských úřadů,“ uvedl pro Bloomberg expert Harrison Prétat z think-tanku CSIS.
Proplul tanker z Indie či Pákistánu
Mezi lodě, kterým se v posledních dnech podařilo Hormuzským průlivem proplout, patří kupříkladu pákistánský tanker Karachi. Dostupná data ukazují, že prokličkoval úzkým koridorem mezi íránskými ostrovy Larak a Qeshm a následně pokračoval podél íránského pobřeží směrem do Ománského zálivu.
Hormuzským průlivem se v posledních dnech podařilo proplout například i tankeru se zkapalněným plynem plujícímu pod indickou vlajkou. Úspěšnou cestu má za sebou také nákladní loď registrovaná v Gambii. Většina tankerů ale zůstává na místě a čeká na další vývoj situace, a to i na případný souhlas Íránu, že může oblast bezpečně opustit.
To, že Írán nyní v podstatě Hormuzský průliv kontroluje, potvrzují i další odborníci. „Hormuz není oficiálně uzavřen. Průjezd je ale stále více závislý na politické dohodě s Teheránem,“ uvedli pro Bloomberg také analytici banky JPMorgan. Dodali, že za normální situace se tankery proplutí v blízkosti íránského pobřeží kvůli bezpečnostním hrozbám vyhýbají.
Úspěch slaví i tankery směřující do Turecka
Mnoho řada zemí po celém světě i proto nyní s Íránem vyjednává o pravidlech zajištění bezpečného průjezdu. Podle Bloombergu se podařilo dohodu již vyjednat Turecku nebo Indii. Další země se o to ale ještě snaží.
Ve vzduchu tak visí otázka, jak se konflikt na Blízkém východě i samotná blokáda průlivu budou dál vyvíjet. Spojené státy mezitím vyzvaly země po celém světě, aby se zapojily do zajištění jeho průchodnosti. Většina států ale zatím tomuto návrhu neprojevila výraznější podporu.
Trump vyzývá k zapojení dalších zemí i proto, že konflikt může přinést výrazné ekonomické škody. Důsledky jsou už nyní patrné po celém světě. Řidiči je pociťují na čerpacích stanicích, kde ceny pohonných hmot během několika dní vzrostly o desítky procent. Pokud bude konflikt pokračovat, lze očekávat, že se dražší energie postupně promítnou i do cen dalšího zboží a služeb, uzavírá agentura Bloomberg.