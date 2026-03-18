Tady rozhoduje Írán. Hormuzským průlivem proplují jen vybrané tankery

  10:54
Hormuzským průlivem za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Nyní se oblast proměnila v prostor, ve kterém fakticky rozhoduje Írán. Podle zahraničních médií se jako splavná ukazuje prakticky jen trasa vedoucí těsně podél íránského pobřeží, kterou se tankery bez souhlasu Teheránu až na výjimky neodvažují využít.
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský průliv. (12. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
16 fotografií

Průlivem v posledních dnech proplouvají jen jednotky tankerů denně. Jde především o lodě směřující do Asie, tedy do zemí, s nimiž má Írán dlouhodobě relativně dobré obchodní vztahy, uvedla agentura Bloomberg.

Analytici upozorňují, že Írán začal fakticky určovat, které lodě mohou Hormuzský průliv využít. Zelenou přitom získávají téměř výhradně plavidla ze spřátelených zemí. „Poslední dny ukazují, že využití Hormuzského průlivu je momentálně závislé na souhlasu íránských úřadů,“ uvedl pro Bloomberg expert Harrison Prétat z think-tanku CSIS.

Proplul tanker z Indie či Pákistánu

Mezi lodě, kterým se v posledních dnech podařilo Hormuzským průlivem proplout, patří kupříkladu pákistánský tanker Karachi. Dostupná data ukazují, že prokličkoval úzkým koridorem mezi íránskými ostrovy Larak a Qeshm a následně pokračoval podél íránského pobřeží směrem do Ománského zálivu.

Hormuzským průlivem se v posledních dnech podařilo proplout například i tankeru se zkapalněným plynem plujícímu pod indickou vlajkou. Úspěšnou cestu má za sebou také nákladní loď registrovaná v Gambii. Většina tankerů ale zůstává na místě a čeká na další vývoj situace, a to i na případný souhlas Íránu, že může oblast bezpečně opustit.

To, že Írán nyní v podstatě Hormuzský průliv kontroluje, potvrzují i další odborníci. „Hormuz není oficiálně uzavřen. Průjezd je ale stále více závislý na politické dohodě s Teheránem,“ uvedli pro Bloomberg také analytici banky JPMorgan. Dodali, že za normální situace se tankery proplutí v blízkosti íránského pobřeží kvůli bezpečnostním hrozbám vyhýbají.

Úspěch slaví i tankery směřující do Turecka

Mnoho řada zemí po celém světě i proto nyní s Íránem vyjednává o pravidlech zajištění bezpečného průjezdu. Podle Bloombergu se podařilo dohodu již vyjednat Turecku nebo Indii. Další země se o to ale ještě snaží.

Ve vzduchu tak visí otázka, jak se konflikt na Blízkém východě i samotná blokáda průlivu budou dál vyvíjet. Spojené státy mezitím vyzvaly země po celém světě, aby se zapojily do zajištění jeho průchodnosti. Většina států ale zatím tomuto návrhu neprojevila výraznější podporu.

Obavy o dodávky ropy přetrvávají, trhy vyhlížejí uvolnění nouzových rezerv

Trump vyzývá k zapojení dalších zemí i proto, že konflikt může přinést výrazné ekonomické škody. Důsledky jsou už nyní patrné po celém světě. Řidiči je pociťují na čerpacích stanicích, kde ceny pohonných hmot během několika dní vzrostly o desítky procent. Pokud bude konflikt pokračovat, lze očekávat, že se dražší energie postupně promítnou i do cen dalšího zboží a služeb, uzavírá agentura Bloomberg.

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Tady rozhoduje Írán. Hormuzským průlivem proplují jen vybrané tankery

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Hormuzským průlivem za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Nyní se oblast proměnila v prostor, ve kterém fakticky rozhoduje Írán. Podle zahraničních médií...

18. března 2026  10:54

