Jedním z tankerů, kterým se podařilo Hormuzský průliv překonat, je Al Rayyan. Loď úspěšně proplula Hormuzem v minulém týdnu a nyní míří do Číny, která patří mezi největší odběratele katarského LNG. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Dalším tankerem je Fuwairit, který byl naložený už od konce letošního března. Po dlouhých týdnech čekání se mu však podařilo Hormuzský průliv konečně překonat a nyní směřuje do Pákistánu. Podle dostupných dat měl průlivem proplout mezi nedělí a pondělím.
Přesný čas proplutí není u ani jednoho z tankerů známý, protože během průjezdu průlivem měly lodě vypnuté transpondéry, aby nebylo možné určit jejich polohu. Tanker Al Rayyan vlastní japonská společnost Kawasaki Kisen Kaisha. Tanker Fuwairit patří japonské firmě Mitsui OSK Lines. Zástupci obou firem se však k průjezdu Hormuzským průlivem oficiálně nevyjádřili.
Už před týdnem se podařilo Hormuzským průlivem proplout také tankeru naloženému v exportním terminálu Das Island společnosti Abu Dhabi National Oil, který následně zamířil do Indie.
Úspěch, když loď propluje
Hormuzský průliv je zablokovaný už od konce února, kdy Spojené státy a Izrael poprvé vojensky zaútočily na Írán. Za běžných okolností přitom touto strategickou námořní trasou prochází až pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu. V současnosti je proto považováno za úspěch jen to, když některý z tankerů průlivem bezpečně vůbec propluje.
Objem přepravy v Perském zálivu výrazně nižší než před vypuknutím konfliktu. Od jeho začátku odplulo ze zemí Perského zálivu podle dostupných údajů pouze sedm tankerů se zkapalněným zemním plynem. Před konfliktem přitom Hormuzským průlivem proplouvaly v průměru tři tankery s LNG denně.
Tomu, že by se konflikt na Blízkém východě mohl postupně chýlit ke konci, nasvědčuje také aktuální situace na ropném trhu. Ceny ropy v pondělí prudce klesají, když odepisují zhruba šest procent a propadly se na nejnižší úroveň za poslední dva týdny.
Severomořská ropa Brent krátce po 7:30 SELČ ztrácela 5,6 procenta a obchodovala se kolem 90,90 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate ve stejnou dobu oslabovala o šest procent na 90,80 dolaru za barel. Na začátku obchodování se ceny dostaly na nejnižší hodnoty od 7. května, uzavřela agentura Bloomberg.
Co bude dál?
Uzavření Hormuzského průlivu až do srpna by výrazně zvýšilo riziko hospodářského poklesu. Svou závažností by se tento scénář blížil globální finanční krizi z roku 2008, informoval portál Bloomberg. Ceny energií po celém světě prudce vzrostly po uzavření a narůstají obavy z toho, co čeká světovou ekonomiku v budoucnu.
Jestliže by se průliv neotevřel ani do srpna, podle základního scénáře by to vedlo ke snížení průměrné poptávky po ropě o 2,6 milionu barelů denně, zatímco ceny ropy Brent by v létě dosáhly maxima kolem 130 dolarů za barel.
Delší přerušení by však vyžadovalo mnohem prudší pokles poptávky, aby se vyrovnal šok na straně nabídky v srpnu a září. Ceny ropy se od konce února téměř zdvojnásobily, protože válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem narušila globální trhy a vyvolala obavy ze současného nárůstu inflace a zpomalení ekonomického růstu.
I kdyby byl průliv znovu otevřen na začátku srpna, trhy by i nadále čelily nedostatku a trvalo by delší dobu, než by se situace zlepšila.
Podle společnosti Rapidan Energy Group by zásoby ropy v září dále klesaly, zatímco by se těžba v zemích Perského zálivu postupně zotavovala a dodávky by začaly dorážet do svých destinací.
Svět přišel v prvních 50 dnech od začátku války s Íránem o produkci ropy v hodnotě více než 50 miliard dolarů. Analytici varují, že důsledky krize budou ekonomiky pociťovat měsíce, možná i roky, uzavřel Bloomberg.