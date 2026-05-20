Tankery opatrně testují Hormuz. Po Číňanech chtějí proplout i indické lodě

Autor:
  16:11
Napětí kolem strategického Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí zhruba pětina světové ropy i zkapalněného plynu, začíná mírně polevovat. Podle dat o lodní dopravě ve středu opustily oblast první plavidla včetně dvou čínských supertankerů s nákladem ropy. Krok posílil naděje na možné uklidnění konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. května 2026) | foto: Reuters

Lidé v Teheránu procházejí kolem billboardu znázorňujícího uzavřený Hormuzský...
Auta v ulicích íránského hlavního města Teheránu projíždějí kolem billboardu...
Optimismus přišel především z Washingtonu. Viceprezident J. D. Vance hovořil o pokroku v jednáních s Teheránem. „Jsme v docela dobré pozici,“ řekl novinářům na tiskovém brífinku v Bílém domě. Prezident Donald Trump pak podle agentury Reuters oznámil, že íránské vedení prosí o dohodu, zároveň však varoval, že bez ní mohou Spojené státy během několika dnů přikročit k dalším úderům.

Válka ochromila jednu z nejbohatších zemí světa. Katar vzývá otevření Hormuzu

Pro obchodníky na komoditních, finančních i akciových trzích je však i po téměř třech měsících od vypuknutí války obtížné podobné vzkazy politiků dešifrovat. „Investoři se snaží odhadnout, zda Washington a Teherán skutečně dokážou najít společnou řeč a dospět k mírové dohodě, přičemž postoj Spojených států se mění prakticky každý den,“ uvedl Tošitaka Tazawa, analytik společnosti Fujitomi Securities

Čínské a korejské tankery testují průliv

Postoje Íránu i USA stále častěji testují i rejdaři přímo v Perském zálivu. Data společnosti LSEG a analytické firmy Kpler ukazují, že dva čínské tankery přepravující přibližně čtyři miliony barelů ropy z Iráku již průliv úspěšně opustily. Další plavidla se o průjezd pokoušejí, uvedla agentura Reuters.

Podle informací agentury Bloomberg se o tranzit pokusil také supertanker Universal Winner, který pluje pod vlajkou Jižní Koreje a veze kuvajtskou ropu. Loď vyslala signál o své poloze poblíž íránského ostrova Larak, který leží na trase schválené Teheránem pro průjezd průlivem.

Obchodně a za příplatek. Evropa jedná s Íránem o povolení k plavbě Hormuzem

Vedle něj se o průjezd snažily i další čínské lodě. Tanker Ocean Lily, směřující do čínského přístavu Čchüan-čou, však přestal během cesty vysílat svou polohu, Yuan Gui Yang s iráckou ropou pak několik hodin setrvával na místě. Není tak zatím jasné, zda se jim podařilo oblast bezpečně opustit.

Pokud by všechny tyto lodě průliv překonaly, šlo by podle analytiků o jeden z nejsilnějších dnů pro přepravu ropy od začátku konfliktu na konci února.

Indie chystá návrat do rizikové oblasti

K opatrnému návratu do regionu se chystá také Indie, třetí největší dovozce ropy na světě. Podle zdrojů Bloombergu indická vláda finalizuje plán na vyslání tankerů do Perského zálivu. Státní společnost Shipping Corporation of India je připravena obnovit plavby a indické námořnictvo už zdvojnásobilo počet válečných lodí v oblasti a posílilo letecký dohled. Válečné lodě mají doprovázet tankery při výjezdu z průlivu.

Kupujte méně zlata, šetřete palivy. Indický premiér varuje před důsledky války

Důvodem je silná závislost Indie na ropě z Blízkého východu. Alternativní dodávky, například z Ruska, jsou sice dostupné, ale znamenají delší přepravní trasy a vyšší náklady. Energetická krize navíc výrazně zatěžuje indickou ekonomiku, premiér Naréndra Módí již vyzval obyvatele k úsporám paliv.

Trhy reagují opatrně, ropa kolísá

Pozitivní signály z jednání i první pohyby tankerů vedly k mírnému poklesu cen ropy. Severomořský Brent krátkodobě zlevnil až na 110,16 dolaru za barel, pak začal opět zdražovat.

Samotná diplomatická jednání však zůstávají komplikovaná. Vance připustil, že americká strana má potíže číst pozici íránského vedení. „Není vždy úplně jasné, jaká je vyjednávací pozice druhé strany,“ uvedl.

Teherán podle státních médií požaduje ukončení bojů na všech frontách včetně Libanonu, stažení amerických sil z oblastí poblíž Íránu, zrušení sankcí a uvolnění zmrazených finančních prostředků. Součástí návrhu mají být i reparace za škody způsobené během konfliktu.

Podmínky se však podle dostupných informací výrazně neliší od předchozí nabídky, kterou Trump minulý týden odmítl jako „nesmysl“.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Jihokorejští odboráři uzavřeli předběžnou mzdovou dohodu s firmou Samsung Electronics. Stávku, která měla začít ve čtvrtek, odložili na neurčito. K osmnáctidennímu protestu bylo připravených zhruba...

Válka ochromila jednu z nejbohatších zemí světa. Katar vzývá otevření Hormuzu

Kvůli mistrovství světa ve fotbale vybudovali organizátoři ve městě Lusail obří...

Íránské útoky a zastavení námořní přepravy paralyzovaly životně důležitý vývoz zemního plynu z Kataru. V zemi se tak zastavily plánované ekonomické změny, které si vláda předsevzala. Nyní se i přes...

