Optimismus přišel především z Washingtonu. Viceprezident J. D. Vance hovořil o pokroku v jednáních s Teheránem. „Jsme v docela dobré pozici,“ řekl novinářům na tiskovém brífinku v Bílém domě. Prezident Donald Trump pak podle agentury Reuters oznámil, že íránské vedení prosí o dohodu, zároveň však varoval, že bez ní mohou Spojené státy během několika dnů přikročit k dalším úderům.
Pro obchodníky na komoditních, finančních i akciových trzích je však i po téměř třech měsících od vypuknutí války obtížné podobné vzkazy politiků dešifrovat. „Investoři se snaží odhadnout, zda Washington a Teherán skutečně dokážou najít společnou řeč a dospět k mírové dohodě, přičemž postoj Spojených států se mění prakticky každý den,“ uvedl Tošitaka Tazawa, analytik společnosti Fujitomi Securities
Čínské a korejské tankery testují průliv
Postoje Íránu i USA stále častěji testují i rejdaři přímo v Perském zálivu. Data společnosti LSEG a analytické firmy Kpler ukazují, že dva čínské tankery přepravující přibližně čtyři miliony barelů ropy z Iráku již průliv úspěšně opustily. Další plavidla se o průjezd pokoušejí, uvedla agentura Reuters.
Podle informací agentury Bloomberg se o tranzit pokusil také supertanker Universal Winner, který pluje pod vlajkou Jižní Koreje a veze kuvajtskou ropu. Loď vyslala signál o své poloze poblíž íránského ostrova Larak, který leží na trase schválené Teheránem pro průjezd průlivem.
Vedle něj se o průjezd snažily i další čínské lodě. Tanker Ocean Lily, směřující do čínského přístavu Čchüan-čou, však přestal během cesty vysílat svou polohu, Yuan Gui Yang s iráckou ropou pak několik hodin setrvával na místě. Není tak zatím jasné, zda se jim podařilo oblast bezpečně opustit.
Pokud by všechny tyto lodě průliv překonaly, šlo by podle analytiků o jeden z nejsilnějších dnů pro přepravu ropy od začátku konfliktu na konci února.
Indie chystá návrat do rizikové oblasti
K opatrnému návratu do regionu se chystá také Indie, třetí největší dovozce ropy na světě. Podle zdrojů Bloombergu indická vláda finalizuje plán na vyslání tankerů do Perského zálivu. Státní společnost Shipping Corporation of India je připravena obnovit plavby a indické námořnictvo už zdvojnásobilo počet válečných lodí v oblasti a posílilo letecký dohled. Válečné lodě mají doprovázet tankery při výjezdu z průlivu.
Důvodem je silná závislost Indie na ropě z Blízkého východu. Alternativní dodávky, například z Ruska, jsou sice dostupné, ale znamenají delší přepravní trasy a vyšší náklady. Energetická krize navíc výrazně zatěžuje indickou ekonomiku, premiér Naréndra Módí již vyzval obyvatele k úsporám paliv.
Trhy reagují opatrně, ropa kolísá
Pozitivní signály z jednání i první pohyby tankerů vedly k mírnému poklesu cen ropy. Severomořský Brent krátkodobě zlevnil až na 110,16 dolaru za barel, pak začal opět zdražovat.
Samotná diplomatická jednání však zůstávají komplikovaná. Vance připustil, že americká strana má potíže číst pozici íránského vedení. „Není vždy úplně jasné, jaká je vyjednávací pozice druhé strany,“ uvedl.
Teherán podle státních médií požaduje ukončení bojů na všech frontách včetně Libanonu, stažení amerických sil z oblastí poblíž Íránu, zrušení sankcí a uvolnění zmrazených finančních prostředků. Součástí návrhu mají být i reparace za škody způsobené během konfliktu.
Podmínky se však podle dostupných informací výrazně neliší od předchozí nabídky, kterou Trump minulý týden odmítl jako „nesmysl“.