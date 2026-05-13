Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Situace v Hormuzu se vyostřuje. Tankery kvůli válce vypínají identifikační systémy

Autor:
  11:56
Bezpečnostní situace v Perském zálivu se dál zhoršuje. Katar, přední exportér zkapalněného zemního plynu (LNG), podle informací agentury Bloomberg požádal lodě v okolí svého hlavního exportního terminálu Ras Laffan, aby vypnuly identifikační systémy AIS. Tankery tak přestávají vysílat údaje o své poloze, což je v běžném námořním provozu mimořádně neobvyklé a rizikové opatření.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lodě míří k Dubaji. (5. května 2026)
Stovky lodí čekají, až bude průjezd Hormuzským průlivem bezpečný. (5. května...
Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)
Íránci opět hrozí útoky (5. května 2026)
49 fotografií

Podle dat sledovaných agenturou Bloomberg přestalo od 11. května vysílat signál nejméně devět LNG tankerů kotvících poblíž Kataru. Důvodem mají být rostoucí bezpečnostní obavy v oblasti Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí přibližně pětina světových dodávek LNG a ropy.

„Jde o bezpečnostní opatření,“ uvedl jeden ze zdrojů obeznámených se situací. Společnost QatarEnergy se k informacím bezprostředně nevyjádřila.

Lodě místo Hormuzu míří kolem Afriky. Tamní přístavy z toho ale nic nemají

Napětí v regionu roste kvůli konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany fakticky uplatňují blokádu v oblasti Hormuzského průlivu a obchodní lodě se stále častěji pohybují v prostředí, kde není jasné, kdo a za jakých podmínek garantuje bezpečný průjezd.

Deník The New York Times upozornil, že některé lodě vypínají nejen transpondéry AIS, ale dokonce i radarové systémy. „Dochází k šestisetprocentnímu nárůstu takzvané dark activity,“ řekl listu šéf společnosti Windward Ami Daniel, jejíž firma se specializuje na námořní zpravodajství. „Mnoho lodí vypíná nejen systémy vysílající polohu, ale i radary umožňující detekci dalších plavidel.“

Kdo s koho

Kontrolu nad průlivem si nárokují Spojené státy i Írán. Americké Centrální velení (CENTCOM) v úterý oznámilo, že odklonilo dalších několik obchodních lodí a vynutilo si změnu jejich trasy kvůli dodržování americké blokády íránských přístavů.

Krize v Hormuzu láká podvodníky. Rejdařům chodí falešné výzvy k platbě v kryptu

Jednou z nich byl tanker Agios Fanouris I převážející iráckou ropu do Vietnamu. Loď podle námořních dat nejprve Hormuzským průlivem proplula, následně však změnila kurz. Americký představitel ministerstva obrany potvrdil, že plavidlo odklonily americké síly, aby neporušilo pravidla blokády.

Íránská média zároveň tvrdí, že tanker získal povolení Teheránu k průjezdu a pravděpodobně využil nový íránský systém placeného „bezpečného průjezdu“. Americké ministerstvo financí však už dříve varovalo, že společnosti využívající íránský systém mýtného riskují americké sankce.

Rizika nejsou hypotetická

Důsledky konfliktu stále citelněji dopadají i na globální trh s plynem. Katar, druhý největší exportér LNG na světě po Spojených státech, zaznamenal prudký pokles vývozu. Bloomberg uvádí, že během minulého víkendu Hormuzským průlivem proplula pouze jediná katarská loď s LNG, a to po jednáních Pákistánu s Íránem o bezpečném koridoru.

Trump chce zlevnit Američanům benzin. Chystá dočasně zrušit federální daň

Další tanker Mihzem, který mířil s katarským LNG do Pákistánu, podle sledovacích dat po přiblížení k Hormuzskému průlivu změnil kurz a následně přestal vysílat signál. Není tak jasné, zda nakonec pokračoval v cestě.

Rizika v oblasti navíc nejsou pouze hypotetická. Katarské ministerstvo obrany nedávno oznámilo, že nákladní loď v katarských vodách zasáhl dron, který způsobil menší požár. Předchozí útoky už podle katarského ministra energetiky poškodily i rozsáhlá exportní zařízení LNG, jejichž opravy mohou trvat roky.

Analytici upozorňují, že současná situace vytváří bezprecedentní nejistotu pro globální energetický trh. Hormuzský průliv je jednou z nejdůležitějších obchodních tepen světa a jakékoli delší omezení provozu může vést k dalšímu růstu cen energií i problémům v zásobování Evropy a Asie.

Naplněnost zásobníků

Zdroj: Plynárenská infrastruktura v Evropě - AGSI (gie.eu)
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Situace v Hormuzu se vyostřuje. Tankery kvůli válce vypínají identifikační systémy

ilustrační snímek

Bezpečnostní situace v Perském zálivu se dál zhoršuje. Katar, přední exportér zkapalněného zemního plynu (LNG), podle informací agentury Bloomberg požádal lodě v okolí svého hlavního exportního...

13. května 2026  11:56

Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

13. května 2026  11:04

Trdlokafe a Bubblify míří do insolvence. Část pronajímatelů vypověděla nájemní smlouvy

Pobočky s bubble tea se nachází většinou v obchodních domech nebo u metra. (5....

Skupina Twist v úterý podala insolvenční návrhy na franšízové společnosti Trdlokafe Development 1 a Bubblify International. Již dříve se do insolvenčního řízení dostala také společnost Naše Zmrzka....

13. května 2026  9:37

Víno se pije nejméně za šest desetiletí. Na vině jsou Trumpova cla i změna vkusu

ilustrační snímek

Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se...

13. května 2026  7:33

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, říká prezident Agrární komory

Premium
Jan Doležal, prezident agrární komory ČR

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, tvrdí v rozhovoru s iDNES.cz prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Na konci května bude na volebním sněmu v Olomouci podruhé obhajovat svůj...

13. května 2026

Z Prahy do Brandýsa za 17 minut. Správa železnic řeší pět tras z metropole

Elektrická souprava RegioPanter v Kralupech nad Vltavou

Zkrácení jízdní doby na sedmnáct minut z centra Prahy do Brandýsa nad Labem na místo nynějších padesáti minut. To slibují nejrychlejší varianty nově plánované železniční trati, jejichž pět možných...

13. května 2026

Spotřeba elektřiny bude v USA opět rekordní. Na vině jsou AI i kryptoměny

ilustrační snímek

Spotřeba elektřiny ve Spojených státech byla loni rekordní už druhým rokem za sebou. Očekává se, že bude stoupat i v letošním a příštím roce. Poptávka po elektřině prudce roste z velké části kvůli...

12. května 2026  22:46

Největší pivovar světa má důvod k přípitku. Konečně zastavil svůj tříletý pokles

Globální marketingový ředitel společnosti AB InBev Marcel Marcondes během...

Společnost Anheuser-Busch InBev vykázala v prvním čtvrtletí organický nárůst objemu prodeje, který je vůbec první od počátku roku 2023. Společnost tento obrat připisuje zaměření na padesát ze svých...

12. května 2026

Trump chce zlevnit Američanům benzin. Chystá dočasně zrušit federální daň

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se kvůli prudkému růstu cen pohonných hmot ve Spojených státech rozhodla dočasně pozastavit federální daň z benzinu. Návrh však ještě musí schválit Kongres a...

12. května 2026

Trend online nákupů potravin táhnou mladé rodiny. Využívá je už třetina domácností

ilustrační snímek

Online nákupy potravin v Česku dál rostou. Letos je využívá 32 procent domácností, nejvíc v historii. Nejvíc je přitom táhnou mladé rodiny s dětmi, pro které se nákup na internetu stává běžnou...

12. května 2026  14:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Boeing se chystá zpět na výsluní. Spoléhá na Trumpa, Čínu a nový letoun

Šéf Boeingu Kelly Ortberg s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na obchodní...

Americký výrobce letadel Boeing se snaží o zásadní obrat po letech krizí, havárií a ztráty důvěry. Firma sází na objednávky z Číny i podporu prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň ale stojí před zásadním...

12. května 2026  12:47

Texas žaluje Netflix. Platformu viní ze špehování a vytváření závislosti

Netflix

V Texasu v pondělí padla žaloba na streamovací platformu Netflix. Stát firmu viní z údajného špehování uživatelů včetně dětí, shromažďování jejich dat a z toho, že platformu utváří tak, aby...

12. května 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.