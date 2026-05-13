Podle dat sledovaných agenturou Bloomberg přestalo od 11. května vysílat signál nejméně devět LNG tankerů kotvících poblíž Kataru. Důvodem mají být rostoucí bezpečnostní obavy v oblasti Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí přibližně pětina světových dodávek LNG a ropy.
„Jde o bezpečnostní opatření,“ uvedl jeden ze zdrojů obeznámených se situací. Společnost QatarEnergy se k informacím bezprostředně nevyjádřila.
|
Lodě místo Hormuzu míří kolem Afriky. Tamní přístavy z toho ale nic nemají
Napětí v regionu roste kvůli konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany fakticky uplatňují blokádu v oblasti Hormuzského průlivu a obchodní lodě se stále častěji pohybují v prostředí, kde není jasné, kdo a za jakých podmínek garantuje bezpečný průjezd.
Deník The New York Times upozornil, že některé lodě vypínají nejen transpondéry AIS, ale dokonce i radarové systémy. „Dochází k šestisetprocentnímu nárůstu takzvané dark activity,“ řekl listu šéf společnosti Windward Ami Daniel, jejíž firma se specializuje na námořní zpravodajství. „Mnoho lodí vypíná nejen systémy vysílající polohu, ale i radary umožňující detekci dalších plavidel.“
Kdo s koho
Kontrolu nad průlivem si nárokují Spojené státy i Írán. Americké Centrální velení (CENTCOM) v úterý oznámilo, že odklonilo dalších několik obchodních lodí a vynutilo si změnu jejich trasy kvůli dodržování americké blokády íránských přístavů.
|
Krize v Hormuzu láká podvodníky. Rejdařům chodí falešné výzvy k platbě v kryptu
Jednou z nich byl tanker Agios Fanouris I převážející iráckou ropu do Vietnamu. Loď podle námořních dat nejprve Hormuzským průlivem proplula, následně však změnila kurz. Americký představitel ministerstva obrany potvrdil, že plavidlo odklonily americké síly, aby neporušilo pravidla blokády.
Íránská média zároveň tvrdí, že tanker získal povolení Teheránu k průjezdu a pravděpodobně využil nový íránský systém placeného „bezpečného průjezdu“. Americké ministerstvo financí však už dříve varovalo, že společnosti využívající íránský systém mýtného riskují americké sankce.
Rizika nejsou hypotetická
Důsledky konfliktu stále citelněji dopadají i na globální trh s plynem. Katar, druhý největší exportér LNG na světě po Spojených státech, zaznamenal prudký pokles vývozu. Bloomberg uvádí, že během minulého víkendu Hormuzským průlivem proplula pouze jediná katarská loď s LNG, a to po jednáních Pákistánu s Íránem o bezpečném koridoru.
|
Trump chce zlevnit Američanům benzin. Chystá dočasně zrušit federální daň
Další tanker Mihzem, který mířil s katarským LNG do Pákistánu, podle sledovacích dat po přiblížení k Hormuzskému průlivu změnil kurz a následně přestal vysílat signál. Není tak jasné, zda nakonec pokračoval v cestě.
Rizika v oblasti navíc nejsou pouze hypotetická. Katarské ministerstvo obrany nedávno oznámilo, že nákladní loď v katarských vodách zasáhl dron, který způsobil menší požár. Předchozí útoky už podle katarského ministra energetiky poškodily i rozsáhlá exportní zařízení LNG, jejichž opravy mohou trvat roky.
Analytici upozorňují, že současná situace vytváří bezprecedentní nejistotu pro globální energetický trh. Hormuzský průliv je jednou z nejdůležitějších obchodních tepen světa a jakékoli delší omezení provozu může vést k dalšímu růstu cen energií i problémům v zásobování Evropy a Asie.
|
Naplněnost zásobníků