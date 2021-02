Zpracování ropy v Texasu doslova zamrzlo. Záchranu vezou tankery z Evropy

15:44

Do Spojených států v těchto dnech směřuje z Evropy větší počet tankerů naložených pohonnými hmotami, kterých se kvůli mrazům v Texasu teď v USA nedostává. Texas je klíčovým státem, kde se těží a zpracovává ropa, kvůli mrazům se však objem těžby v USA tento týden podle odhadů snížil asi o 40 procent a mnoho rafinerií nemá co zpracovávat. S odkazem na analytiky a zdroje z odvětví to dnes uvedla agentura Reuters.