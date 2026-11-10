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Tanker s ruskou naftou se před New Yorkem náhle otočil. To už je třetí loď

Autor:
  21:56
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Plavidlo Agioi Fanendes, které na palubě převáží téměř 300 tisíc barelů ruské nafty, v pondělí přibližně 740 kilometrů před New Yorkem otočilo kurz o 180 stupňů. Jedná se o jeden ze čtyř tankerů, které Rusko vyslalo minulý měsíc v rámci dohody o dodávkách do Spojených států.

Informovala o tom agentura Bloomberg. Britský list Financial Times (FT) už minulý týden napsal, že kurs podobně změnily jiné dvě lodě s ruskou naftou. Moskva však jeho zprávu označila za lživou.

Dodávky ruské nafty na americký trh nedávno překvapivě navzdory protiruským sankcím domluvil šéf Bílého domu Donald Trump ve snaze snížit před volbami v USA ceny paliv. Plavidlo Agioi Fanendes se však v pondělí obrátilo a od té doby pluje tam a zpátky. Tanker nyní čeká na pokyny, jelikož zatím nebyl potvrzen přístav, ve kterém by měl být vyložen jeho náklad.

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„Co se týče cílové destinace, nic se nezměnilo. Loď stále čeká na pokyny,“ uvedla pro agenturu Reuters společnost, která plavidlo spravuje. Ruskojazyčná verze stanice BBC poukázala na to, že tanker, který původně mířil do New Yorku, signalizoval, že čeká na pokyny, již dříve. Podle Reuters podobná situace není neobvyklá.

Americký činitel pro Reuters podotkl, že nafta míří na tamní trh a administrativa USA očekává, že díky tomu v zemi klesne cena paliva. Kde nakonec loď přistane, ale nespecifikoval.

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Podle FT již minulý týden jedna z lodí zamířila místo do Spojených států do Brazílie. Druhá vplula do Středozemního moře, kde čekala na další pokyny. Zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investiční a hospodářskou zahraniční spolupráci Kirill Dmitrijev zprávu FT označil za lživou. Tankery podle něj pokračovaly v původním kurzu. Bloomberg ale uvádí, že do amerických přístavů dosud nepřiplula ani jedna loď s ruskou naftou.

Trump 9. října oznámil, že Rusko okamžitě vyveze 300 tisíc tun (2,25 milionu barelů) nafty, v listopadu pak dalších 500 tisíc tun a „hned poté“ ještě milion tun. První plavidlo s ruskou naftou mířící do USA vyplulo 23. října. Trumpovo rozhodnutí šokovalo Kyjev, jeho evropské spojence i americké demokraty, podle kterých dohoda pomůže Moskvě financovat válku, kterou od roku 2022 vede proti Ukrajině.

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