Jihokorejci začali skupovat tankery. Kontrolují již třetinu dostupných plavidel

Autor:
  18:00
Cena ropy na trzích se odvíjejí od mnoha faktorů. Mezi hlavní se řadí také její přeprava, která se uskutečňuje hlavně díky tankerům. Právě tato plavidla v posledních měsících ve velkém skupuje jihokorejská skupina Sinokor. Na trhu tak najednou ubývá dostupných plavidel, což zdražuje přepravu a tím může už brzy růst i cena samotné ropy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: https://www.sinokor.co.kr/

Jihokorejská společnost Sinokor v poslední době ovládla až 120 supertankerů typu VLCC schopných najednou přepravit až 2 miliony barelů ropy. Část koupila, část si pronajala. Experti však říkají, že se s něčím podobným ještě nesetkali a varují, že volných tankerů na trhu rychle ubývá, píše agentura Bloomberg.

Ruská ropa je bez kupců. Kvůli sankcím na moři trčí miliony barelů

Společnost Sinokor navíc není do obchodů se supertankery zapojená sama. Podle agentury Bloomberg se minimálně ve dvou případech ukázalo, že skutečným kupcem byla společnost Mediterranean Shipping Company založená miliardářem Gianluigim Aponteem.

Vyrostl velmi silný hráč

Jak přesně tyto dva podniky spolupracují, zatím ještě není úplně jasné, důsledky pro trh jsou však nedozírné. Mimo jiné proto, že právě společnost Mediterranean Shipping Company už v roce 2022 předstihla dánského konkurenta Maersk a stala se největší společností v oboru kontejnerové lodní přepravy na světě.

V posledních týdnech se tak její flotila ještě rozrůstá. „Jeden subjekt začal fakticky kontrolovat asi třetinu dostupných supertankerů,“ říká k aktuální situaci Ole Hjertaker, šéf společnost SFLP Corp.

Jihokorejská slupina Sinokor začala skupovat hlavně tankery, které byly vyrobené před více než 10 let. Kromě cen samotných plavidel ale zdražuje i jejich pronájem. „Současná situace nahrává těm, kdo tankery ve svých flotilách mají,“ tvrdí Aristidis Alafouzos, šéf přepravní společnosti Okeanis Eco Tankers.

Stačila ruská zkušenost? Čínské tankery jedoucí pro venezuelskou ropu se otočily

Nákupy na trhu s tankery se totiž promítly do ceny přepravy. Podle agentury Bloomberg průměrné výdělky tankerů VLCC během jediného měsíce stouply až čtyřnásobně. Jde o nejsilnější růst za posledních 30 let. Jeden tanker typu VLCC momentálně vydělá až 120 tisíc dolarů denně, což je v přepočtu zhruba 2,5 milionu korun.

Roli hrají i sankce Západu

Cena lodní přepravy roste i kvůli západním sankcím vůči flotilám, které v minulosti převážely ruskou a íránskou ropu. Tyto tankery nyní na trhu chybějí. Další část dostupných plavidel navíc vážou dlouhodobé smlouvy a není tedy možné je do obchodů s ropou zapojit.

Dostat nové tankery na trh také není jednoduché. Jejich výroba je totiž velmi zdlouhavá. Agentura Bloomberg ale píše, že objednávky nových tankerů u výrobců v poslední době rostou. Mají být dokonce nejvyšší za posledních 10 let. Než se však skutečně dostanou na trh, pár let to potrvá.

USA povolily čtyřem firmám z Evropy těžit ve Venezuele. Rusku investice zakázaly

Zdražení dopravy ale v některých regionech zatím paradoxně tlačí cenu ropy dolů. Obchodníkům se nyní často nevyplácí ropu přepravovat přes půl světa, a proto ji prodají raději se slevou rovnou tam, kde je uložená, aby se jí zbavili co možná nejrychleji. To, že kvůli drahé přepravě nakonec zdraží i ropa, se však vyloučit nedá, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Jihokorejci začali skupovat tankery. Kontrolují již třetinu dostupných plavidel

sinokor tanker společnost loď ropa

Cena ropy na trzích se odvíjejí od mnoha faktorů. Mezi hlavní se řadí také její přeprava, která se uskutečňuje hlavně díky tankerům. Právě tato plavidla v posledních měsících ve velkém skupuje...

17. února 2026

Závadná kojenecká výživa způsobila potíže osmi dětem. Hygienici znovu varují

Ilustrační snímek

Hygienici prověřují podezření na zdravotní potíže po kojenecké výživě, kterou výrobci stahovali z trhu, u osmi dětí. O čtyřech případech ministerstvo zdravotnictví informovalo minulý týden, další...

17. února 2026  16:20

Masopust digitálně. Platformy nabízejí koblihy i zabijačku na jeden klik

Ilustrační snímek

Masopust již sice neplatí za přípravu nadcházející čtyřicetidenní velikonoční půst, nákupní zvyky Čechů nicméně tradici drží i v digitální době. Nákupní košíky plní tradičními pochoutkami a zákazníci...

17. února 2026  15:41

Uber Eats se vrací na český trh. Na druhý pokus chce dobýt rozvoz jídla

Uber Eats se po šesti letech vrací na český trh. (17. února 2026)

Rozvozová služba Uber Eats chystá comeback do Česka. Firma oznámila spuštění služeb v průběhu roku 2026 v rámci své největší evropské expanze. Na český trh se přitom značka vrací po odchodu v červnu...

17. února 2026  14:07

Zemřel cyklistický vizionář King Liu, z malé dílny vybudoval největšího výrobce kol

King Liu, zakladatel firmy Giant, která se stala největším výrobcem jízdních...

Ve věku 93 let zemřel King Liu, zakladatel společnosti Giant, kterou z malé tchajwanské dílny vypracoval na globálního lídra ve výrobě jízdních kol. Sám se považoval za misionáře cyklistické kultury,...

17. února 2026  11:43

Švýcarská ekonomika se zotavuje z celního šoku. Firmy ale stejně propouštějí

Americký prezident Donald Trump (vlevo) spolu s generálním ředitelem...

Švýcarská ekonomika se na konci loňského roku vzpamatovala a částečně se zbavila důsledků nadměrných cel, které na zemi uvalil americký prezident Donald Trump. Hrubý domácí produkt vzrostl ve čtvrtém...

17. února 2026  10:11

Dálnice není obranný výdaj. Je to proti metodice NATO, varuje ekonom Pavel

Premium
Jan Pavel, ekonom (4. února 2026)

Dálnice nebo třeba přehrady. Politici zkoušejí započítávat do výdajů na obranu i projekty, které s ní nemají nic společného. Podle ekonoma a bývalého člena Národní rozpočtové rady Jana Pavla se Česku...

17. února 2026

Diskuse zbrzdily plán zlevnit potraviny. Spekuluje se o změnách DPH

ilustrační snímek

Vládní koaliční rada v pondělí přerušila projednávání plánu ministerstva zemědělství na zlevnění potravin. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci sdělil, že zatím není o čem mluvit.

17. února 2026

Trumpův nový světový řád tlačí Švédsko k přijetí eura. Překážky však přetrvávají

Švédská pětikoruna. V zemi zesílily hlasy pro přijetí společné evropské měny....

Švédsko zvažuje z geopolitických důvodů a z důvodu snahy o posílení politických vazeb s partnery v EU přijetí eura. Argumentem ve prospěch evropské měny je, že by Švédům zajistilo místo u stolu při...

16. února 2026

Amtrak investoval do regionálních vlaků. Mají Americe přinést novou éru dopravy

Nové vlaky míří na regionální linky (13. února 2026).

Americký vlakový dopravce Amtrak nejspíš už letos v létě nasadí do provozu nové soupravy Airo pro regionální linky. Vedení společnosti věří, že moderní a pohodlné soupravy cestující v praxi ocení. Na...

16. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Havlíček: Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, zdržení nehrozí

Tisková konference po jedná ní vlády k dalším krokům v přípravě nových bloků...

Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového harmonogramu. V příštím roce by tak projekt měl získat platné...

16. února 2026  16:41

Vláda schválila hospodářskou strategii. Musí stát na privátním sektoru, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Vláda schválila novou hospodářskou strategii. Obsahuje opatření, jimiž chce zlepšit podnikatelské prostředí. Zaměřuje se přitom na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo...

16. února 2026  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.