Jihokorejská společnost Sinokor v poslední době ovládla až 120 supertankerů typu VLCC schopných najednou přepravit až 2 miliony barelů ropy. Část koupila, část si pronajala. Experti však říkají, že se s něčím podobným ještě nesetkali a varují, že volných tankerů na trhu rychle ubývá, píše agentura Bloomberg.
|
Ruská ropa je bez kupců. Kvůli sankcím na moři trčí miliony barelů
Společnost Sinokor navíc není do obchodů se supertankery zapojená sama. Podle agentury Bloomberg se minimálně ve dvou případech ukázalo, že skutečným kupcem byla společnost Mediterranean Shipping Company založená miliardářem Gianluigim Aponteem.
Vyrostl velmi silný hráč
Jak přesně tyto dva podniky spolupracují, zatím ještě není úplně jasné, důsledky pro trh jsou však nedozírné. Mimo jiné proto, že právě společnost Mediterranean Shipping Company už v roce 2022 předstihla dánského konkurenta Maersk a stala se největší společností v oboru kontejnerové lodní přepravy na světě.
Sinokor becomes the world’s ‘super operator’ of supertankers https://t.co/6TJ5K5DfUv pic.twitter.com/m3WO3KjaoE— Splash (@Splash_247) February 10, 2026
V posledních týdnech se tak její flotila ještě rozrůstá. „Jeden subjekt začal fakticky kontrolovat asi třetinu dostupných supertankerů,“ říká k aktuální situaci Ole Hjertaker, šéf společnost SFLP Corp.
Jihokorejská slupina Sinokor začala skupovat hlavně tankery, které byly vyrobené před více než 10 let. Kromě cen samotných plavidel ale zdražuje i jejich pronájem. „Současná situace nahrává těm, kdo tankery ve svých flotilách mají,“ tvrdí Aristidis Alafouzos, šéf přepravní společnosti Okeanis Eco Tankers.
|
Stačila ruská zkušenost? Čínské tankery jedoucí pro venezuelskou ropu se otočily
Nákupy na trhu s tankery se totiž promítly do ceny přepravy. Podle agentury Bloomberg průměrné výdělky tankerů VLCC během jediného měsíce stouply až čtyřnásobně. Jde o nejsilnější růst za posledních 30 let. Jeden tanker typu VLCC momentálně vydělá až 120 tisíc dolarů denně, což je v přepočtu zhruba 2,5 milionu korun.
Roli hrají i sankce Západu
Cena lodní přepravy roste i kvůli západním sankcím vůči flotilám, které v minulosti převážely ruskou a íránskou ropu. Tyto tankery nyní na trhu chybějí. Další část dostupných plavidel navíc vážou dlouhodobé smlouvy a není tedy možné je do obchodů s ropou zapojit.
Dostat nové tankery na trh také není jednoduché. Jejich výroba je totiž velmi zdlouhavá. Agentura Bloomberg ale píše, že objednávky nových tankerů u výrobců v poslední době rostou. Mají být dokonce nejvyšší za posledních 10 let. Než se však skutečně dostanou na trh, pár let to potrvá.
|
USA povolily čtyřem firmám z Evropy těžit ve Venezuele. Rusku investice zakázaly
Zdražení dopravy ale v některých regionech zatím paradoxně tlačí cenu ropy dolů. Obchodníkům se nyní často nevyplácí ropu přepravovat přes půl světa, a proto ji prodají raději se slevou rovnou tam, kde je uložená, aby se jí zbavili co možná nejrychleji. To, že kvůli drahé přepravě nakonec zdraží i ropa, se však vyloučit nedá, uzavírá Bloomberg.