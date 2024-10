V Číně se objevil zombie tanker s íránskou ropou. Měl být dávno ve šrotu

Ropný tanker jménem EM Longevity plul kdysi pod singapurskou vlajkou. Na svou poslední plavbu se vydal před asi třemi lety po více než dvaceti letech služby na moři. Už tehdy totiž loď přesluhovala a měla nevyhovující technický stav. Nyní, koncem roku 2024, se ale s touto lodí možná znovu počítá. Agentura Bloomberg totiž informovala o tom, že počátkem září se tento tanker po letech objevil v čínském přístavu Ta-lien v provincii Liao-ning.

Podle Bloombergu velmi pravděpodobně jde o typickou ukázku takzvané zombie lodě, která přebrala identitu legitimního, ale již nefunkčního plavidla. Jde o taktiku, jež provozovatelé tankerů s Ruskem spřízněných zemí stále častěji používají k obcházení systému AIS (Automatic Identification System).

Obavy z krádeže identity

Loď EM Longevity byla vyrobena v roce 2000. Po dvaceti letech služby na moři v prosinci roku 2021 zamířila podle dostupných záznamů na šrotiště v Bangladéši. V září 2024 se ale v systémech objevil tanker s totožným identifikačním číslem v čínském terminálu. Po několika hodinách tento přístav loď po částečném vyložení opustila a vydala se přes Žluté moře na severovýchod Číny. V neděli zakotvila v přístavním městě Jen-tchaj v provincii Šan-tung.

Agentura Bloomberg píše, že identitu EM Longevity tedy nejspíš převzal jiný tanker. Zatím ale není zcela nemožné vyloučit, že se podařilo starou loď vrátit zpátky na moře.

„Vypadá to, že jde o tanker, který se jen tváří legitimně. Proč by jinak někdo chtěl reaktivovat loď na převoz ropy, která je asi 24 let stará,“ ptá se Jan Stockbrueger, ze skupiny pro výzkum oceánské infrastruktury kodaňské univerzity.

Tanker pluje pod vlajkou Svazijska

Registrační číslo lodi EM Longevity Mezinárodní námořní organizace IMO v tuto chvíli neuvádí v databázích pro sledování. Není známý její vlastník ani pojistitel. Podle údajů z databáze námořních informací VesselTracker tanker aktuálně pluje pod vlajkou Svazijska. Toto africké království však na dotaz agentury Bloomberg uvedlo, že stovky lodí používají vlajku této země bez patřičného povolení.

Tanker, který tedy nyní pluje s registračním označením dřívějšího plavidla EM Longevity, tedy podle odborníků splňuje i další znaky takzvané stínové flotily. Údaje ze sledování totiž ukazují, že počátkem srpna proplouval Hormuzským průlivem do vod poblíž Íránu. Dva dny pak plul k místu u íránského ostrova Charg, kde se nachází ropný terminál. Tam zůstal další tři dny, než se vydal Perským zálivem zpět k Hormuzskému průlivu.

Kontejnerový terminál přístavu v čínském městě Jen-tchaj (2. září 2024)

Koncem měsíce se naložená zombie loď dostala přes Malacký průliv, plula kolem Singapuru a zamířila na sever k Číně. V polovině září se plavidlo nacházelo ve Žlutém moři mezi provinciemi Liao-ning a Šan-tung. Íránská ropa se tak navzdory americkým hospodářským sankcím dostává ke svým zákazníkům. Promyšlený systém přepravy se odehrává zpravidla v noci, aby se aktéři vyhnuli odhalení pobřežní stráží, ropa se pak přečerpává na větší plavidla.

Agentura Bloomberg doplňuje, že mnohé čínské rafinerie v Šan-tungu se v posledních letech staly závislými na levnější ropě ze sankcionovaných režimů, jako je například ten íránský. Už před vypuknutím ruské války na Ukrajině to byli klíčoví odběratelé íránské ropy. Podle údajů společnosti Kpler i nyní dosáhne dovoz íránské ropy do Číny v září rekordní úrovně na 1,79 milionu barelů denně, uzavírá Bloomberg.