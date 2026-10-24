Málo známá firma z Jižní Koreje ovládla přepravu ropy v Hormuzu. Předčila Araby

V září lodě společnosti Sinokor Group přepravily 105,6 milionu barelů ropy, tedy téměř 40 procent celkového objemu. Jihokorejská firma tak překonala tři největší arabské konkurenty dohromady, píše agentura Bloomberg.
Rozdíl je patrný především při srovnání s arabskými konkurenty. Tři významné společnosti, konkrétně saúdskoarabská Bahri, kuvajtská Kuwait Oil Tanker Company a přepravní divize společnosti ADNOC ze Spojených arabských emirátů, přepravily v září dohromady 97,3 milionu barelů ropy.
At least four oil supertankers controlled by Sinokor Group are stationed near Saudi Arabia’s main Persian Gulf export facility, vessels that may offer clues into shipowners’ perceptions of the safety of the Strait of Hormuz https://t.co/eHPi9XZhxs— Bloomberg (@business) July 10, 2026
Sinokor tak jejich společný výsledek překonal o více než osm milionů barelů, píše agentura Bloomberg s odkazem na údaje společností Vortexa, Equasis a Signal Group.
Tankery nakoupil ještě před válkou
Za jihokorejskou skupinou stojí podnikatel Ga-Hjun Čung. Ten před vypuknutím války s Íránem výrazně rozšířil flotilu. Část lodí koupil a další získal do pronájmu. Když se následně provoz v Hormuzském průlivu téměř zastavil, začali producenti ropy dostupné tankery shánět za mimořádně vysoké ceny.
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Producenti totiž neměli dostatek místa pro skladování vytěžené ropy. Pokud by se jim nepodařilo zajistit další plavidla, museli by omezit nebo dokonce zastavit těžbu, což by znamenalo značné finanční ztráty. Za přepravu proto byli ochotni platit mimořádně vysoké částky. Z toho těžil právě Sinokor, který měl v době omezeného provozu k dispozici velké množství lodí.
Vývoz ropy z Perského zálivu se v poslední době postupně vrací na úroveň před vypuknutím války. Tankery Sinokoru však mají stále dostatek objednávek. Ropu nakládají v Perském zálivu, následně proplují Hormuzským průlivem a v Ománském zálivu ji přeloží na další lodě. Ty pak pokračují do zemí, které surovinu nakupují. Díky kratším trasám mohou tankery Sinokoru přepravovat ropu opakovaně.
Jihokorejská společnost tímto způsobem zajišťuje přepravu především ze Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. V poslední době se její lodě zapojily také do vývozu ropy z Iráku a Kataru, uzavírá Bloomberg.