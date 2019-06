Tamagoči se vrací. Trh s hračkami zasáhla „devadesátková“ nostalgie

V Severní Americe se nové elektronické domácí zvířátko Tamagotchi-On dostane na trh v červenci. A na rozdíl od svého předchůdce z 90. let (jehož funkce se omezovaly zejména na krmení, spaní, pípání a umírání) se bude moct nový tamagoči například oženit. Nebo dokonce zplodit potomka.

Kromě možnosti propojení s ostatními mazlíčky přichází nová verze také s barevným displejem. Jeho vzhled však připomíná původní hračku, má stejný tvar vejce a tři ovládací tlačítka. Prodávat se bude za 60 dolarů (1380 korun).

Nejnovější formu tamagoči nelze označit za návrat v pravém slova smyslu, jeho výrobce Bandai přicházel v průběhu let s různými verzemi slavné hračky na trzích v Japonsku i mimo něj. Například v roce 2013 se tamagoči vrátil ve formě aplikace pro operační systém Android.



V roce 2017 pak firma při příležitosti 20. výročí uvedení tamagoči na trh vytvořila jeho „narozeninovou verzi“, která se prodávala za 15 dolarů. „Rovnou jsme se zaměřili na mileniály a jejich nostalgii,“ řekla časopisu Wired marketingová ředitelka společnosti Bandai Tara Badieová.



Prodejní strategie se u nejnovější verze tamagočiho veze na vlně zájmu o retro hračky z 90. let, píše BBC. Ten se letos projevil i na filmovém plátně. Po snímku Pokémon: Detektiv Pikachu přijde v listopadu do kin také Ježek Sonic (Sonic The Hedgehog).

Trend zájmu o 90. léta na trhu s hračkami zaznamenal například italský prodejce Alessio Di Marco, jehož firma Tons-of-Toys prodává retro akční figurky, “angličáky”, panenky či společenské hry.

„Generace 90. let vyrostla a její nostalgie za hračkami z dětství je stále silnější,” řekl Di Marco BBC. Za poslední rok zaznamenal zvýšenou poptávku například po Želvách ninja nebo Strážcích vesmíru (Power Rangers).

Zájem o tyto hračky potvrdila i nedávná studie společnosti Mintel, která se zabývá průzkumy trhu. Podle ní 57 procent Britů prohlašuje, že by pro své děti chtěli nakupovat stejné hračky, s jakými si sami hráli v dětství.