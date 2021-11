Dolary tady nechceme. Tálibán zakázal v Afghánistánu používat cizí měny

„Islámský emirát nařizuje všem občanům, majitelům obchodů, obchodníkům, podnikatelům a široké veřejnosti, aby od nynějška prováděli veškeré transakce v afghánských měnách a přísně se zdrželi používání cizí měny,“ uvedl mluvčí Tálibánu Zabihulláh Mudžáhid v prohlášení zveřejněném na internetu.



„Ekonomická situace a národní zájmy v zemi vyžadují, aby všichni Afghánci používali výhradně afghánskou měnu,“ upřesňuje Tálibán. „Každý, kdo tento příkaz poruší, bude čelit právním krokům,“ dodává pak.

Afghánská ekonomika se přitom potýká už od převzetí moci Tálibánem s velkými potížemi, které nastaly i v důsledku stažení mezinárodní finanční podpory a omezení používání jiných měn ji může ještě více oslavit. Například americký dolar byl totiž v Afghánistánu velmi často využívanou měnou a místní s ním platili na trzích či v oblastech, které přímo sousedí s jinými státy, jako je například u hranic s Pákistánem.



Poté, co Tálibán v srpnu převzal kontrolu nad zemí, americký Federální rezervní systém a centrální banky v Evropě zmrazily afghánská zahraniční aktiva v hodnotě miliard dolarů. Země se tak potýká s akutním nedostatkem hotovosti.

Tálibán sice vyzval, aby byla afghánská aktiva uvolněna, ale Spojené státy tuto možnost odmítají.

„Jsme přesvědčeni, že je nezbytné, abychom zachovali sankce proti Tálibánu, ale zároveň našli způsob, jak se k afghánskému lidu dostane legitimní humanitární pomoc. Přesně o to se teď snažíme,“ řekl minulý měsíc náměstek ministra financí Spojených států Wally Adeyemo před bankovním výborem amerického Senátu.

Afghánistán byl také zasažen odlivem zahraniční pomoci. Ze zahraničních grantů se dříve financovaly tři čtvrtiny veřejných výdajů. Začátkem tohoto roku Mezinárodní měnový fond (MMF) uvedl, že Afghánistán již nebude mít přístup ke svým zdrojům, a Světová banka rovněž zastavila financování projektů v zemi.

MMF minulý měsíc varoval, že ekonomika země by se letos mohla snížit o 30 %, což by uvrhlo miliony lidí do chudoby a způsobilo humanitární krizi. Fond rovněž uvedl, že hospodářské problémy Afghánistánu by mohly podnítit uprchlickou krizi, která by měla dopad na sousední země, Turecko a Evropu.

Kromě ekonomických potíží navíc také zemi trápí velké sucho, které zničilo velkou část úrody pšenice a způsobilo prudký nárůst cen. Světový potravinový program OSN varoval, že miliony Afghánců mohou v důsledku kombinace sucha, konfliktu a pandemie čelit hladomoru.