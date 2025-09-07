Někteří zákazníci si na sociálních sítích stěžují na chyby a zpoždění. Jiní jsou při objednávkách nervózní. A pak je tu i skupina lidí, kteří se systémem záměrně provokují objednávkami typu: „18 000 kelímků vody, prosím,“ píše web The Wall Street Journal.
„Učíme se toho hodně, budu k vám upřímný,“ omlouvá se Dane Mathews, šéf digitálních a technologických inovací Taco Bell. Vzápětí přiznává, že sám má s technologií smíšené zkušenosti. „Myslím, že jako každý – někdy mě zklame, ale někdy mě opravdu překvapí,“ uvedl.
|
Kuřecí je nové hovězí. Cena donutila americké fast foody ke změně nabídky
Podle něj je teď klíčové dobře promyslet, kde se tato technologie má a nemá používat. Není podle něj rozumné spoléhat se výhradně na umělou inteligenci na každé drive thru pobočce. Například ve velmi vytížených restauracích s dlouhými frontami může být lidský člen týmu efektivnější, vysvětlil.
Aplikace hlasové AI ve fast foodech se ukazuje jako obzvlášť složitý případ. Loni řetězec McDonald’s ukončil experiment s IBM, jehož cílem bylo technologii rozběhnout. Jeho CIO Brian Rice letos pro The Wall Street Journal řekl, že teď spolupracuje na vývoji s Google Cloud. Řetězec Wendy’s letos oznámil, že rozšiřuje používání svého asistenta FreshAi, který je rovněž založený na technologii Googlu.
Yum Brands, mateřská společnost značky Taco Bell, na tom také pracuje už roky. V březnu oznámila partnerství s Nvidií, které by mohlo pomoci nejen v této oblasti, ale i u dalších AI aplikací.
Firma se hlasové AI stále nevzdává, i když stále není zcela jasné, co přesně bude Taco Bell od technologie očekávat a kde ponechá prostor pro zásah lidského personálu.
|
KFC už nebude v Kentucky. Řetězec mění své sídlo a přesouvá se do Texasu
Mathews uvedl, že posílí školení a analýzu výsledků v jednotlivých restauracích. „Budeme jednotlivým týmům říkat, kdy a ve kterých časech mají používat hlasovou AI. A také opravdu pečlivě sledovat, jak funguje, a podle potřeby zasahovat.“
Řetězec nyní analyzuje data z více než dvou milionů objednávek, které AI zatím vyřídila. „Mohu říct, že je velmi důležité téma, o kterém diskutujeme i s našimi franšízanty,“ dodal Mathews. „Ale je to všechno ještě opravdu v úplných začátcích. A myslím, že i ostatní značky to tak cítí.“