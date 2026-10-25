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Tabletám a medvídkům možná odzvonilo. Nový trend jsou doplňkové rozpustné proužky

Jan Dvořák
  15:00
proužky sleep or die doplněk

proužky sleep or die doplněk | foto: https://sleep-or-die.com/

Složení proužků značky Sleep or Die zahrnuje řadu doplňků stravy – melatonin...
Ústní proužky společnosti Sleep or Die patří mezi několik novodobých variant...
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Balení ústních proužků od společnosti StripIt (20. října 2026)
8 fotografií
Pro příznivce zdravého životního stylu už gumové bonbony anebo tablety obsahující výživové doplňky nejsou v módě. Novým hitem jsou doplňkové rozpustné proužky do úst. Podobně jako dech osvěžující proužky se rozpouštějí na jazyku a slibují rychlejší cestu jak k lepšímu spánku, tak i zdravější pleti a dalším zdravotním benefitům. Důkazy jejich opravdového přínosu ale zatím pokulhávají za marketingem.

Američanka Jean Godfrey-Juneová již roky touží po klidném spánku. Bývalá výkonná ředitelka pro oblast krásy ve společnosti Goop, byla letos v létě v Římě, kde se s kolegyní Kelly Attertonovou bavila o své nespavosti, když kolegyně sáhla do kabelky. „Něco jsem ti přinesla,“ řekla a nabídla jí několik jednotlivě balených proužků o velikosti poštovní známky.

Rozpouštějí se na jazyku podobně jako osvěžující proužky Listerine nebo tablety s kyselinou. Tyto proužky jablkově červené barvy však obsahovaly účinné látky, jako je melatonin, GABA, 5-HTP a L-theanin – látky, které mohou pomoci se spánkem, píše portál The Wall Street Journal.

Godfrey-Juneová, která již kvůli své nespavosti navštívila odborníky, ale dosud nepoužívala volně prodejné přípravky na spaní, si během svého pobytu v Římě každý večer vzala jeden proužek. „Chutnaly jako mátové, gelovité ovocné rolky,“ řekla a dodala, že i přes jet lag spala dobře.

Proužky místo bonbonů

Výrobcem proužků, které Američance změnily život, je wellness startup Sleep or Die. Přestože tato společnost vznikla teprve v roce 2025, již letos v květnu získala investici ve výši 1 milionu dolarů od společnosti True Beauty Ventures, firmy zabývající se růstovým kapitálem. Ústní proužky společnosti Sleep or Die patří mezi několik novodobých variant vyvinutých v posledních letech. Jejich složení zahrnuje řadu doplňků stravy – melatonin (pro spánek), biotin (pro růst nehtů a vlasů) a kofein (pro energii) a jejich prodej nevyžaduje schválení FDA. Mnohé z nich se prodávají v obalech vhodných pro Instagram a jsou k dostání v trendy obchodech.

Od gumových bonbonů k proužkům na jazyk

Vitaminy a další doplňky stravy se stále častěji prodávají v podobě tenkých rozpustných proužků, které se položí na jazyk a během chvíle se rozpustí ve slinách.

Výrobci tak nabízejí alternativu k tabletám, kapslím i oblíbeným želatinovým bonbonům.

Nový formát slibuje především pohodlnější užívání; tvrzení o rychlejším vstřebávání a vyšší účinnosti je však třeba posuzovat podle konkrétního složení a dostupných důkazů.

Přitažlivost proužků spočívá v jejich praktičnosti: tablety se někomu mohou těžko polykat, žvýkačky zase mohou být příliš sladké. Lákavost proužků souvisí také se způsobem, jakým se vstřebávají – bukálně (v dásni) a sublingválně (pod jazykem) – na rozdíl od vstřebávání výhradně v zažívacím traktu.

Vědci, kteří se zabývali studiem orálních proužků, zjistili, že jejich schopnost rychlého rozpuštění neznamená, že působí rychleji, částečně proto, že se mnohé z nich rozpustí ve slinách a jsou spolknuty ještě předtím, než se v ústech vstřebají.

Některé značky také slibují, že proužky mohou ve srovnání s tabletami nebo jinými formami zlepšit biologickou dostupnost doplňku stravy, tedy to, kolik látky je tělem efektivně využito. Toto tvrzení je však často uváděno bez klinických studií, které FDA pro doplňky stravy nevyžaduje – podle časopisu Nutrition Business Journal se očekává, že tento průmysl v USA v roce 2026 vygeneruje tržby ve výši přibližně 79 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 7 procent.

Zakladatelkou společnosti Sleep or Die je 32letá Lauren Sudeyková. Založila firmu poté, co působila v oblasti marketingu a prodeje. Mezi další značky, které nedávno uvedly na trh tyto proužky, patří Strippies a Daps, které obě prodávají verze proužků zvyšující energii. Nabídka společnosti StripIt zase zahrnuje produkty s probiotiky a vlákninou, zatímco Biostrips prodává proužky, které pomáhají regulovat hladinu cukru v krvi. Na trhu se však také objevují proužky s léčivými látkami. V březnu se po klinické studii na trh dostal výrobek Vybrique, první proužek schválený FDA pro léčbu erektilní dysfunkce.

Wellness pro éru umělé inteligence

Keewana Grantová, devětatřicetiletá viceprezidentka pro krásu a wellness v PR agentuře Purple, byla letos v květnu v Koreji, když narazila na proužky značky Esther Formula s antioxidantem glutathionem, o kterém se říká, že má mimo jiné i prospěšné účinky na rozjasnění pleti. Již dříve měla pozitivní zkušenosti s proužky na spaní, a tak se rozhodla vyzkoušet i ty určené pro krásu. „Koupila jsem si osm krabiček a každý den si vzala jeden proužek. Myslím si, že díky tomu moje pleť vypadá znatelně jasnější,“ říká.

Značka NuStrips prodává doplňkové proužky již od roku 2021. Má v nabídce produkty pro spánek, energii a krásu, které se prodávají na letištích anebo v obchodech 7-Eleven. Navzdory rostoucí dostupnosti produktů NuStrips zakladatel společnosti Viraj Mohan poznamenal, že proužky mají ještě dlouhou cestu, než doženou žvýkačky a tablety. Ale 36letý manažer v nich vidí potenciál. „Žijeme v éře Claudu a samořiditelných aut a je to až skoro trapné – alespoň pro mě – tahat s sebou lahvičku s multivitamíny,“ řekl. „Potřebujete něco lepšího, než co jste měli v minulosti,“ říká.

Důkazy zatím za marketingem pokulhávají

Novou vlnu doplňků stravy v podobě rozpustných proužků na jazyk pohání příslib pohodlnějšího užívání a rychlejšího vstřebávání. Zatímco samotná technologie tenkých orálních filmů má vědecké opodstatnění, nelze automaticky předpokládat, že každý výrobek v této podobě účinkuje rychleji nebo lépe než tableta či kapsle.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA doplňky stravy obecně před uvedením na trh neschvaluje stejným způsobem jako léčiva. Odpovědnost za pravdivost a vědecké doložení příslušných tvrzení proto spočívá především na výrobcích. Oznámení některých tvrzení úřadu navíc neznamená, že FDA jejich účinnost potvrdila.

Rozhodující tak není jen to, jak rychle se proužek rozpustí na jazyku, ale zda se jeho účinné látky skutečně vstřebávají lépe a zda má výsledný přípravek prokazatelný přínos. Právě to je třeba posuzovat u každé látky a každého výrobku individuálně.

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