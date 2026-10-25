Očekávaná revize evropského regulačního rámce reaguje na vzestup alternativních nikotinových produktů, jako jsou elektronické cigarety či nikotinové sáčky, které stávající unijní legislativa dostatečně nepokrývá. Postup Evropské komise však naráží na odlišné priority jednotlivých metropolí.
Skupina zemí vedená Nizozemskem (společně s Belgií, Finskem, Francií, Maďarskem, Lotyšskem, Slovinskem a Španělskem) zaslala eurokomisaři pro zdraví Olivéru Várhelyimu společný dopis. Požaduje v něm zavedení výrazně přísnějšího režimu, který by zahrnoval striktní limity obsahu nikotinu, plošný zákaz příchutí, zavedení jednotných obalů či zákaz jednorázových e-cigaret a přeshraničního online prodeje. Cílem je podle signatářů omezit atraktivitu těchto výrobků pro mladou generaci. Státy zároveň prosazují, aby všechny nikotinové produkty podléhaly stejné míře regulace bez ohledu na jejich typ.
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Komise posbírala desítky tisíc návrhů, jak regulovat nikotin. Rozhodne na konci roku
Naproti tomu iniciativa zformovaná kolem Itálie, k níž se vedle Bulharska, Řecka, Litvy a Slovenska v nedávné době připojila i Česká republika, prosazuje odlišnou koncepci. V neveřejném dokumentu předloženém Evropské komisi tyto státy upozorňují, že jakékoli legislativní změny musí vycházet z důkladného posouzení dopadů, vědeckých dat a respektovat zásady proporcionality a subsidiarity.
Tato koalice zdůrazňuje nutnost zohlednit dopady regulace na konkurenceschopnost, zaměstnanost a fungování vnitřního trhu EU. Klíčovým požadavkem je zachování diferencovaného přístupu, který rozlišuje mezi tradičními spalovacími výrobky a novými alternativami. Signatářské země považují zahájení rozsáhlé revize směrnice TPD za předčasné, dokud nebude k dispozici dostatečná analytická a důkazní základna, a usilují o další rozšiřování své platformy.
Otazníky nad načasováním legislativy
Významné rozporuplné postoje mezi členskými státy vyvolávají otázku, zda je otevření revize TPD v současné době účelné.
Debata navíc přichází v době, kdy Evropská unie řeší širší otázky týkající se hospodářské stabilizace a administrativní zátěže podnikatelského prostředí. V této souvislosti již dříve zazněly výzvy k omezení nové legislativy – například rakouský návrh na roční zmrazení nových regulačních iniciativ či podněty Německa, Itálie a Belgie k zavedení mechanismu „záchranné brzdy“ (emergency brake) pro novou evropskou legislativu. Zda Evropská komise předloží návrh revize v původně plánovaném termínu, bude záviset na tom, jak se jí podaří hluboké rozdíly v postojích členských států překlenout.