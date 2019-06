San Francisco zakáže prodej elektronických cigaret, klasické zůstanou

Nařízení, které ve městě zakazuje prodej, výrobu a distribuci elektronických cigaret nyní musí podepsat starostka London Breedová. Již před hlasováním v městské radě však naznačila, že tak učiní. Zákaz se týká prodeje v kamenných obchodech i online dodávek na sanfranciské adresy.

Zakázána by měla být distribuce e-cigaret, které neprošly předběžným přezkumem, které provádí americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA (U.S. Food and Drug Administration). Žádný z těchto tabákových produktů však zatím přezkumem neprošel, poznamenala CNN.



San Francisco si od opatření slibuje především omezení užívání elektronických cigaret mezi mladistvými. „Tohle je rozhodující krok, který pomůže zabránit tomu, aby se další generace dětí ze San Francisca stala závislou na nikotinu,“ citoval americký rozhlas NPR Dennise Herreru, jednoho z autorů navrhované legislativy.

Samotné užívání e-cigaret nařízení nezakazuje. Lidé starší 21 let, což je kalifornský věkový limit pro cigarety, je tak budou moct dál kouřit. Podle kritiků zákazu se jim však přístup k těmto produktům značně ztíží a budou se muset spokojit s klasickou cigaretou.

Hlavním odpůrcem postupu je výrobce nejprodávanějších amerických e-cigaret Juul Labs, který v San Franciscu sídlí. „Tento úplný zákaz povede k tomu, že bývalí dospělí kuřáci, kteří úspěšně přešli na elektronické alternativy, se vrátí zpět k smrtícím cigaretám,“ uvedl v prohlášení mluvčí značky Ted Kwong.



BBC dále citovala jeho slova, že „klasických tabákových produktů se tato vyhláška nedotkne, přestože ročně usmrtí 40 tisíc Kaliforňanů“.



„Juulování“ a „vapování“

Kouření mladistvých, kteří si oblíbili hlavně elektronické cigarety, je ve Spojených státech zásadním problémem, který má podle bývalého šéfa FDA Scotta Gottlieba „epidemické“ rozměry.



Například užívání produktů značky Juul se mezi americkými teenagery stalo natolik populární, že se pro něj ujal termín „juulování“ (juuling). Ten je společně s označením „vapování“ (vaping), odvozeného od termínu vaporizér, vidět v mnohých příspěvcích amerických středoškoláků na sociálních sítích.



Řada amerických států už používání e-cigaret zakázala i na místech, kde je zakázáno kouřit klasické cigarety. Žádné z těchto opatření však není natolik radikální jako sanfranciská vyhláška, napsal deník The Wall Street Journal.

Tvrdé opatření vůči tabáku začne od roku 2021 platit také v nedalekém Beverly Hills, které zakázalo prodej veškerých tabákových výrobků.