Místo Asadovy tváře pomeranče a olivy. Sýrie ukázala nové bankovky

Autor:
  18:00
Syrský vůdce Ahmad Šara v pondělí představil nové bankovky. Ty nahrazují dřívější platidla s podobiznami sesazeného vládce Bašára Asada a jeho rodiny. Cílem měnové reformy je, aby syrská libra znovu získala alespoň část hodnoty, o kterou přišla během více než deseti let války.
Syrský lídl Ahmed Šara (vlevo) a guvernér syrské centrální banky Abdul Kádir...

Syrský lídl Ahmed Šara (vlevo) a guvernér syrské centrální banky Abdul Kádir al-Hasríja představují novou bankovku s olivami (29. prosince 2025) | foto: AP

Představení nových syrských bankovek 29. prosince 2025
Muž v syrském Damašku přepočítává staré bankovky s vyobrazením, bývalého...
Nové syrské bankovky
V Sýrii vypukly protesty alavitů. (28. prosince 2025)
25 fotografií

Zlepšení postavení syrské libry patří k největším výzvám nové syrské vlády. Ta kromě nových platidel vyhlásila i takzvanou redenominaci, během níž odstraní z bankovek i cen dvě nuly, píše web Arab News.

Nové bankovky v hodnotách od 10 do 500 syrských liber vstoupí do oběhu 1. ledna. Nesou vyobrazení růží, pšenice, oliv, pomerančů a dalších plodin typických pro Sýrii.

„Nová měna znamená konec předchozí etapy, které nikdo nelitoval, a začátek nové fáze, ke které syrský lid směřuje,“ prohlásil Šara při představení bankovek. Nový design měny je podle něj vyjádřením nové národní identity a odklonem od uctívání jednotlivců.

Nové syrské bankovky

Od začátku syrské občanské války v roce 2011 se libra propadla z kurzu 50 za dolar až na zhruba 11 000 za dolar. Syřané jsou tak nuceni nosit i na nákup základní potřeb či potravin velké svazky bankovek.

Odstranění nul, které samo o sobě nemění hodnotu měny, má usnadnit transakce a obnovit důvěru v syrskou libru.

„Když si chce někdo koupit něco jednoduchého, musí nosit tašky s penězi, a proto lidé sahají po dolarech,“ řekl Šara, podle něhož reforma měny posílí pozici národní měny a upevní důvěru. Sýrie si podle něj zaslouží silnou ekonomiku a stabilní měnu.“

Staré syrské bankovky se tiskly v Rusku, bývalém spojenci Asadova režimu. Dotaz novinářů, kde se budou tisknout nové bankovky, však nechal šéf Syrské centrální banky Abdul Kádir al-Hasríja bez odpovědi, uzavírají Arab News.

30. prosince 2025

