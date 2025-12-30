Zlepšení postavení syrské libry patří k největším výzvám nové syrské vlády. Ta kromě nových platidel vyhlásila i takzvanou redenominaci, během níž odstraní z bankovek i cen dvě nuly, píše web Arab News.
Nové bankovky v hodnotách od 10 do 500 syrských liber vstoupí do oběhu 1. ledna. Nesou vyobrazení růží, pšenice, oliv, pomerančů a dalších plodin typických pro Sýrii.
„Nová měna znamená konec předchozí etapy, které nikdo nelitoval, a začátek nové fáze, ke které syrský lid směřuje,“ prohlásil Šara při představení bankovek. Nový design měny je podle něj vyjádřením nové národní identity a odklonem od uctívání jednotlivců.
Od začátku syrské občanské války v roce 2011 se libra propadla z kurzu 50 za dolar až na zhruba 11 000 za dolar. Syřané jsou tak nuceni nosit i na nákup základní potřeb či potravin velké svazky bankovek.
Odstranění nul, které samo o sobě nemění hodnotu měny, má usnadnit transakce a obnovit důvěru v syrskou libru.
„Když si chce někdo koupit něco jednoduchého, musí nosit tašky s penězi, a proto lidé sahají po dolarech,“ řekl Šara, podle něhož reforma měny posílí pozici národní měny a upevní důvěru. Sýrie si podle něj zaslouží silnou ekonomiku a stabilní měnu.“
Staré syrské bankovky se tiskly v Rusku, bývalém spojenci Asadova režimu. Dotaz novinářů, kde se budou tisknout nové bankovky, však nechal šéf Syrské centrální banky Abdul Kádir al-Hasríja bez odpovědi, uzavírají Arab News.