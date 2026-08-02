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Raději omezit produkci než zlevnit. Švýcarští sýraři řeší problém s odbytem

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  15:00
Výrobci tradičního švýcarského sýra Gruyere Alexandre Murith a jeho žena...

Výrobci tradičního švýcarského sýra Gruyere Alexandre Murith a jeho žena Charline během výroby v sýrárně v Moleson-sur-Gruyeres (24. července 2026) | foto: Reuters

Výrobci tradičního švýcarského sýra Gruyere Alexandre Murith a jeho žena...
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Švýcarští farmáři, kteří vyrábějí jeden z nejznámějších alpských sýrů, se snaží zaplnit výpadek v prodejích způsobený americkými dovozními cly. Kvůli nim totiž v USA prudce klesla poptávka a sýraři tak přišli o odbyt na jednom z klíčových exportních trhů.

Sýr Gruyère loni zasáhlo nové americké clo ve výši 10 procent, které letos vzrostlo dokonce na 12,5 procenta. Sdružení jeho producentů v reakci snížilo výrobu o pět procent, aby ochránilo ceny.

„Sýr se neprodává a toto opatření má zabránit přebytku zásob. Pomáhá také udržet stabilní cenu,“ uvedl pro Reuters sýrař Alexandre Murith, který léto tráví se svou ženou a čtyřmi dětmi péčí o krávy pasoucí se na horských pastvinách. Právě jejich mléko se používá k výrobě sýra Gruyère.

„Samozřejmě, omezení jsou vždy nepříjemná, ale díky nim můžeme udržet cenu na rozumné úrovni, místo abychom ji snižovali jen proto, abychom produkt prodali,“ řekl.

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Americký trh tradičně představoval přibližně třináct procent prodejů sýru Gruyère, který má výraznější chuť a o něco intenzivnější vůni než jeho švýcarský protějšek Emmental s charakteristickými velkými oky.

Snížení výroby podle zemědělců tvrdě dopadlo na jejich hospodaření, přesná čísla však zveřejňovat nechtějí. „V roce 2026 jsme byli silně zasaženi,“ řekl pouze obchodník se sýrem Anthony Margot, který ve svém sklepě nechává zrát tisíce bochníků.

„Každý den pracujeme na hledání nových trhů po celém světě. Spojené státy jsou ale obrovským trhem s vysokou kupní silou – samozřejmě je nelze nahradit přes noc,“ dodal. „Aktivně hledáme příležitosti všude, samozřejmě, ale chce to čas a peníze,“ uzavřel podle agentury.

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