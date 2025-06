Výrobci potravin Nestlé a Conagra Brands oznámili, že v příštích letech na americkém trhu zcela upustí od syntetických potravinářských barviv. Reakce přichází jen pár dnů poté, co ministr...

Městečko Chipping Norton bylo vždy poklidným koutem malebné oblasti Cotswolts. Region se však poté, co zde našly domov známé osobnosti jako bývalý moderátor Top Gearu Jeremy Clarkson, fotbalista...

Najít v Benátkách v létě volný hotelový pokoj je vždy složité, během svatby miliardáře Jeffa Bezose je to však zcela nemožné. Zvěsti hovoří o tom, že svatební hosté kompletně obsadili dokonce hned...

Zklamání z nepřijetí na střední školu nemusí znamenat konec nadějí. Rok lze využít k intenzivnímu studiu jazyků a osobnímu růstu v mezinárodním prostředí. EF Education First právě nabízí Akademické...

Úroda ovoce má být po loňském propadu průměrná, hodně bude meruněk

Letošní úroda ovoce v Česku by měla být po loňském mimořádném propadu způsobeném mrazy průměrná ve výši 132 000 tun. Loni činila pouhých 48 058 tun. V porovnání s průměrem posledních pěti let by měla...