Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Autor:
  20:13
Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney Sweeney. Ta vystoupila v reklamě American Eagle poprvé loni a vzbudila vlnu kritiky kvůli údajnému rasistickému podtextu.

Akcie America Eagle ve čtvrtek vzrostly o devět procent a uzavřely nad hranicí 19 dolarů poté, co společnost s herečkou proslavenou seriálem Euphoria obnovila spolupráci.

Reklamní patnáctisekundové video na džínové šortky zasadili autoři do kulis mraků připomínajících ty z populárního amerického filmu The Truman Show.

Sydney Sweeney pózuje v džínových šortkách v nové kampani značky American Eagle Syd For Short. (15. dubna 2026)
14 fotografií

Sydney Sweeney oslovuje publikum jednoduchým dotazem: „Jakou značku mám na sobě?“ A také si sama odpovídá: „Jo, přesně tuhle.“

American Eagle se se Sweeney spojila poprvé loni v červenci v rámci mediálně sledované kampaně s názvem Great Jeans. To vyvolalo růst, díky němuž se cena akcií do Vánoc více než zdvojnásobila.

Společnost uvedla, že kampaň přilákala milion nových zákazníků. Od té doby si akcie daly pauzu a před aktuálním zveřejněním výsledků firmy zaznamenaly od začátku roku pokles o 27 procent.

Kampaň je pro American Eagle druhou v řadě, ve které Sweeney představuje speciální modely džín vytvořené na podporu Crisis Text Line, neziskové organizace poskytující bezplatnou a důvěrnou psychologickou podporu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu komukoli, kdo ji potřebuje.

Kolekce Syd Jean a Syd For Short navazují na detail motýla, který byl představen pro sezónu návratu do školy 2025 na počest obětí domácího násilí. Podle firmy American Eagle věnuje 100 procent z prodejní ceny této organizaci, což zahrnuje také motýla v nové podobě v patchworku z džínoviny na zadní kapse.

„Skvělé džínové šortky mají v sobě něco nadčasového. Jsou jednoduché, ale dodávají vám sebevědomí a pocit, že jste upravená, aniž byste se musela příliš snažit,“ uvedla Sydney Sweeney.

„Crisis Text Line, projekt, který mi velmi leží na srdci, je součástí tohoto partnerství od samého začátku. Těší mě, že když si tyto kousky oblékne každý, stává se součástí něčeho smysluplného, co přímo pomáhá lidem, kteří to potřebují,“ dodala.

Nacistická kampaň?

Loňská letní kampaň se stala politickým tématem a někteří kritici ji označili za „nacistickou propagandu“.

„Geny se dědí z rodičů na potomky a často určují vlastnosti jako barvu vlasů, osobnost a dokonce i barvu očí. Moje džíny jsou modré,“ řekla tehdy blondýnka s modrýma očima ve videu pro loňskou kampaň, přičemž slovo genes a jeans jsou v angličtině homofony, tedy slova se stejným zněním, ale odlišným zápisem.

Americký prezident Donald Trump se k tomu vyjádřil slovy: „Pokud je Sydney Sweeney registrovaná republikánka, myslím, že její reklama je fantastická.“

Značka American Eagle vznikla v roce 1977, prodává džíny, polokošile, trička s potiskem, boxerky, svrchní oblečení a plavky. Primárně cílí na studenty vysokých a středních škol, ačkoli ji nosí i starší dospělí. Do její portfolia firem patří také Aerie, OFL/NE by Aerie, Todd Snyder a Unsubscribed.

Společnost provozuje obchody ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku a její zboží je dostupné ve více než 30 zemích prostřednictvím globální sítě licenčních partnerů. Kromě toho společnost provozuje e-shop napříč všemi svými značkami.

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

