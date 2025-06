Sydney Sweeney je rozhodně „it girl“ poslední doby. Díky rolím v seriálu Euforie nebo filmu S tebou nikdy, účinkování v klipu Angry od kapely The Rolling Stones i řadě dalších filmů či televizních pořadů si vytvořila mocnou fanouškovskou základnu. Nyní posouvá vlastní marketing ještě o něco dál, píše list The New York Times.

Herečka informaci o novém mýdle oznámila na Instagramu. Její popisek odkazoval na předchozí reklamu, kterou pro značku Dr. Squatch připravila. „Po reklamě jste se mě pořád ptali, v čem se koupu, tak tady to máte,“ oznámila fanouškům. Žádosti byly podle ní divné v tom nejlepším slova smyslu.

Mýdlo z limitované edice, vyrobené z výtažku z borové kůry a „doteku“ skutečné hereččiny koupelové vody, bude podle společnosti v prodeji od 6. června.

„Neexistuje žádný návod, jak proměnit skutečnou vodu z koupele Sydney Sweeney v mýdlo, ale právě proto jsme to udělali,“ uvedl v tiskové zprávě společnosti John Ludeke, senior viceprezident globálního marketingu značky Dr. Squatch. „Daří se nám totiž realizovat nápady, které vás rozesmějí,“ dodal.

Společnost doufá, že se jí podaří tento zájem přetavit v něco pozitivního pro zákazníky. „Snad se nám podaří vyvolat dialog o tom, že by se muži měli zaměřit na produkty intimní péče,“ dodal.

Téměř stejně poutavé jako mýdlo jsou však reakce na nový výrobek na sociálních sítích. Komentáře uživatelů se pohybují v širokém spektru od extrémně vulgárních až po oslavné. Jiní se jednoduše ptají: „Proč?“

„Internet se vyžívá v podobných věcech a my jsme věděli, že tahle věc bude rozhodně fungovat,“ komentoval Ludeke reakce uživatelů sociálních sítí.

Několik uživatelů sociálních médií rovněž poukázalo na to, že marketingový kousek v mnohém připomíná počin pornoherečky Belle Delphine, která se v roce 2019 dostala na titulní stránky novin právě kvůli prodeji vlastní vody z koupele, uzavírá americký web.