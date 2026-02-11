Swatch potřebuje zásadní změny. Analytici volají po inovacích i reformě vedení

  20:00
Švýcarský hodinářský gigant Swatch čelí rostoucímu tlaku investorů a analytiků. Pokud chce zastavit dlouhodobý pokles zisků a obnovit důvěru trhu, bude podle nich muset výrazně inovovat, zúžit portfolio značek a reformovat systém řízení společnosti.
Generální ředitel Swatch Group Nick Hayek

Generální ředitel Swatch Group Nick Hayek na tiskové konferenci k hospodářským výsledkům firmy 19. března 2025 | foto: SwatchProfimedia.cz

Hodinky z kolekce Swatch Guggenheim
Hodinky Swatch z kolekce k roku koně
Hodinky Swatch z olympijské kolekce
Hodinky Swatch z kolekce Essentials
Firma minulý týden navrhla, aby se členem správní rady stal švýcarský podnikatel Andreas Rickenbacher. Na květnové valné hromadě by se tak stal teprve druhým novým členem rady za posledních deset let. Během této dekády přitom tržní hodnota Swatche klesla na zhruba třetinu maxima z roku 2013.

Trh s luxusními švýcarskými hodinkami stagnuje. Potíže mají i ty z druhé ruky

Podle části investorů to ale nestačí. „Problém není v tom, zda vyrábějí skvělé hodinky. Problém je, že už nejsou relevantní,“ uvedl pro Reuters Steven Wood, zakladatel americké aktivistického investiční skupiny GreenWood, která drží zhruba půl procenta akcií Swatch.

Ztráta tempa po smrti zakladatele

Swatch se v 80. letech prosadil díky cenově dostupným hodinkám s moderním designem. Od smrti zakladatele Nicolase Hayeka v roce 2010 však podle kritiků nedokázal znovu nastartovat výraznější inovační vlnu.

Značky pod hlavičkou Swatch Group

Balmain, Blancpain, Breguet, Certina, Flik Flak, Glashütte Original, Hamilton, Harry Winston, Jaquet Droz, Longines, Mido, Omega, Rado, Swatch, Tissot a Union Glashütte

Hayek založil Swatch v roce 1985 restrukturalizací tradičního hodinářského konglomerátu, oživil značku Omega a vstoupil do luxusního segmentu akvizicemi značek Blancpain a Breguet. Po jeho smrti převzala vedení správní rady dcera Nayla, syn Nick je generálním ředitelem od roku 2003. Od koupě značky Harry Winston v roce 2013 však firma neuskutečnila žádnou významnou akvizici. Portfolio tak podle analytiků působí zastarale.

Mluvčí značky na kritiku reagoval s tím, že jednotlivé značky pravidelně uvádějí nové produkty v rámci intenzivních výzkumných a vývojových aktivit. Rodina Hayekových v minulosti uvedla, že změna vedení je možná, ale není aktuální prioritou, a že cena akcií neodráží dlouhodobou strategii firmy.

Trojka místo devítky a naopak. Švýcarský hodinářský gigant si utahuje z cel

Akcie letos posílily o 18 procent díky lepším než očekávaným výsledkům za čtvrté čtvrtletí. V delším horizontu však výrazně zaostávají za konkurenty, jako jsou Richemont či Watches of Switzerland, i za širším evropským indexem luxusních firem.

Rodinná kontrola pod drobnohledem

Kritici poukazují také na strukturu akcií s rozdílnými hlasovacími právy, která umožňuje rodině Hayekových udržet silnou kontrolu, přestože má přibližně čtvrtinový podíl. „Správní rada potřebuje zásadní obměnu,“ míní Markus Menz z Centra pro korporátní správu při Univerzitě v Ženevě.

Olympiáda přitahuje luxus. V centru dění se otevírají nové butiky

Podle něj je jmenování Rickenbachera krok správným směrem, rada však potřebuje více nezávislých členů a alespoň jednu „těžkou váhu z oboru“ s mezinárodní zkušeností. Sám Rickenbacher agentuře Reuters řekl, že při své práci využije zkušenosti s řízením velkých organizací a znalost švýcarského trhu.

Slabší značky brzdí růst

Skupina Swatch zahrnuje 16 značek. Kritika míří zejména na střední segment, například Longines a Tissot, který podle některých investorů omezuje růst. Naopak luxusní značky jako Blancpain či Breguet mají podle nich výrazný potenciál.

Analytička UBS Zuzanna Puszová uvedla, že by Swatch měl zvážit prodej slabších značek a soustředit se na luxusní hodinky s vyšší marží.

„Pokud budou tyto levnější značky pod tlakem kvůli tomu, co obecně vidíme na trhu, dává pravděpodobně větší smysl zaměřit se na pravděpodobné vítěze,“ řekla. Luxusní segment je totiž vůči ekonomickým výkyvům odolnější, protože jeho zákazníci nejsou tolik zasaženi hospodářskými problémy.

Část investorů však tvrdí, že akcie Swatch jsou podhodnocené a hodnota aktiv převyšuje současnou tržní cenu. Pascal Pruess, analytik a portfolio manažer švýcarského investora BWM uvedl, že jeho firma koupila podíl začátkem loňského roku s vírou v dlouhodobé zlepšení.

„Pokud skutečně provedou zásadní obrat, potrvá čtyři až pět let, než se to projeví ve zlepšených číslech,“ varoval.









Od hádky na škole k obratu čtvrt miliardy. Podnikatel roku dělá kosmetiku pro chlapy

Z rebelie k úspěšnému byznysu. Tomáš Čech porotce oslovil svou autenticitou i...

„Chlapi se potí, smrdí a berou to tak,“ říká s odzbrojující upřímností Tomáš Čech. Právě tato přímočarost a sázka na absolutní autenticitu vynesly zakladateli třebíčské značky Angry Beards titul EY...

11. února 2026  9:54

Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne

Historická budova ašské radnice po rekonstrukci

Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši to jde. Tamní radnice už tři roky za sebou vyčlenila z rozpočtu dva miliony korun. Ty formou...

11. února 2026  9:37

