Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Eliška Sýkorová
Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka nyní vyzvala veřejnost, aby se k designům vyjádřila.
Švýcarská národní banka oznámila změnu vzhledu svých franků. Ve hře je dvanáct návrhů. (13. srpna 2025)

Švýcarská centrální banka (SNB) zveřejnila dvanáct návrhů, které představují možný vzhled nových frankových bankovek. Změna se týká platidel v hodnotě 10, 20, 50, 100, 200 a 1000 franků, jež se od sebe liší barvou i velikostí.

Bankovky se začnou používat až na začátku nového desetiletí a mají podle SNB zobrazovat „Švýcarsko a jeho výšiny“. Každá z nich proto bude představovat jinou oblast od údolí po velehory.

Tématem současných platidel jsou „tváře Švýcarska“, kdy jednotlivé nominální hodnoty znázorňují nějaké charakteristiky země. Ty jsou vyjádřeny klíčovým motivem a doplněny ilustrovanou činností, místem a dalšími designovými prvky.

Fascinující příběh ikonické stokoruny. Stala se čtvrtou nejhezčí bankovkou světa

Nejde o jedinou zemi, která se chystá vzhled své měny přepracovat. Po více než padesáti letech se výrazné změny dočkají i britské libry. Začátkem července to oznámila Bank of England a požádala veřejnost o návrhy.

Názor obyvatel zajímá ovšem i Švýcary. Banka jim proto dala možnost se k novým návrhům vyjádřit v online dotazníku do 7. září. Současně bude jednotlivé designy posuzovat i sbor externích odborníků, kteří vyberou šest návrhů postupujících do druhého kola.

„Jsem přesvědčen, že hotovost zůstane i nadále široce využívaným platebním prostředkem,“ uvedl při představení plánu na vytvoření nových bankovek loni v říjnu prezident SNB Martin Schlegel.

Konečná podoba nového platidla by měla být oznámena začátkem příštího roku.

