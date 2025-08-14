Švýcarská centrální banka (SNB) zveřejnila dvanáct návrhů, které představují možný vzhled nových frankových bankovek. Změna se týká platidel v hodnotě 10, 20, 50, 100, 200 a 1000 franků, jež se od sebe liší barvou i velikostí.
Bankovky se začnou používat až na začátku nového desetiletí a mají podle SNB zobrazovat „Švýcarsko a jeho výšiny“. Každá z nich proto bude představovat jinou oblast od údolí po velehory.
Tématem současných platidel jsou „tváře Švýcarska“, kdy jednotlivé nominální hodnoty znázorňují nějaké charakteristiky země. Ty jsou vyjádřeny klíčovým motivem a doplněny ilustrovanou činností, místem a dalšími designovými prvky.
Nejde o jedinou zemi, která se chystá vzhled své měny přepracovat. Po více než padesáti letech se výrazné změny dočkají i britské libry. Začátkem července to oznámila Bank of England a požádala veřejnost o návrhy.
Názor obyvatel zajímá ovšem i Švýcary. Banka jim proto dala možnost se k novým návrhům vyjádřit v online dotazníku do 7. září. Současně bude jednotlivé designy posuzovat i sbor externích odborníků, kteří vyberou šest návrhů postupujících do druhého kola.
„Jsem přesvědčen, že hotovost zůstane i nadále široce využívaným platebním prostředkem,“ uvedl při představení plánu na vytvoření nových bankovek loni v říjnu prezident SNB Martin Schlegel.
Konečná podoba nového platidla by měla být oznámena začátkem příštího roku.