Rodí se bankovní monstrum, s nímž si Švýcarsko nemusí umět poradit

Spojení dvou globálních bank přichází pro Švýcarsko ve velmi ožehavé době. Vedení UBS, které pomohlo zorganizovat obchod v hodnotě tří miliard franků (téměř 73 miliard Kč) nyní kontroluje a třídí účetní knihy svého konkurenta.

„Skutečnou otázkou je, co se nyní stane, protože budeme mít mastodonta, monstrum, které bude příliš velké na to, aby padlo,“ řekl agentuře AP Marc Chesney, profesor financí na univerzitě v Curychu. „Nebezpečí spočívá v tom, že časem bude UBS více riskovat, protože ví, že je banka příliš velká na to, aby ji švýcarský stát opustil,“ dodal.

Podle něj by sloučené banky mohly vlastnit cenné papíry v hodnotě 40násobku ekonomického výstupu Švýcarska. „Časem bude UBS ovládat švýcarský stát, a ne naopak,“ míní Chesney.

Švýcarsko má s více než 8,5 miliony obyvatel nejvyšší hrubý domácí produkt na jednotlivce ze všech zemí své velikosti. Relativně nízké daně a prostředí podporující soukromý sektor přitahují dobře situované cizince. Také se pravidelně umisťuje mezi nejinovativnějšími zeměmi. Stalo se globálním centrem správy majetku, soukromého bankovnictví a komoditního obchodování.

Stát si také vytvořil pověst tajného ráje pro miliardy neoprávněně získaných nebo praných peněz. To se projevilo tento týden, kdy výbor amerického Senátu po dvouletém vyšetřování zjistil, že Credit Suisse porušila dohodu s americkými úřady a neoznámila tajné zahraniční účty, které bohatí Američané využívali, aby se vyhnuli placení daní.

Tato odhalení učinila druhou největší švýcarskou banku zranitelnou. Navíc v době, kdy se trh otřásá pod kolapsy amerických bank.

„Nebezpečné pro celý svět“

Christoph Blocher, bývalý ministr z pravicové Švýcarské lidové strany, dohodu mezi Credit Suisse a UBS označil za „velmi, velmi nebezpečnou nejen pro Švýcarsko nebo Spojené státy, ale pro celý svět“.

„Tohle musí přestat,“ řekl Blocher francouzské veřejnoprávní televizi RTS. „Švýcarské banky musí zůstat švýcarské a zachovat své operace ve Švýcarsku.“

Pokud chce být Švýcarsko silným finančním centrem, potřebuje silnou celosvětově významnou banku, řekl naopak Sergio Ermotti, který byl devět let generálním ředitelem UBS a nyní se vrátil, aby s převzetím pomohl.

„Podle mého názoru se dnes nediskutuje o tom, zda je banka příliš velká na to, aby padla, ale spíše o tom, zda je příliš malá na to, aby přežila,“ řekl Ermotti tento týden. „A my z toho chceme vyjít jako vítězové.“

Gregoire Bordier, potomek slavné ženevské bankovní rodiny, který předsedá Asociaci švýcarských soukromých bank, velikost sloučené instituce zlehčoval a odhadoval, že bude mít ve Švýcarsku zhruba stejnou váhu má k nizozemskému ekonomickému výstupu tamní gigant ING. Podle něj je především nutné pro UBS zavést mnohem větší kontrolní opatření.

Přesto připustil, že potenciální význam spojení bank ve Švýcarsku je „jiná otázka“, a když se to z televize dozvěděl, tak si případal, jako by sledoval „špatnou telenovelu“.

„Vláda zaspala dobu“

Kritici tvrdí, že švýcarská federální vláda zaspala dobu a nepoučila se z globální finanční krize v roce 2008. Blocherův ministr financí Ueli Maurer nechával banky jako Credit Suisse problémy řesit samy.

Podle Octavia Marenziho, generálního ředitele poradenské společnosti Opimas, je záchrana Credit Suisse skvrnou na regulačních orgánech. A také na představě, že vložení peněz do švýcarské banky znamená, že jsou stabilní a v bezpečí a že na ně dohlížejí nejlepší finanční manažeři na světě.

„Tato pověst se rozplynula a je velmi těžké ji znovu získat,“ řekl Marenzi. „Bohužel pověst, kterou jste si budovali léta, desetiletí a možná i staletí, se může zničit opravdu rychle,“ dodal.

Image Švýcarska vyvolává diskusi i vzhledem k blížícím se říjnovým parlamentním volbám. Bilaterální dohody s Evropskou unií, která je největším obchodním partnerem Švýcarska, jsou zastíněny spory s Bruselem. Ústavně zakotvený závazek k „neutralitě“ rozzlobil západní země, které nemohou dodávat švýcarské zbraně na Ukrajinu.

Scott Miller, americký velvyslanec ve Švýcarsku a bývalý manažer UBS v Coloradu, tento měsíc listu Neue Zuericher Zeiting řekl, že Švýcarsko čelí „největší krizi od druhé světové války“, a vyzval Švýcary, aby více pomáhali Ukrajině bránit se nebo alespoň nebránili ostatním, aby tak činili.

Než se 19. března banky spojily, Credit Suisse ztrácela vklady, akcionáři se zbavovali akcií a hromadily se žádosti o vyplacení zůstatku. Menší banky hlásily příliv vkladů od klientů Credit Suisse.

Následky sjednocení bank, které zahrnuje i možné rozsáhlé propouštění, ještě zdaleka neskončily. Švýcaři očekávají, že se příští měsíc bude konat zvláštní zasedání parlamentu, na kterém se bude projednávat převzetí, nová legislativa a možné sankce vůči manažerům Credit Suisse.

Sascha Steffen, profesor financí na německé Frankfurt School of Finance & Management, řekl, že „mít tak obrovskou banku nemusí být nutně špatné“, a poukázal na efektivitu.

Vytvoření obrovské banky by však mohlo malým podnikům ztížit získání úvěru. Navíc způsob převzetí zneklidnil investory. „Falešný sňatek, který iniciovala vláda, byl něčím, co se trhu opravdu nelíbí, zvláště když do něj nebyly vůbec zapojeny ostatní zúčastněné strany,“ řekl Steffen. „Atraktivita banky jako místa pro investování je rozhodně poškozena,“ dodal.