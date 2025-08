Švýcarští výrobci hodinek se připravují na cla. Ztráty mohou být obrovské

Švýcarsko je po celém světě známé svými čokoládami, bankami a právě i hodinkami. Americká cla ale mohou celkovou švýcarskou hospodářskou výkonnost výrazně zredukovat. I proto se tamní vláda a průmysl snaží najít možnosti, jak americkým clům uniknout. Alespoň odložit jejich nástup o několik týdnů, píše agentura Reuters.

Pro švýcarské výrobce hodinek jsou Spojené státy největším exportním trhem. Podle dostupných údajů tam v loňském roce mířilo až 17 procent vývozu v hodnotě 4,4 miliard franků (asi 115 miliard korun).

Nick Hayek jako generální ředitel společnosti Swatch uvedl, že jeho podnik se americkým clům bude muset přizpůsobit, pokud skutečně vstoupí v platnost. Švýcarský gigant proto už nyní pracuje na hledání nových vývozních trhů. Akcie švýcarských hodinářských firem ale i tak na aktuální vývoj reagují negativně. Třeba akcie společnosti Swatch v pondělí odepsaly téměř pět procent.

Zásoby vystačí až na půl roku

Skupina Swatch, do které se řadí značky jako Omega, Longines nebo Tissot, se na dopady Trumpovy protekcionistické politiky začala výrazně připravovat už před několika měsíci. I proto firma v posledních týdnech pracovala na výrazném zvýšení prodejních zásob na americkém trhu. Podle odhadů by ve Spojených státech mělo být momentálně dostatečné množství nových hodinek na nadcházející tři až šest měsíců.

Přesun výroby švýcarských hodinek do jiných koutů světa minimálně zatím nepřipadá v úvahu. Kvůli stanoveným pravidlům a regulacím se totiž minimálně 60 procent švýcarských hodinek musí vyrábět právě ve Švýcarsku. „Historie našeho oboru je unikátní. Je nemyslitelné, aby se výroba přesouvala jinam,“ uvedl prezident švýcarské hodinářské federace Yves Bugmann.

I proto již skupina Swatch po oznámení první vlny amerických cel během letošního dubna o 5 procent zdražila a ani další nárůsty cen švýcarských hodinek se v budoucnu nedají vyloučit, což vedení hodinářského giganta připouští. „Už tak máme vysoké náklady. Nemůžeme americká cla plně absorbovat,“ říká za skupinu Swatch její generální ředitel Nick Hayek.

Komplikace pro celou švýcarskou ekonomiku

Do budoucna se švýcarská firma chce spoléhat také na americké zákazníky, kteří hodinky nakupují v zahraničí, a to třeba na výletních lodích. Oslovit by je tam v porovnání s jejich domácím trhem měla i výrazně nižší cena. „Američané cestují po celém světě. Budou nakupovat i ve chvíli, kdy ceny na jejich domácím trhu stoupnou,“ tvrdí Nick Hayek, šéf švýcarské skupiny Swatch.

Hodinářský sektor je třetím největším švýcarským exportním trhem, a to po chemii a strojírenství. Makroekonomické dopady amerických cel na celou švýcarskou ekonomiku tedy mohou být poměrně zásadní. V ohrožení navíc není pouze skupina Swatch, ale i další známé švýcarské značky, jako je třeba Rolex nebo Patek Philippe.

„Pokud americká cla zůstanou na oznámené výši, bude to pro celý sektor naprosto devastující. Modlíme se, aby se podařilo snížení cel alespoň na úroveň Evropské unie, a tedy na 15 procent,“ říká analytik Jean-Philippe Bertschy ze společnosti Vontobel.

Švýcarské hodinářské firmy již vyzvaly tamní vládu k rychlé reakci. Brzy se má uskutečnit mimořádné jednání a očekává se, že jejím výsledkem bude předložení nové obchodní nabídky, která by pro Spojené státy měla být oproti té původní mnohem atraktivnější, uzavírá Reuters.