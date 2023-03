Spojením UBS a Credit Suisse problémy nekončí. Zaměstnanci se bojí propouštění

V neděli oznámená transakce je první záchrannou operací globální banky od roku 2008. Obě banky tvořily pilíře globálního bankovnictví posledních dekád. O jejich velikosti a významu vypovídá i fakt, že jejich společný majetek dosahuje výše srovnatelné se 140 procenty švýcarského HDP.

„Za normálních okolností bych řekl, že to je pro UBS fantastický obchod,“ říká analytik nizozemské společnosti Morningstar Johann Scholtz. „V současných podmínkách je to složitější, na trhu panuje velká nejistota,“ dodává.

Největší švýcarská banka UBS převezme v záchranné operaci zhruba za tři miliardy franků (CHF; téměř 73 miliard Kč) svého dlouholetého rivala Credit Suisse, jehož problémy začaly ohrožovat finanční systém. Banky to uvedly v neděli na společné tiskové konferenci se zástupci vlády, centrální banky a regulačních úřadů. UBS za menšího konkurenta zaplatí svými akciemi.

UBS se stane nezpochybnitelným globálním lídrem ve správě majetku pro nejbohatší klienty. Její dosavadní dominantní role v Číně se nově posílí o silnou pozici CS ve zbytku Asie, která je nejrychleji rostoucím regionem. UBS také posílí na domácím švýcarském trhu. Naopak dramatické seškrtání investiční odnože Credit Suisse, které už šéfové UBS avizovali, povede k posílení amerických bank na trhu.

Zaměstnanci Credit Suisse, kteří nastupovali do práce v asijských pobočkách v pondělí jako první, neskrývali rozpaky a nejistotu. „Nevím, zda si mě nechají, nebo propustí, nebo co mám vlastně dělat,“ řekl agentuře Reuters jeden z bankovních úředníků v jihovýchodní Asii.

Credit Suisse zaměstnává celosvětově kolem 50 tisíc lidí ve 150 pobočkách v padesáti zemích. „Je to velmi smutné, vidět, jak náš odkaz končí,“ posteskl si jeden ze zaměstnanců singapurské odnože CS.

Bankéři si také stěžují na příliv otázek ze strany klientů, kteří se dožadují informací ohledně budoucnosti banky. Tím, že sami nevědí, co s nimi bude, těžko hledají ty správné odpovědi. „Vůbec nevím, co to znamená, že obchody mají běžet dál jako doposud, když ani sami nevíme, jestli zůstanou naše pracovní místa,“ dodal zaměstnanec z pobočky v Hong Kongu.

Akcie evropských bank na začátku dnešního obchodování prudce oslabují. Bankovní index STOXX 600 ztrácí zhruba tři procenta a je nejníže za tři měsíce. Trhy neuklidnilo ani nedělní oznámení, že švýcarská banka UBS převezme rivala Credit Suisse, který se ocitl v problémech. Dolů zamířily akcie německé Deutsche Bank, britské Standard Chartered i francouzské BNP Paribas.