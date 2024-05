Benátky inspirují. Vybírat poplatek od turistů chce i švýcarské městečko

Městečko Lauterbrunnen leží v kantonu Bern asi 15 kilometrů od Interlakenu. Magnetem především instagramových turistů se stal díky svému ikonickému vodopádu Staubbach a pohlednicovému výhledu na okolní hory. Belgické noviny Le Soir označily místo za vůbec nejkrásnější v Evropě. Tato pověst však také znamená, že zhruba 2 200 místních obyvatel vlnou turismu trpí. Zprávu přinesl portál Bild.de.

„Říkáme jim staubbašští turisté,“ říká starosta obce Karl Näpflin. Tím jsou míněni lidé, kteří k vodopádu spěchají autem, pořídí si selfie a zase odjedou. Právě takoví, kteří sem přijedou a nezůstanou přes noc, by podle úřadu měli platit.

Místním rostou náklady

Turistů není málo. V sezoně je to 6 000 až 8 000 lidí denně. Podle oficiálních údajů zaznamenal Lauterbrunnen v loňském roce dva miliony přenocování, což je nový rekord představující téměř třetinu všech hotelových pobytů v celém kantonu Bern. Právě proto jsou podle listu Berner Zeitung místní obyvatelé otráveni přeplněnými ulicemi, přetékajícími odpadkovými koši, prudce rostoucími náklady na domy a byty a také přecpanou veřejnou dopravou.

„Nemáme z nich žádnou přidanou hodnotu, jen problémy,“ podotýká starosta Näpflin na adresu turistů. Mnozí nerespektují dopravní předpisy, ucpávají silnice a vnikají na soukromé pozemky. Místní se už dokonce stěhují pryč, pravidelní návštěvníci už podle starosty nechtějí přijíždět.

Rada oznámila svůj záměr zavést vstupné ve výši 5 až 10 švýcarských franků (122 až 245 Kč). Zvláštní poplatek by se platil prostřednictvím oficiální aplikace v chytrých telefonech. Näpflin a jeho rada nyní chtějí prověřit, zda pro to existuje právní základ. Poplatek by mířil na ty, kteří městečkem pouze projíždějí autem anebo se zde zdrží jen krátce. Ti, kteří mají jízdenku na veřejnou dopravu nebo rezervaci v hotelu, by od ní byli osvobozeni. Poplatky by vymáhaly namátkové kontroly.

Je pět franků málo?

Zdá se, že instagramoví turisté v Lauterbrunnenu jsou ochotni si připlatit. „Rozhodně stojí za to zaplatit vstupné. Já osobně bych klidně zaplatil i 20 eur,“ říká jeden z amerických návštěvníků městečka. „Ano, pět franků je relativně levné,“ potvrzuje další a dodává, že příplatek bude použit na údržbu města pro místní obyvatele i turisty, píše německý list.

Starosta Lauterbrunnenu Näpflin v rozhovoru pro list 20 Minuten připustil, že vstupné samo o sobě zásadní problém nadměrného turismu nevyřeší. „Musíme být upřímní: Devadesát procent podobných opatření má bojovat proti symptomům, ne příčinám,“ poznamenal. Úředníci města uvedli, že jsou stále s tímto nápadem ve fázi zrodu, takže daň bude pravděpodobně zavedena někdy po létě 2024.

Nápad považuje za šťastný i profesor cestovního ruchu Jürg Stettler z univerzity ve švýcarském Bernu. Motivační daně jsou podle něj velice užitečný nástroj. „Pět eur, které nyní Benátky v některých dnech vybírají, je však velice nízká částka,“ řekl švýcarské televizi SRF.

