Nová edice hodinek je dostupná pouze na švýcarském trhu, což je podle CNN záměr. Díky tomu se Swatch může vyhnout clům, které Spojené státy na švýcarský export uvalily. „Inspirací pro nás byly aktuální události,“ píše výrobce na svých webových stránkách. Zároveň ale dodává, že půjde pouze o limitovanou edici.
Kromě prohozených číslic na ciferníku jsou na hodinkách také další symboly, které na politickou tematiku naráží. Na zadní straně hodinek se kupříkladu nachází znak procenta, což narážku na Trumpova cla ještě podtrhuje.
Trefa do zákaznického gusta
Firma uvedla, že zájem o novou edici hodinek je obrovský. „Zájem je tak obrovský, že naše výroba jede naplno,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti CNN. Dodal, že výroba hodinek skončí, jakmile se Švýcarsku podaří s USA domluvit na znění nové celní dohody.
Švýcarský gigant přiznává, že z jeho strany jde částečně i o provokaci. Zároveň se ale vyzývá švýcarskou vládu k výraznější akceschopnosti. Každý jeden den, kdy jsou 39procentní americká cla na švýcarské zboží v platnosti, totiž i společnosti Swatch přinášejí obrovské ztráty.
Mnoho švýcarských firem je na americkém trhu závislá. Právě v případě hodinek je tato závislost nejvýraznější. Jen loni odtud totiž podle dostupných statistik zamířily do USA hodinky za 5,4 miliard dolarů, v přepočtu asi 118 miliard korun.
Nová celní dohoda pravděpodobně vznikne
V novou celní dohodu mezi USA a Švýcarskem věří i další značky, a to včetně Rolexu. Tato společnost dokonce během nedávného tenisového turnaje US Open pozvala amerického prezidenta Trumpa do své VIP sekce, aby s nejvyšším americkým politickým představitelem navázala co možná nejlepší vztahy.
Americký ministr obchodu Howard Lutnick nedávno pro CNN uvedl, že Spojené státy novou celní dohodu se Švýcarskem pravděpodobně opravdu uzavřou. Žádný konkrétní termín však nestanovil, uzavírá portál CNN.