Hlasování se uskuteční v neděli 29. listopadu. Podle dvou posledních průzkumů mají zastánci uvolnění pravidel jen nepatrný náskok, napsala agentura Bloomberg.
Průzkum pro švýcarská média Tamedia a 20 Minuten ukázal, že změnu podporuje 49 procent voličů, zatímco 48 procent je proti. Podle průzkumu pro veřejnoprávního vysílatele SRG SSR návrh podporuje 49 procent voličů a 46 procent jej odmítá. Zbytek tvoří respondenti, kteří se nepřiklonili ani k jedné z možností.
„Zatímco většina voličů středopravicového tábora si zachovává svou podporu, odpor mezi voliči levicových a zelených stran se prohlubuje,“ uvedla agentura pro výzkum veřejného mínění gfs.bern.
Rozhodnout mohou poslední dny
Agentura ale upozornila, že názory voličů ještě nejsou definitivně ustálené a výsledek referenda bude do značné míry záviset na tom, jak se v posledních dnech před hlasováním podaří přesvědčit voliče, aby přišli k urnám. „Přestože mnoho voličů souhlasí s tím, že zachování domácího zbrojního průmyslu je nezbytné pro obranyschopnost země, vládní návrh zatím nemá jednoznačnou podporu,“ uvedla.
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Švýcaři v referendu odmítli populační limit. Krajní pravice neuspěla
Švýcarská pravidla pro vývoz zbraní jsou tradičně přísná kvůli dlouhodobé politice neutrality země. Návrh, který již schválil parlament, má umožnit vývoz zbraní do 25 převážně západních zemí, a to i v době ozbrojených konfliktů. Vláda by si však ponechala právo dodávky zakázat, pokud by byly v rozporu se zásadou neutrality.
Zástupci švýcarských zbrojovek upozorňují, že přísná vývozní omezení vedou firmy k přesouvání výrobních kapacit do zahraničí. Domácí výrobci přišli o zakázky po ruské invazi na Ukrajinu a nyní se obávají dalších ztrát kvůli omezení vývozu zbraní do Spojených států v souvislosti s válkou s Íránem.
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Švýcaři odmítli zpřísnění neutrality. Návrh zamítlo 70 procent voličů
Otázkou neutrality se Švýcaři zabývali už v září, kdy v referendu odmítli návrh na její přísnější vymezení. Země si tak zachovala možnost pružnějšího uplatňování neutrality v zahraniční politice.
Kromě pravidel pro vývoz zbraní budou Švýcaři 29. listopadu rozhodovat také o třech dalších návrzích. Týkají se celostátního zákazu hlučné zábavní pyrotechniky, zvýšení daně z přidané hodnoty kvůli financování vyšších důchodů a změny zdanění manželských párů. Poslední návrh má odstranit daňové znevýhodnění manželů, kteří mohou platit vyšší daně než nesezdané páry se stejnými příjmy.
Podle posledních průzkumů se voliči přiklánějí k podpoře zákazu pyrotechniky, zatímco zbývající dva návrhy spíše odmítají.