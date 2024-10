Čas na toaletě se do pracovní doby nepočítá, rozhodl švýcarský soud

Švýcarský soud v Neuchâtelu rozhodl o tom, že tamní zákoník práce jasně nedefinuje význam pracovní přestávky. Nevyhověl tedy stížnosti kantonálního pracovního úřadu, který praxi hodinářské firmy považoval za nelegální. Ačkoliv ale podnik tedy jednal v souladu se zákonem, soud došel i k tomu, že přístup firmy je diskriminační vůči ženskému pohlaví, a to mimo jiné kvůli menstruačním potřebám, píše server SRF.

Kvůli možné diskriminaci soud nařídil švýcarskému hodinářskému podniku Jean Singer přijmout vhodná opatření, která povedou ke snížení zjevné nerovnosti mezi pohlavími.

Znepokojené odbory

Pro švýcarské pracovní úřady a odbory jde však jen o slabou náplast. Obávají se – a s nimi i někteří švýcarští politici – že by se hodinářskou firmou mohly inspirovat i jiné podniky.

„Doufám, že toto soudní rozhodnutí se nestane vzorem pro jiné firmy,“ představila své obavy Florence Naterová, která je v Neuchâtelu odpovědná za politiku zaměstnanosti.

Podobný názor mají také odbory. Solenn Ochsnerová jako jedna z předních odborářek v Neuchâtelu upozorňuje, že podobné kontroverze se neobjevují ve Švýcarsku poprvé. Dříve se totiž podle ní rovněž stávalo, že zaměstnavatelé požadovali po svých pracovních lékařská potvrzení, pokud byl jejich čas strávený na WC až příliš velký.

Společnost Jean Singer se ohrazuje, že její zaměstnanci mají během přestávek velkou volnost. Nikdo z firmy je nekontroluje, co během nich dělají a nemusí o svém rozhodnutí nikoho informovat. Délka i využití každé přestávky je tedy čistě na uvážení daného zaměstnance. Jedná se tedy o běžné přerušení práce, do kterého se kromě toalety řadí i přestávka na jídlo, odpočinek, telefon či procházku v přírodě.

Inspirovat se začínají už i jiné firmy

Švýcarští novináři už zjistili, že podobné postupy v posledních týdnech začaly aplikovat i další hodinářské společnosti. Některé z nich patří i pod světoznámou značku Swatch Group. Konkrétně se má jednat o společnosti Sellita, Universo a Rubattel et Weyermann, které se však nechtěly k obviněním vyjádřit.

Své vyjádření poskytla alespoň společnost Swatch Group. Její zaměstnanci z oblasti komunikace s veřejností uvedli, že o této praxi nevěděli a slíbili co možná nejrychlejší nápravu. „Situace se okamžitě přizpůsobí obvyklým standardům,“ řekli.

Zástupci švýcarského zaměstnavatelského svazu označili rozhodnutí za nežádoucí precedens. „Není to směr, kterým by se mělo jít,“ uvedla členka vedení Barbara Zimmermann-Gerster, která zároveň upozornila na to, že v době nedostatku kvalifikovaných pracovníků by zaměstnavatelé měli zohledňovat potřeby zaměstnanců a nabízet atraktivní pracovní podmínky.

Server SRF uzavírá, že rozhodnutí kantonského soudu nejenže nastavuje nový právní rámec pro pracovní přestávky, ale také otevírá širší diskusi o rovnováze mezi právem zaměstnavatelů na efektivitu a důstojnými pracovními podmínkami pro zaměstnance.