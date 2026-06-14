Referendum iniciovala nacionalistická Švýcarská lidová strana (SVP), která má nejvíce křesel v parlamentu.
Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují udržitelností, přílišnou hustotou zalidnění, nedostatkem bydlení, zabetonováváním krajiny a přeplněnými vlaky. Návrh také cílí na antiimigrační nálady v zemi, které SVP dlouhodobě podporuje, a to zejména v souvislosti s pracovníky z okolních zemí EU, píše AP.
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Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Někteří se také obávají, že pokud by byl návrh schválen, došlo by k ochlazení vztahů s Bruselem; EU představuje pro Švýcarsko nejdůležitějšího obchodního partnera. Proti návrhu byly podle AP také federální vláda a parlament.
Švýcarská demokracie umožňuje občanům se přímo podílet na politickém rozhodování prostřednictvím referend. V této alpské zemi se jich v průměru konají čtyři za rok. V tomto referendu jsou hlasy odevzdávány převážně korespondenčně, lidé měli možnost odevzdat svůj hlas osobně do nedělního poledne místního času.
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Návrh SVP předpokládal vznik zákona, který by stanovil, že počet trvale žijících obyvatel v zemi nepřekročí deset milionů do roku 2050.
Pokud by populace dosáhla 9,5 milionu, musela by vláda podniknout protiimigrační opatření, která by se týkala udělování azylu, slučování rodin či umožňování trvalého pobytu. V takovém případě by vláda musela dojednat nové podmínky mezinárodních dohod.