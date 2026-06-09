Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Deset milionů a dost. Švýcarsko čeká referendum, které děsí firmy i ekonomy

Autor:
  20:00
Už za pár dnů čeká Švýcarsko důležité referendum, které může zásadně ovlivnit jeho vztahy s Evropskou unií i budoucnost tamní ekonomiky. Obyvatelé rozhodnou, zda má země omezit počet obyvatel na hranici deseti milionů. Proti návrhu se staví především tamní firmy, hájí jej ale švýcarská vládní strana.

Za návrhem referenda stojí Švýcarská lidová strana. Její představitelé tvrdí, že rychlý růst populace výrazně zatěžuje silnice, veřejnou dopravu i další infrastrukturu. Doléhá podle nich také na trh s bydlením, protože rostoucí počet obyvatel tlačí vzhůru nájmy i ceny nemovitostí, píše agentura Reuters.

Švýcaři si odhlasovali zavedení 13. důchodu, prodloužení věku odchodu odmítli

Pokud by se Švýcaři vyslovili pro omezení počtu obyvatel, vláda by musela zasáhnout ve chvíli, kdy populace překročí hranici 9,5 milionu. Podle odhadů by se tak mohlo stát v roce 2031. Vládní kabinet by následně musel přijmout opatření, aby počet obyvatel nedosáhl hranice deseti milionů, což prognózy očekávají kolem roku 2042.

Pokud by počet obyvatel skutečně dosáhl deseti milionů, Bern by podle návrhu musel vypovědět mezinárodní dohody, které podle iniciátorů referenda přispívají k populačnímu růstu. Týkalo by se to i dohody s Evropskou unií o volném pohybu osob. Ta je přitom součástí širšího systému bilaterálních smluv, které zemi zajišťují přístup na jednotný evropský trh.

Podle poslance Švýcarské lidové strany Yvana Pahuda země naráží na své limity. „Švýcarsko je malá země s omezeným územím a v posledních letech zažilo velmi silný populační růst,“ řekl agentuře Reuters.

Firmy se bez cizinců neobejdou

Ačkoliv návrh prosazuje významná švýcarská politická strana, podnikatelé jej vnímají odlišně. Obávají se, že případné přijetí opatření připraví zemi o část kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. Varují také před zhoršením vztahů s Evropskou unií, která je pro zemi dlouhodobě nejdůležitějším exportním trhem.

Ne desetimilionovému Švýcarsku. V zemi sílí odpor k migraci, referendum se chystá

„Jako švýcarského občana mě to velmi znepokojuje, zejména s ohledem na budoucnost naší země a její prosperitu,“ uvedl Martin von Moos, ředitel luxusních hotelů Belvoir v Rüschlikonu a Sedartis v Thalwilu nedaleko Curychu. Zároveň připomněl, že téměř polovina ze 115 zaměstnanců jeho hotelů pochází ze zahraničí. „Kdybychom o zahraniční personál přišli, hotel by jednoduše nemohl fungovat,“ dodal.

Také významná biotechnologická společnost Molecular Partners upozorňuje, že už nyní je obtížné získávat potřebné odborníky. Více než polovinu jejích zhruba 120 zaměstnanců tvoří cizinci. „Kdybychom mohli spolupracovat jen se švýcarskými firmami, byl by to v zásadě konec. Mohli bychom být nuceni přesunout část aktivit mimo Švýcarsko,“ uvedl Daniel Steiner, senior viceprezident společnosti.

Švýcaři budou hlasovat o dani pro superboháče. Průzkumy naznačují, že neprojde

Před omezením počtu obyvatel varují také ekonomové. Claude Maurer odhaduje, že pokud by Švýcarsko příslušné dohody opustilo, ekonomický růst země by byl mezi lety 2028 a 2045 o 7,1 procenta nižší. Slabší růst by podle něj doprovázela vyšší inflace způsobená růstem mezd, což by mohlo vést i k vyšším úrokovým sazbám.

Výsledek bude nejspíš těsný

Odpůrci návrhu referenda také připomínají, že přistěhovalci se na rozvoji švýcarské ekonomiky dlouhodobě podíleli. Poukazují mimo jiné na známé firmy jako Nestlé, Swatch nebo ABB, které byly zcela či částečně založeny cizinci. Podle studie think-tanku Avenir Suisse z roku 2023 tvořili cizinci 39 procent zakladatelů firem ve Švýcarsku.

Příznivci referenda to ale vidí jinak. Poslanec Švýcarské lidové strany a bankéř Thomas Matter tvrdí, že pouze každý desátý přistěhovalec patří mezi pracovníky s vysoce žádanou kvalifikací. Podle něj navíc růst HDP na obyvatele od zvýšení imigrace zpomalil.

„Nejsme proti imigraci, ale musí být umírněná a kontrolovaná, abychom přiváděli správné lidi,“ řekl Matter. „Dříve jsme měli kvalitativní imigraci, dnes máme kvantitativní. Švýcarsko má stále stejnou rozlohu jako v roce 1848 a na stejném prostoru žije stále více lidí,“ dodal.

Referenda jsou pevnou součástí švýcarského politického systému. Voliči se k urnám vydávají čtyřikrát ročně a rozhodují o mnoha celostátních i regionálních otázkách. Průzkumy z poslední doby naznačují, že výsledek referenda o možném zastropování počtu obyvatel může být těsný. Ten nejnovější ukázal, že pro návrh se vyslovilo 47 procent dotázaných, zatímco proti bylo 53 procent.

Ze švýcarských dat vyplývá, že cizinci dnes tvoří téměř 28 procent populace. Celkový počet obyvatel Švýcarska dosahuje 9,1 milionu. Ještě v roce 2002, kdy mezi Švýcarskem a Evropskou unií začala platit dohoda o volném pohybu osob, přitom v zemi žilo jen 7,3 milionu lidí. Za posledních 24 let se tak počet obyvatel zvýšil o 1,8 milionu, uzavírá agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Dvanáct tisíc kostiček. Sagrada Família je největší stavebnicí v historii Lega

Stavebnice Lego Sagrada Família (5. června 2026)

Milovníci Lega se mohou připravit na dlouhé zimní večery při stavění ikonické barcelonské katedrály Sagrada Família. Lego totiž spustilo předobjednávky na tuto svou dosud největší stavebnici čítající...

V Rusku se rozjela mašinerie proti oligarchům. Stát zabavuje majetky ve velkém

Premium
ilustrační snímek

V Rusku sílí tlak na nejbohatší podnikatele a oligarchy. Úřady je obviňují z korupce, zneužití pravomocí nebo z nepřátelských aktivit. To vše s cílem zabavit jejich majetek. Výsledkem je rozklad...

Deset milionů a dost. Švýcarsko čeká referendum, které děsí firmy i ekonomy

Švýcarské město Lucern omývané vodami stejnojmenného jezera (11. listopadu 2020)

Už za pár dnů čeká Švýcarsko důležité referendum, které může zásadně ovlivnit jeho vztahy s Evropskou unií i budoucnost tamní ekonomiky. Obyvatelé rozhodnou, zda má země omezit počet obyvatel na...

9. června 2026

EK vyslyšela stížnosti. Nařídila Metě obnovit bezplatný přístup AI konkurence k WhatsAppu

Oblíbený „kecálek“ WhatsApp

Evropská komise (EK) nařídila americké společnosti Meta, aby znovu umožnila bezplatný přístup konkurenčním obecně zaměřeným asistentům umělé inteligence (AI) k WhatsAppu a zachovala ho až do ukončení...

9. června 2026  18:41

Španělsko láme turistické rekordy. Zemi pomáhá situace na Blízkém východě

Návštěvníci si pořizují fotografie uvnitř Gaudího baziliky Sagrada Familia v...

Španělsko míří letos rekordnímu turistickému roku, podle předsedy turistického sdružení v Benidormu by poprvé mohlo překonat hranici 100 milionů zahraničních návštěvníků. K růstu přispívá i napětí na...

9. června 2026

Explosia se zatím neprodává. Vláda podle Havlíčka vyhodnocuje obdržené nabídky

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček....

Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, je nyní ekonomicky nejsilnější ve své historii, řekl v úterý vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) členům...

9. června 2026  17:09

Investoři opouštějí bitcoin. Přednost dostávají firmy spojené s umělou inteligencí

ilustrační snímek

Ještě na podzim loňského roku lámal bitcoin jeden rekord za druhým. O osm měsíců později je ale situace jiná. Nejznámější kryptoměna světa se nyní obchoduje kolem 60 tisíc dolarů, tedy zhruba za...

9. června 2026  16:24

Přímé vlaky z Jihlavy do Prahy se blíží. Nové soupravy na okruhu sviští dvoustovkou

Nová žlutá souprava PESA pro RegioJet při testování na zkušebním okruhu ve...

Žlutý vlak, který bude od prosince letošního roku nasazen na rychlíkovou linku R9 z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a Jihlavy, má za sebou klíčové rychlostní testy. Poprvé při nich dosáhl rychlosti...

9. června 2026  15:23

Řídím se heslem: S poctivostí nejdál dojdeš, říká šéfka Carollina Kotvalová

Podnikatelka Tamara Kotvalová, majitelka společnosti Carollinum

Podnikatelka Tamara Kotvalová, majitelka společnosti Carollinum, patří k nejúspěšnějším ženám v hodinářském byznysu. Nyní se díky ní otevírá Patek Philippe Boutique, jeden z pouze pěti evropských...

9. června 2026  13:41

Innogy vidí budoucnost v biometanu, postaví také větrnou elektrárnu

Skupina innogy zrychluje tempo investic, v Česku postaví také větrnou...

Skupina innogy zůstává největším dodavatelem plynu v Česku, má přes 1,3 milionu zákazníků. Meziročně hodlá navýšit investice na více než trojnásobek. Skupina akceleruje plány ve výrobě biometanu,...

9. června 2026  11:12,  aktualizováno  12:58

Dal jméno jedné z nejslavnějších továren. Co chybělo, aby z něj byl český Ford?

Emil Kolben se narodil v roce 1862 ve Strančicích u Prahy. Vystudoval...

Přestože vybudoval kolos, který podle dobového sloganu dokázal vyrobit „vše od špendlíku až po lokomotivu“, jeho životní dráhu i osud celé rodiny tragicky ukončila zrůdná nacistická ideologie. Právě...

9. června 2026  12:02

Umělá inteligence přikrmuje čínský obchod. Prodej čipů se zdvojnásobil

ilustrační snímek

Čínský export i import v květnu výrazně zrychlily a překonaly očekávání analytiků. Hlavním motorem je globální investiční supercyklus spojený s umělou inteligencí, který zvyšuje ceny i poptávku po...

9. června 2026  11:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Za dvě zmrzliny 44 eur. Účtenka z cukrárny v centru Říma budí rozhořčení

Fontána Čtyř řek na Piazza Navona

Sociálními sítěmi koluje fotografie účtenky ze zmrzlinárny v centru Říma. Podle ní podnik naúčtoval za dezert americkým turistům přemrštěnou cenu. Poté, co svůj zážitek turisté sdíleli ve facebookové...

9. června 2026  10:44

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

9. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.