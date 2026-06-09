Deset milionů a dost. Švýcarsko čeká referendum, které děsí firmy i ekonomy

Za návrhem referenda stojí Švýcarská lidová strana. Její představitelé tvrdí, že rychlý růst populace výrazně zatěžuje silnice, veřejnou dopravu i další infrastrukturu. Doléhá podle nich také na trh s bydlením, protože rostoucí počet obyvatel tlačí vzhůru nájmy i ceny nemovitostí, píše agentura Reuters.
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Pokud by se Švýcaři vyslovili pro omezení počtu obyvatel, vláda by musela zasáhnout ve chvíli, kdy populace překročí hranici 9,5 milionu. Podle odhadů by se tak mohlo stát v roce 2031. Vládní kabinet by následně musel přijmout opatření, aby počet obyvatel nedosáhl hranice deseti milionů, což prognózy očekávají kolem roku 2042.
Pokud by počet obyvatel skutečně dosáhl deseti milionů, Bern by podle návrhu musel vypovědět mezinárodní dohody, které podle iniciátorů referenda přispívají k populačnímu růstu. Týkalo by se to i dohody s Evropskou unií o volném pohybu osob. Ta je přitom součástí širšího systému bilaterálních smluv, které zemi zajišťují přístup na jednotný evropský trh.
Podle poslance Švýcarské lidové strany Yvana Pahuda země naráží na své limity. „Švýcarsko je malá země s omezeným územím a v posledních letech zažilo velmi silný populační růst,“ řekl agentuře Reuters.
Firmy se bez cizinců neobejdou
Ačkoliv návrh prosazuje významná švýcarská politická strana, podnikatelé jej vnímají odlišně. Obávají se, že případné přijetí opatření připraví zemi o část kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. Varují také před zhoršením vztahů s Evropskou unií, která je pro zemi dlouhodobě nejdůležitějším exportním trhem.
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„Jako švýcarského občana mě to velmi znepokojuje, zejména s ohledem na budoucnost naší země a její prosperitu,“ uvedl Martin von Moos, ředitel luxusních hotelů Belvoir v Rüschlikonu a Sedartis v Thalwilu nedaleko Curychu. Zároveň připomněl, že téměř polovina ze 115 zaměstnanců jeho hotelů pochází ze zahraničí. „Kdybychom o zahraniční personál přišli, hotel by jednoduše nemohl fungovat,“ dodal.
Také významná biotechnologická společnost Molecular Partners upozorňuje, že už nyní je obtížné získávat potřebné odborníky. Více než polovinu jejích zhruba 120 zaměstnanců tvoří cizinci. „Kdybychom mohli spolupracovat jen se švýcarskými firmami, byl by to v zásadě konec. Mohli bychom být nuceni přesunout část aktivit mimo Švýcarsko,“ uvedl Daniel Steiner, senior viceprezident společnosti.
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Před omezením počtu obyvatel varují také ekonomové. Claude Maurer odhaduje, že pokud by Švýcarsko příslušné dohody opustilo, ekonomický růst země by byl mezi lety 2028 a 2045 o 7,1 procenta nižší. Slabší růst by podle něj doprovázela vyšší inflace způsobená růstem mezd, což by mohlo vést i k vyšším úrokovým sazbám.
Výsledek bude nejspíš těsný
Odpůrci návrhu referenda také připomínají, že přistěhovalci se na rozvoji švýcarské ekonomiky dlouhodobě podíleli. Poukazují mimo jiné na známé firmy jako Nestlé, Swatch nebo ABB, které byly zcela či částečně založeny cizinci. Podle studie think-tanku Avenir Suisse z roku 2023 tvořili cizinci 39 procent zakladatelů firem ve Švýcarsku.
Příznivci referenda to ale vidí jinak. Poslanec Švýcarské lidové strany a bankéř Thomas Matter tvrdí, že pouze každý desátý přistěhovalec patří mezi pracovníky s vysoce žádanou kvalifikací. Podle něj navíc růst HDP na obyvatele od zvýšení imigrace zpomalil.
„Nejsme proti imigraci, ale musí být umírněná a kontrolovaná, abychom přiváděli správné lidi,“ řekl Matter. „Dříve jsme měli kvalitativní imigraci, dnes máme kvantitativní. Švýcarsko má stále stejnou rozlohu jako v roce 1848 a na stejném prostoru žije stále více lidí,“ dodal.
Referenda jsou pevnou součástí švýcarského politického systému. Voliči se k urnám vydávají čtyřikrát ročně a rozhodují o mnoha celostátních i regionálních otázkách. Průzkumy z poslední doby naznačují, že výsledek referenda o možném zastropování počtu obyvatel může být těsný. Ten nejnovější ukázal, že pro návrh se vyslovilo 47 procent dotázaných, zatímco proti bylo 53 procent.
Ze švýcarských dat vyplývá, že cizinci dnes tvoří téměř 28 procent populace. Celkový počet obyvatel Švýcarska dosahuje 9,1 milionu. Ještě v roce 2002, kdy mezi Švýcarskem a Evropskou unií začala platit dohoda o volném pohybu osob, přitom v zemi žilo jen 7,3 milionu lidí. Za posledních 24 let se tak počet obyvatel zvýšil o 1,8 milionu, uzavírá agentura Reuters.