Švýcarsko láká ty nejbohatší. V zemi rychle rostou pětihvězdičkové hotely

Řada předních švýcarských pětihvězdičkových hotelů pochází už z počátku dvacátého století, kdy sloužily tehdejším průmyslníkům i dalším podnikatelům. Švýcarští podnikatelé se v posledních letech soustředí na jejich rekonstrukci tak, aby i dnes nabídly prvotřídní servis. Součástí jsou mimo jiné apartmány s panoramatickými výhledy, špičkové restaurace nebo lázně, píše BBC.

Podle analytika Markuse Bergera se hosté švýcarských pětihvězdičkových hotelů podílejí na celkovém počtu přenocování pouze z 8 procent. I přesto ale generují minimálně 25 procent příjmů švýcarského cestovního ruchu. „Čísla mluví jasně. Ekonomický přínos této klientely je neoddiskutovatelný,“ říká odborník.

Důraz na kvalitu a prvotřídní služby

Mezi klientelu švýcarských hotelů se řadí zejména hosté z Číny, USA, zemí Perského zálivu nebo jihovýchodní Asie. Hoteliéři říkají, že zejména z asijských států je poptávka v poslední době značná. Klientela si zároveň potrpí na prvotřídní servis. Někteří pracovních těchto zařízení dokonce hostům pomáhají i s obouváním přezkáčů.

Ačkoliv se Švýcarsko dlouhodobě řadí k nejdražším ekonomikám v Evropě, nejmajetnější s tím problém nemají. A to ani nyní, kdy je švýcarský frank silný. „Švýcarsko se nikdy nesnažilo ostatním konkurovat skrze ceny,“ doplňuje Markus Berger. Podle něj se hoteliéři zaměřují na kvalitu, prvotřídní služby a přidanou hodnotu.

Změní se tvář i Wengenu?

V některých částech země ale dlouhodobě panují obavy, že důraz na nejbohatší klientelu odnesou místní. Stále častějším problémem je, že mnoho zaměstnanců švýcarských hotelů nemůže v oblastech najít kloudné ubytování. I proto řada z nich do místa svého zaměstnání dojíždí i několik desítek kilometrů daleko. A to zejména z méně bohatých švýcarských vesnic, kde jsou nájmy v porovnání kupříkladu s vyhledávanými lyžařskými středisky mnohem nižší.

Počet pětihvězdičkových hotelů by ve Švýcarsku měl růst i dál. Nyní se o takovém projektu hovoří v souvislosti se střediskem Wengen, které je dlouhodobě spojené hlavně s turisty z Velké Británie. I zde se ale navzdory mnoha kritikům už plánuje výstavba luxusních apartmánů. To se nelíbí hlavně místním, podle nichž by místo mohlo ztratit svůj původní ráz. „Wengen není nóbl. Tady to není třeba jako ve Svatém Mořici,“ uvedl pro BBC jeden z místních.

Rolf Wegmüller, který se ve městě Wengen zaměřuje právě na rozvoj cestovního ruchu, se ale snaží emoce klidnit. Slibuje, že současná podoba tohoto centra se ani s příchodem bohaté klientely nezmění. „Nebudeme tu míst hosty, kteří by po městě chodili třeba v kožiších,“ říká. Na rozdíl od jiných center je Wengen dostupný pouze vlakem. Na parkovištích nebudou žádná drahá auta. Wegmüller zároveň pro BBC dodává, že stále nejtypičtějším hotelem zde je ten tříhvězdičkový.