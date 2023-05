Nejčastější švýcarská bankovka v oběhu? Ta v hodnotě 1 000 franků

„Předpokládáme, že značná část je v oběhu i v zahraničí a slouží k uchování hodnoty,“ řekl Schlegel. „Je to kompliment a projev důvěry ve Švýcarsko a SNB: lidé věří, že naše peníze si udrží svoji hodnotu.“

V eurozóně má nejvyšší bankovka hodnotu 500 eur (11 800 Kč). Názor, že papírové peníze s vysokou hodnotou napomáhají trestné činnosti, však přiměl Evropskou centrální banku, že v roce 2019 přestala bankovky s nejvyšší hodnotou vydávat. SNB uvedla, že sama ukončení vydávání nejvyšší švýcarské bankovky v plánu nemá.

Celková hodnota švýcarských bankovek za půl roku výrazně vzrostla na více než 90 miliard franků, uvedl Schlegel. To znamená, že používání hotovosti oživilo poté, co švýcarská centrální banka loni v září zvýšila úrokové sazby zpět do kladných čísel. V říjnu celková hotovost činila 81 miliard franků.

Schlegel vyjádřil důvěru, že spotřebitelé budou nadále používat hotovost, i když se digitální platební metody stávají populárnější. Kriticky se však vyjádřil k opatřením, která mají zvýšit atraktivnost bankovek a mincí, jako nucení obchodů přijímat hotovost nebo dotování instalací bankomatů, uvedla agentura Bloomberg.