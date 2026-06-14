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Švýcarsko hodlá přitvrdit vůči foie gras. Dovoz může za pět let úplně zakázat

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  19:00
Švýcarští zákonodárci se po tlaku aktivistů zaměřili na dovoz kachních nebo husích jater foie gras, který chtějí prozatím omezit zavedením povinného označování upozorňující na způsob výroby kontroverzní delikatesy. Pokud tato opatření během pěti let nesníží poptávku, mohl by v budoucnu přijít i zákaz dovozu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ochránci práv zvířat shromáždili více než 100 tisíc podpisů za okamžitý zákaz dovozu této delikatesy. Na jejich iniciativu reagovala horní komora švýcarského parlamentu, která v pondělí podpořila kompromisní plán počítající s přechodným obdobím namísto okamžitého zákazu, napsala agentura Bloomberg.

Podle zákonodárců by měly úřady nejdříve sledovat, zda nová označení upozorňující na týrání zvířat odradí spotřebitele od nákupu. Návrh zároveň vyzývá vládu, aby zavedla další omezení – například zákaz dovozu – pokud se ukáže, že označování není účinné.

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Dolní komora navrhla kompromisní řešení už v březnu. Aktivisté však mohou nadále usilovat o referendum, pokud budou považovat postup zákonodárců za nedostatečný.

Foie gras patří mezi kontroverzní potraviny. Tradičně se získává z jater hus a kachen, které jsou nuceně vykrmovány pomocí trubice zavedené do jícnu. Vedle tradičního vykrmování existují i alternativní metody, při nichž jsou zvířata motivována přijímat větší množství potravy sama. I v těchto případech však musí výrazně přibrat, aby se jejich játra dostatečně ztučnila.

Produkce foie gras je ve Švýcarsku zakázána již více než čtyřicet let, protože nucené vykrmování zvířat je považováno za neslučitelné se švýcarskými předpisy na ochranu zvířat. To ovšem vede k často kritizovanému paradoxu: Švýcarsko sice odmítá tuto produkční metodu na svém území, ale umožňuje dovážet výrobky vyrobené stejným způsobem v zahraničí, především z France. V roce 2024 se podle dostupných údajů do země dovezlo kolem 200 tun foie gras.

Od 1. července 2025 platí ve Švýcarsku povinnost označovat foie gras a další produkty pocházející z nuceného vykrmování. Po přechodném období mají být takové výrobky jasně označeny pro spotřebitele. Zatím zákaz dovozu neplatí a otázka zůstává předmětem politického procesu.

Spotřeba foie gras je ve Švýcarsku regionálně velmi rozdílná. Ve frankofonní části země je mnohem běžnější než v německy mluvících kantonech.

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